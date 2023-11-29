Хочется съесть. В Киеве открылась "вкусная" выставка, где тема еды и напитков объединила войну и мир

Известный художник Владислав Шерешевский показал более сорока своих новых полотен, многие из которых посвящены еде и напиткам.

Открылась новая выставка Владислава Шерешевского "Война. Жизнь продолжается", с картинами, написанными им в этом году. Шерешевский – современный художник, входящий в топ-10 украинских мастеров арт-рынка. Ему присущи ироничные подписи на полотнах, шутливое "издевательство" над поп-идолами – от Николая Гоголя до Марии Примаченко, широкий диапазон стилистик: от наива до классики. Можно сказать, что Шерешевский открыл свой личный стиль: ironic pop-art. Фокус побывал на открытии интересной экспозиции и делится впечатлениями.

Два зала галереи были плотно набиты посетителями – любителей живописи прибыло не меньше полутораста человек.

Поклонники художника образовали целую толпу Фото: Константин Рылев

Напомним, Фокус писал о двух знаковых работах Шерешевского. Речь о портрете Владимира Зеленского с ироническим названием "Незаконченный" (2019), где лидер изображен в виде Наполеона, но не законченного – отсыл к комедии "Ржевский против Наполеона" (2012), там Зеленский сыграл французского императора. Портрет Зеленского был сознательно не дорисован: в него была заложена метафора с дальним прицелом — мол, посмотрим, какой из тебя, Владимир Александрович, правитель. Спустя три года портрет Зеленского обрел новые смыслы, для каждого свои.

Вторая работа — Smoke on the Water — была продана в прошлом году на аукционе за $15 тыс.: деньги от продажи пошли на нужды ВСУ. В названии обыгрывается название хита Deep Purple, а на холсте мужчина с банкой пива, сидя на морском берегу, наблюдает за пылающим на горизонте крейсером "Москва". Формула Шерешевского: раскрученный образ – игра слов в названии – постмодернистский иронический перевертыш.

Удивительно, но его ирония часто приводит к своей противоположности – лирике. Шерешевский так душевно на своих полотнах изобразил традиционный киевский продуктовый ассортимент: пирожки ("Пирожковая"), хлеб ("Душистый"), колбасы ("Высший сорт") и т.д., что, как высказался, один из посетителей: "Все это хочется съесть".

На одной из стен галереи получился такой "уголок гурмана": в центре – аппетитно выпивающие и закусывающие румяные граждане, а их веселую кампанию обрамляет кулинарное великолепие: пирожки, сосиски, подчеревка. "Душистый" особенно хорош!

А началось "кулинарное ассорти" с того, что на одной своей выставке уже во время войны Владислав, опять же, по обыкновению, играя словами, изобразил "Паляницу" ("паляниця" — это боевой пароль украинцев в марте 2022 – для выявления российских диверсантов) – такой волшебно-красивый хлеб на черно-космическом фоне. И подобные работы Шерешевского стали тогда мгновенно раскупаться (вот уж поистине, как "горячие пирожки"): народ "распробовал". А сама серия, к удивлению самого художника, становилась все популярнее. Шерешевский решил расширить "ассортимент".

А здесь тему еды-напитков художник неожиданно трансформировал в военную: на полотне "Утренний кофе" этот горячительный напиток на фронте пьют три бойца.

Владислав Шерешевский, "Утренний кофе" Фото: Константин Рылев

Есть постмодернистская импровизация на тему кино и войны – это полотно "Хочешь взять пушку? Да, Zет?". Это уже для киногурманов. Помните ситуацию из боевика Тарантино "Криминальное чтиво" (1994)? Zет — так звали охранника-маньяка, который изнасиловал некоего мафиози Марселласа Уоллеса. А боксер Бутч, в исполнении Брюса Уиллиса, освободился от веревок и хотел сбежать, но пожалел своего же преследователя – Уоллеса. Взял с магазинной витрины японский меч – катану и зарезал сначала подельника охранника, а затем и его. На полотне мы видим этот напряженный момент, когда охранник Z дернулся в сторону своего пистолета и прозвучала культовая фраза, которой художник назвал картину.

"Z" в Украине стала нарицательной буквой, обозначающей российских оккупантов. Шерешевский спроецировал ситуацию из культового боевика на российско-украинскую войну.

Владислав Шерешевский, "Хочешь взять пушку? Да, Zет" Фото: Константин Рылев

Любопытно, что есть еще одно полотно Шерешевского с цитированием, но на этот раз не киноклассики, а литературной – "Божественной комедии" Данте. Картина называется его строчками — перед тем, как поэт ступил в ад: "На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий. Он высился, столь грозный и могучий". На полотне изображен киевский памятник великому итальянскому поэту, заваленный мешками с песком, чтобы его не повредило при обстреле. Символическая картина: поэт попал в ад войны.

"На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий. Он высился, столь грозный и могучий", Владислав Шерешевский Фото: Константин Рылев

Рядом – с таким же суровым лицом – украинский военный "Разведчик".

Владислав Шерешевский, "Разведчик" Фото: Константин Рылев

А напротив них висит портрет мерзкого "Корректировщика" российских обстрелов.

Владислав Шерешевский, "Корректировщик" Фото: Константин Рылев

Есть помимо "уголка гурмана" на выставке и "уголок эротомана": картины иронично-эротичного характера. Это абрис очаровательной полуголой женщины (вид сзади) под названием "Придет серенький волчок и укусит за бочок". Как я понимаю, многие мужчины хотели бы побывать на месте "серенького". Да и на месте "Мистера X", который в маске пристроился к обнаженной красавице.

"Эротический уголок" на выставке Владислава Шерешевского Фото: Константин Рылев

А по соседству с "эротическим уголком", наверное, самые необычные картины экспозиции – они вызывают беспокойство. На них изображение словно смазано ветром, и это рождает потрясающий визуальный эффект, смешанный с чувством тревоги. Словно это "ветер войны", пронизывающий сейчас все. Хотя все сюжеты – на интимно-лирические темы.

Первая картина "Океан Эльзы" – жених и невеста стоят прямо в морской воде и сморят в океаническую даль, которая неспокойна и пена от волны треплет фату. Молодые готовятся к явно непростому совместному плаванью по жизни.

Владислав Шерешевский, работы "Океан Эльзы", "Восточный танец" Фото: Константин Рылев

Вторая – "Восточный танец": где музыкант в синем пиджаке играет на дудуке, а женщина в белом отчаянно выплясывает. Ее платье образует белый вихрь, у мужчины вверх "плывут" волосы, вдалеке мы видим морскую набережную — это все курортное веселье, роман, возможно.

А на третьей — "Две полоски", самой сильной, с моей точки зрения, работе на выставке, девушка в состоянии тихого ужаса смотрит на себя в зеркале, когда тест на беременность показал положительный результат. Курортный роман закончился. В "Двух полосках" эта смазанность достигает апогея, словно какими-то энергетическими волнами все растягивается по холсту: алая помада, розовое платье и глаз – расширенный до предела. Девушка явно была не готова к этой новости.

Владислав Шерешевский, "Две полоски" Фото: Константин Рылев

Не знаю, где эту "смазанность" взял Шерешевский? По наитию? В мире не так много мастеров работает в "размытом жанре" и самый известный – швейцарец Энди Денцлер (род. в 1965). Но в любом случае у Шерешевского этот прием отлично символизирует наше "ветреное" время, время расфокуса – от стресса и войны. Неспроста именно у этих трех картин больше толпилось коллег Шерешевского – профессиональных мастеров кисти.

А вот дамы все больше теснились у полотна "Фридрихштадтпаласт". Там изображена ослепительная красотка в блестках, едва прикрытая одеждой, с большим париком на голове.

Владислав Шерешевский, "Фридрихштадтпаласт" Фото: Константин Рылев

Золотые туфли, золотые трусики и плащик, а в правой руке почему-то мухомор. Название отсылает нас к балету телевидения ГДР, который своим бравым эротическим канканом очень украшал когда-то пресное советское ТВ. Это был такой социалистический вариант парижского "Мулен Ружа". Может, мухомор значит, что все мы "отравлены" мечтой о красивой жизни?

Так или иначе, танцовщица гипнотически действовала на публику, к ней в галерейный закуток не иссякал людской поток, особенно женщин, которые неутомимо делали с ней селфи. Возможно, она чем-то напоминает и наших украинских красавиц.

Владислав Шерешевский с готовностью разъясняет желающим суть своих работ Фото: Константин Рылев

Адрес экспозиции: Vakulenko Art, Киев, ул. Костельная, 8, 11:00 – 19:00 (пн, вт – выходные). Выставка продлится до 24 декабря. Вход свободный.

⠀.