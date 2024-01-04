Блокбастеры января. Пчеловод-убийца Стэйтем, воскресшая нимфоманка Эмма Стоун и жена Элвиса

В январе на экраны Украины выйдет фильм-победитель Венеции с Эммой Стоун, боевик с Джейсоном Стэйтемом и сложная психологическая драма с Джулианной Мур и Натали Портман.

Для киноманов в январе не много громких премьер, но все — в разных жанрах. Майкл Фассбендер сыграет футбольного тренера-неудачника, который последний шанс реализует с командой Самоа. Режиссер София Коппола экранизировала скандально известные мемуары Присциллы Пресли – жены короля рок-н-ролла. Джейсон Стэйтем снялся в стандартном для себя боевике о суперагенте, который на пенсии занялся пчеловодством, но нехорошие люди вынудили его вернуться к "родной" профессии. Украинцы, наконец, увидят фильм-победитель Венецианского кинофестиваля "Бедные создания" — перепрочтение истории о Франкентешйне, только вместо чудовища мужеского пола – воскресшая красавица в исполнении Эммы Стоун, которая пустится в секс-приключения, проповедуя полную свободу. И — психологическая драма "Май, декабрь", где учительница, которую играет Джулиана Мур, соблазнила 13-летнего ученика, а потом, родив и отсидев в тюрьме, создала с ним семью.

Следующий гол – победный / Next Goal Wins

США, Великобритания, 2023, драма, комедия, спорт

Премьера: 4 января

В ролях: Майкл Фассбендер, Рэйчел Хаус, Беула Коале

Печально известная футбольная команда Американского Самоа стала "легендарной" после фантастически провального матча в рамках отбора на Чемпионат мира 2002 года, который она проиграла со счетом 31:0.

С приближением квалификационного раунда Чемпионата мира 2014 года команда нанимает неудачливого тренера Томаса Ронгена, надеясь, что он сможет изменить худшую футбольную команду в мире.

Чтобы вы понимали, Томас Ронген – это реальный нидерландский тренер и вся эта забавная история — тоже не выдумка. Томасу удалось совершить с командой американского Самоа некое подобие чуда. Подробности – на экране.

Трейлер фильма "Следующий гол – победный"

Присцилла / Priscilla

США, 2023, байопик

Премьера: 11 января

В ролях: Кэйли Спэни, Джейкоб Элорди, Дагмара Доминчик

Этот фильм — экранизация мемуаров единственной жены короля рок-н-ролла Присциллы Элвис, которые опубликованы под названием "Элвис и я". Сюжет начинается со случайного знакомства в Германии 14-летней Присциллы Болье с уже известным на тот момент на весь мир певцом Элвисом Пресли, который проходил в ФРГ полуторагодичную военную службу. Король рок-н-ролла окружает юную девушку вниманием, забрасывает дорогими подарками, очаровывает даже ее отца-военного.

Через восемь лет после знакомства – пышная свадьба. Элвис и Присцилла становятся главной супружеской парой Америки. Но чем обернется для дочери офицера эта сладкая жизнь? Готова ли ее романтическая натура к оборотной стороне звездной жизни?

Картину сняла София Коппола ("Трудности перевода"), которая как раз очень тонко и подробно любит разбирать на составляющие личные отношения мужчин и женщин.

Добавим, что исполнительница главной роли Кейли Спени на Венецианском кинофестивале получила в этом году Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Трейлер фильма "Присцилла"

Пчеловод / The Beekeeper

США, Великобритания, 2024, боевик, триллер

Премьера: 11 января

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс

История об Адаме Клее, бывшем оперативнике суперсекретной организации. Выйдя в отставку, он занялся пчеловодством, обретя покой в этом фермерском занятии. Однако его тихая жизнь прекращается после смерти старой знакомой – она покончила с собой, будучи ограбленной мошенниками через Интернет.

Адам выходит на тропу войны, понимая, что мошенническую финансовую сеть прикрывают на самом верху. Что ж: придется лезть на этот самый "верх". Метафора с пчеловодством проста: преступники "расшевелили" не тот улей.

Джейсон Стэйтем в абсолютно естественном для себя амплуа: профессиональный агент, который борется за справедливость в частном порядке.

Трейлер фильма "Пчеловод"

Бедные создания / Poor Things

США, Великобритания, Ирландия, 2023, драма, комедия, мелодрама, фантастика

Премьера: 18 января

В ролях: Эмма Стоун, Марк Руффало, Уиллем Дефо

Фильм "Бедные создания" грека Йоргоса Лантимоса стал победителем Венецианского кинофестиваля 2023 года, подтвердив его принадлежность к рядам наиболее значительных мировых режиссеров. С одной стороны, лента шокировала, с другой – вызвала восторг. Критики назвали картину шедевром – это фантастическая сказка-притча о женской сексуальности и свободе в мире "мужских" запретов. И это — вольная экранизация одноименного романа британского писателя Аласдера Грея (1992). А его книга, в свою очередь, стала постмодернистской ревизией классического творения Мэри Шелли "Франкенштейн".

По сюжету, профессор-экспериментатор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) сшивает гусей со свиньями. Чтобы скрасить свое одиночество, он вытащил из беременной утопленницы Беллы (Эмма Стоун) мозг ее неродившегося ребенка, а с его помощью воскресил женщину.

Бакстер объявляет подопечную своей невестой. "Невеста" быстро развивалась: сначала переспала с ассистентом профессора, потом сбежала с проходимцем-адвокатом (Марк Руффало) — ее тело явно опережало по развитию мозг.

Идет череда секс-приключений и параллельно растет уровень феминистического сознания героини, где ключевое понятие — свобода, что очень рифмуется с сегодняшним днем.

Вместе парочка беглецов путешествует по разным континентам, но адвоката тоже начинает раздражать слишком "свободное" поведение женщины, готовой переспать с любым по первому зову. При этом она под свое поведение умело подводит теоретическую базу – о равенстве и свободе. Даже адвокат в замешательстве.

Трейлер фильма "Бедные создания"

Май, декабрь / May December

США, 2023, психологическая драма

Премьера: 25 января

В ролях: Джулианна Мур, Натали Портман, Чарльз Мелтон

"Май, декабрь" – это идиоматическое выражение на английском, означающее большую разницу в возрасте между мужчиной и женщиной, находящихся в отношениях.

Грейс (Джулианна Мур), будучи учительницей, влюбилась в своего ученика Джо. Их роман стал поводом для пересудов и получил максимальный резонанс в медиа. Грейс, забеременев, получает тюремный срок. Но парень ее ждет. И семья — воссоединяется.

Проходит двадцать лет. Грейс и Джо женаты. У них двое детей. В Голливуде собираются снимать кино об их жизни. Актриса Элизабет, играющая Грейс в будущем фильме (Натали Портман), приезжает в загородный дом пары, чтобы лучше узнать их историю. Она лезет с расспросами куда надо и не надо, провоцируя напряжение между супругами. И когда ей кажется, что все ясно, Грейс открывает неожиданный сюрприз.