Топ-сериалы декабря. Новый "Ричер", приквел "Бумажного дома", "Кровавое побережье" Марселя

Фокус выбрал наиболее интересные премьерные сериалы в разных жанрах: от молодежного фильма о взрослении подростков и многоходового детектива — до истории об ограблении и полицейского боевика.

Декабрь подарит любителям "малых экранов" два долгожданных продолжения. Второй сезон "Ричера" (на Rotten Тomatoes в восторге все: от критиков боевик получил 92%, от зрителей — 91%). Гигант Алан Ритчсон с ростом 1,92 см, конечно, больше соответствует литературному герою, чем Том Круз, сыгравший Джека Ричера в кино. Любителей "Бумажного дома" ждет приквел под названием "Берлин" — о воре по кличке Берлин, одном из героев "Бумажного дома", который ограбил парижский аукционный дом. В "Кровавом побережье" — разборки между полицией и наркомафией Марселя. О первой любви и подростковых сложностях – английский сериал "Моя жизнь с мальчиками Уолтер". И на закуску — криминальная драма из Дании, где отважная женщина-репортер вычисляет маньяка, следы которого давно затерялись. Но ее закаленную скандинавскую натуру не остановить!

"Кровавое побережье" / Bloodcoast

Франция, 2023, криминал, драма

Сезон: 1

Премьера: 6 декабря

Платформа: Netflix

В ролях: Тауфик Жаллаб, Николя Дювошель, Жанна Гурсо

В центре сюжета сериала – опальный капитан полиции, который вместе со своей смелой командой и новобранцем, у которого есть серьезные личные мотивы, бросают вызов торговцу наркотиками, решившему подмять под себя Марсель.

Марсель — многомилионный портовый город с развитой преступностью. Легендарный боевик "Борсалино" (1969) с Аленом Делоном и Жаном Полем Бельмондо был о гангстерской войне в Марселе 1930-х. А сейчас нам предлагают современную историю на близкую тему, но только с другой стороны — с точки зрения стражей правопорядка.

Автором сериала является человек, близко знакомый с полицейской работой, он — бывший коп, а теперь режиссер Оливье Маршаль, номинант на премию "Сезар" ("Набережная Орфевр, 36").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые специально для тех, кто не любит ждать, выйдут одновременно.

Трейлер сериала "Кровавое побережье"

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер" / My Life with the Walter Boys

Великобритания, 2023, молодежный, семейный

Сезон:1

Премьера: 7 декабря

Платформа: LostFilm

В ролях: Никки Родригес, Сара Рафферти, Марк Блукас, Ноа ЛаЛонд

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер" — экранизация бестселлера американской писательницы Али Новак. Сериал расскажет о 15-летней девочке по имени Джеки, чья жизнь кардинально меняется после трагического инцидента, в котором погибают ее родители.

Джеки приходится переехать из привычного ей Нью-Йорка в деревенскую местность — в Колорадо, и начать новую жизнь в окружении семьи Уолтер — ее опекунов. У них есть двое очаровательных молодых сыновей.

Кони, луга, озера — только декорация нового бытия Джеки. Главное — любовь. Кто станет избранником Джеки, неясно. Девочке симпатизируют сразу два брата — Алекс и Коул.

В общем, Джеки влюбляется, в нее влюбляются. Слезы, драки, признания — происходит все то, что порождает первое чувство. Кто хочет вспомнить это все — смотрите.

Трейлер сериала "Моя жизнь с мальчиками Уолтер"

"Роковая черта" / Fatal Crossing

Норвегия, 2023, криминал, драма

Премьера: 13 декабря

Платформа: Paramount+

В ролях: Мари Сандо Юндаль, Йеспер Хагелскар Пош, Анна Стокхольм

Напряженная криминальная драма из Скандинавии. Сериал основан на бестселлере датской писательницы Лоне Тайлс.

В центре сюжета — репортер Нора Санд, настырная и дотошная, готовая пойти на все ради истины. Переживая не самый удачный период в жизни, она знакомится с историей двух исчезнувших девушек. В 1985 году они переправлялись на пароме в Лондон из Копенгагена. Но на берег не сошли, а словно растворились без следа.

Расследуя это дело, Нора обнаруживает, что оно имеет связь с серийным убийцей, отбывающим пожизненное заключение. Но при этом Нора чувствует, что на нее саму открыл охоту тот, кто боится разоблачения.

"Ричер 2" / Reacher 2

США, 2022 – 2023, боевик, триллер, дедектив

Премьера: 15 декабря 2023

Сезон: 2

Платформа: Аmazon, Prime Video

В ролях: Алан Ричсон, Шон Сайпос, Роберт Патрик, Мария Стэн

"Джек Ричер 2" — продолжение сериала, снятого по детективам американского писателя Ли Чайлда. Он вышел 4 февраля 2022 года – за 3 недели до вторжения РФ в Украину. Сюжет первого сезона был основан на первой книге Ли Чайлда "Этаж смерти".

Все были в полном восторге от сериала: на Rotten Tomatoes от критиков — 92%, от зрителей — 91%.

Ваш покорный слуга — не исключение. Энергия от сериала — бешенная. Как от фильмов с молодым Железным Арни. Но здесь персонаж Чайлда еще претендует на интеллектуальность, помимо того, что налево и направо применяет свои боевые навыки. Ведь в он прошлом — майор военной полиции, и на его счету — сотни раскрытых дел.

Гигант Алан Ритчсон с ростом 192 см и центнером веса, конечно, больше соответствовал литературному герою, по сравнению с Томом Крузом (рост 170, вес 70 кг). Образ военного силача-детектива Ричера похож на библейского Самсона: он, как ветхозаветный судья, наводит порядок в особенно "загрязненных" криминальных местах.

Впечатление от нового ролика сильное. Во втором сезоне будет экранизирована 11-я книга Чайлда о Ричере — "Сплошные проблемы и неприятности". По сюжету, Джек Ричер получает сигнал о помощи от Фрэнсис Нигли, его бывшей подчиненной из отряда спецрасследований. Она сообщает, что один из девяти членов их отряда найден мертвым в пустыне неподалеку от Лос-Анджелеса. Судя по всему, его выбросили из самолета. С остальными сослуживцами из отряда потеряна связь. Возможно, они тоже мертвы. Кому и по какой причине могла понадобиться смерть этих людей? Ричер начинает расследование — ему не привыкать.

Трейлер сериала "Ричер-2"

"Берлин" / Berlin

Испания, 2023, криминал, драма

Премьера: 29 декабря

Сезон: 1

Платформа: Netflix

В ролях: Педро Алонсо, Мишель Хеннер, Хулио Пена

Сериал является приквелом хита "Бумажный дом" и рассказывает об одном из его главных персонажей — грабителе Андресе де Фонойосе по прозвищу "Берлин". До событий основного сериала Берлин собирает команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных и наглых ограблений — он задумал украсть драгоценности на сумму 44 миллиона евро всего за одну ночь.

Берлина играет уже хорошо известный по этой роли Педро Алонсо. Также из оригинального сериала в шоу будут задействованы персонажи Ракель Мурильо "Лиссабон" в исполнении Ициар Итуньо и Алисия Сиерра в исполнении Найви Нимри.

Судя по ролику, атмосфера сериала близка культовому фильму "Одиннадцать друзей Оушена": криминальные профи берутся за дерзкое ограбление, просчитывая все ходы. Все ли пойдет по плану, можно узнать только из телефильма.

Первый сезон сериала состоит из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.