"Баллада о змеях и птицах" — лучшие "Голодные игры" из всех, с массой аллюзий на современную войну

Премьерный блокбастер "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" — не только жестокий зрелищный экшн, но и тонкий психологический триллер о природе зла.

На экраны Украины вышел 2,5-часовой приквел "Голодных игр" — "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Снял его режиссер оригинального цикла (кроме первой части) Фрэнсис Лоуренс. События тут разворачиваются за несколько десятков лет до появления лученосной Китнисс Эвердин. Главный герой — молодой, кудрявый и голубоглазый блондин – будущий президент-тиран Панема – Кориолан Сноу.

Фильм получился классный и в чем-то даже тоньше предыдущих частей. Дело, конечно, в самой книге Сьюзен Коллинз 2020 года, по которой поставлен фильм. Писательница, спустя десять лет после трилогии о "Голодных играх", сильно поменяла акцент в своем произведении. Как? Читайте в рецензии Фокуса.

Напомним, что американка Сьюзен Коллинз сначала была автором многочисленных сценариев к детским телепрограммам. И что касается ее прославленной трилогии о "Голодных играх" ("Голодные игры", "И вспыхнет пламя", "Сойка-пересмешница", 2008-2010), то "Баллада о змеях и певчих птицах" о приключениях юного Кориолана Сноу вышла только в 2020. И вышла она несколько иной.

Общая идея Коллинз известна: она перенесла некоторые реалии Древнего Рима (гладиаторские бои и т.д.) – в США будущего. Дело благодарное, тем более, что американцы и сами многое взяли у Рима: здания Капитолия, имперский стиль.

Сделала Коллинз это крайне антиутопично: жестокости – через край. Главные герои – подростки. По атмосфере близко к "Повелителю мух" британца Уильяма Голдинга.

По сюжету, Капитолий – столица Панема (на месте США). Страна разделена на дистрикты (округа). В столице – аристократия, в дистриктах – чернь. В особо голодный год дистрикты подняли бунт против хозяев, было пролито много крови, но революция была подавлена. В наказание Капитолий придумал, что 12 дистриктов должны выделять юношей и девушек для жестокого шоу, где выживет только один.

Теперь о главном: в трилогии огромное внимание уделяется жестокому гладиаторскому шоу "Голодные игры". Коллинз, как телесценаристка в прошлом, разработала очень подробное шоу: с массой разных испытаний и ловушек – с зашкаливающим садизмом. Внешняя сторона детально прописана, зрелищность на высоте, чего не скажешь о внутренней – глубинных мотивах персонажей. Хотя у Коллинз отлично схвачена "массовая" психология поведения подростков в чрезвычайных ситуациях – тоже, наверное, сказывается опыт писательницы.

В романе "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" все наоборот: автор немало уделяет внимания психологии героев, их становлению, а внешняя сторона шоу довольно примитивна. Но и это здесь логично: проходят только 10-е "Голодные игры".

"Голодные игры" — путь наверх

Основное в сюжете фильма: рассказ о начале карьеры Кориолана Сноу (британский актер Том Блит) — будущего диктатора, которого в основном цикле играл блистательный Дональд Сазерленд.

Юный Кориолан – член Академии Капитолия. Высокий, красивый, умный блондин, но – бедный. Недоедает. Сирота. Живет с бабушкой и двоюродной сестрой. Всех любит. Опекает. Мечтает поправить дела семьи. Непонятно, почему семья бывшего генерала в таком упадке (это не выяснится – мутное дело).

И вот нашему обаятельному блондину выпадает шанс выделиться: он получает место ментора – куратора участника Голодных игр. Его подопечной оказывается певица из Дистрикта-12 Люси Берд (Рейчел Зеглер). Она попала сюда в результате политических и любовных интриг. О чем напишет соответствующую песню.

"Война повышает рейтинг"

С Кориоланом не собираются цацкаться. Ему это сразу дает понять демонически-зверская распорядительница "Голодных игр" Волумния Галл, которую убедительно играет Виола Дэвис. Виола в теме, но не потрясает открытиями, Галл – копия ее Аманды Уоллер из "Отряда самоубийц". Циничная системная тварь, которая ради достижения цели пойдет на все античеловеческое. Однако креатив она любит. Галл ставит задачи юному Кориолану, чуя его потенциал, а то шоу загибается, того и гляди закроют: рейтинги падают. Нужны новые идеи. Сноу начинает закидывать начальницу творческими предложениями.

Сноу модернизирует шоу "Голодные игры"

Тут мы впервые слышим до боли знакомую украинцам фразу: "Война повышает рейтинг". Где мы ее слышали? Правильно. В связи с тернистым карьерным путем Владимира Путина.

Что влияло на рейтинг Путина? Еще во время премьерства в 1999: три взорванных дома, сакраментальное: "Будем мочить в сортире". Помните эту статистику? 73% дал референдум в Чечне в 2003 году — о том, чтобы остаться в составе РФ (после Второй Чеченской войны). 83% – пятидневная война РФ против Грузии в августе 2008. 88% – аннексия Крыма в 2014. 88% — приказ о военной операции в Сирии в 2015. Пенсионная реформа 2018 снизила рейтинг Путина до 66% , зато "спецоперация" в Украине в феврале 2022 – снова подняла до 83%.

Вот и юный Кориолан понимает, что если войны нет, а нужно поднять рейтинг шоу (а вместе с ним и свой личный), значит, нужно ее спровоцировать искусственно: террор и еще раз террор. Война — наиболее тотальная его форма. Это раз.

Два. Поскольку Сноу, в отличие от слишком закоренелой садистки Волумнии Галл, помнит еще, как люди устроены, то юноша предложил, чтобы игроки чем-то выделялись кроме мордобоя, дабы публика могла их запомнить и – за них болеть. Тут опять вспоминается Путин, который вводил элементы шоу в свой образ, чтобы запомниться народу: то он со стаей журавлей летал на дельтаплане, то на рояле играл. А в фильме Кориолан настоятельно рекомендует Люси Берд петь, чтобы народ ей "проникся". Но не только за этим.

Птичка поет в стиле кантри

Люси Берд в исполнении Рейчел Зеглер ("Красавица и Чудовище") внешне дерзкая, а внутри – умоляет о защите. Кориолан наоборот: внешне ангелочек, внутри – кремень. Возможно, ученик Академии и аристократ запал на певицу из "простых": они дополняют друг друга.

Кориолан и его подопечная Берд в 10-м шоу "Голодные игры"

Но приготовьтесь: Рейчел полкартины выводит своим прекрасным голосом исключительно кантри-композиции, ведь этот фермерский стиль обожают американцы. Звезды кантри у них там миллионеры, но кроме как в США их никто и нигде не знает. Это один из немногих недостатков ленты: здесь тонны сентиментальных фермерских песенок. Предполагается, что зрители (внутри фильма) от них в восторге. Для чего? Для того, чтобы, по задумке Сноу, спонсоры-олигархи делали пожертвования – в пользу конкретных игроков и шоу в целом. Агрессивная политика плюс олигархический капитал – основа процветания (ничего не напоминает?).

Кориолан свои новшества бодро внедряет и рейтинг "Голодных игр" начинает подниматься. А то, что там гибнут дети, смущает не его, а другого персонажа.

Государственник

Как минимум две трети картины главный герой в целом вызывает симпатию. Если вы вспомните, то и журавлинолюбивый Путин тоже многим нравился, пока не ударил ракетами по украинским городам. А заодно вскрылись и многие не слишком красивые факты из его биографии, говорящие о беспримерной жестокости. Кориолан тоже себя проявит к финалу ленты как холоднокровный и сильный, но не слишком разборчивый в средствах тип. Не забываем, что он тоже долез до верхушки своей драконовской страны.

И не думайте, что нашему герою "высокие рейтинги" сразу записали в плюс. Это было бы слишком просто: нет, здесь будет хороший сюжетный поворот, подстегивающий сюжет.

Бабушка, кузина, Берд — наш Кориолан умеет заботиться о людях, которые ему дороги. Пара рывков, и у бабушки – новая одежда. Для достижения цели Сноу то там, то здесь переходит нравственные границы, потому что главная цель обедневшего аристократа – вернуться в Капитолий на коне. Ведь Капитолий – в принципе, для чего? Он поддерживает порядок и стабильность! И Кориолана это устраивало, но "иногда нужно совершать негодные поступки, чтобы выжить".

Да, мы помним, каким он стал чудовищем в трилогии. Поэтому и интересен молодой Сноу: сколько всего в нем было драйвового и нормального, однако только одна черта заставила его переродиться – это безумное честолюбивое желание быть полезным безжалостной государственной машине, чтобы она стала в ответ полезной ему и позволила оказаться на самом верху. В том числе и в материальном отношении. Совершенно проста формула его "химической реакции": неплохой парень — демоническое государство — демонический парень. И это был его сознательный выбор — стать частью этого государства. В картине даже показан момент выбора во время разговора с Люси.

Однако юнец был не без романтических порывов. Кориолан, сверкнув накачанным торсом, даже разделся в фильме для купания в озере со своей девушкой (в ролике это есть): западные медиа уже написали, что Том Блит — новый секс-символ Голливуда. Был бы он записной злодей – этого бы не случилось. Браво авторам, они сделали тонкую работу (хотя я тут же вспомнил фотосессию с голым торсом Путина, неужели одни и те же рецепты раскрутки?)

Единственное, что кроме кантри тут перебор с количеством змей. Намек – на библейского змея, что все им проникнуто. Зато таких фантастических террариумов вы точно не видели: компьютерная графика позволяет делать настоящие чудеса.