Самые ожидаемые сериалы 2024. "Звездные войны: Аколит", "Аватар: Легенда об Аанге", "Дом Дракона"

Фокус подготовил подборку наиболее значимых премьерных сериалов 2024 года: от политической сатиры на Центральную Европу – до фэнтезийной эпопеи о войне.

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Сериальная индустрия находится на подъеме, но и здесь, как и в кинематографе, дефицит новых идей. Крупные премьеры – это римейки нашумевших полнометражных лент, как "Мистер и миссис Смит" или даже мультсериалов, как в случае с "Аватаром: Легендой об Аанге". Но будет в новом году и несколько оригинальных проектов, имеющих под собой добротную литературную основу.

Мистер и миссис Смит / Mr. & Mrs. Smith

США, Великобритания, 2024, шпионский триллер, комедия, романтика

Премьера: 2 февраля

Платформа: Amazon Prime Video

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин

Новый шпионский комедийный боевик "Мистер и миссис Смит" — это римейк как оригинального сериала 1996 года, так и полнометражного фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли 2005 года. Однако, если судить по трейлеру, эта картина гораздо более жесткая и драматичная.

Муж и жена Джон и Джейн, оказывается, немного знали друг о друге, но их брак перешел на новый уровень, когда они согласились вместе поработать – в качестве шпионов на некую таинственную организацию. Боевые навыки каждого из супругов их будут неизменно удивлять: такого друг от друга они не ожидали.

Трейлер сериала "Мистер и миссис Смит"

Аватар: Легенда об Аанге / Avatar: The Last Airbender

США, 2024, боевик, комедия, мистика

Премьера: 22 февраля

Платформа: Netflix

Сезон:1

Серий: 8

В ролях: Дэниэл Дае Ким, Гордон Кормье, Кен Люн

Киноадаптация популярного мультсериала Nickelodeon 2005-2008 годов "Аватар: Легенда об Аанге" (3 сезона, 60 серий).

Действие сериала разворачивается в выдуманном мире, населенном людьми, фантастическими животными и духами. Человечество разделено на четыре нации: племя воды, земли, огня и воздуха. Часть представителей каждой из наций способны управлять стихией своего народа, выполняя различные движения, похожие на технику ушу. Таких людей называют "магами". Равновесие между племенами поддерживает аватар ( мультик был снят за 4 года до "Аватара" Джеймса Кэмерона) – этот маг единственный владеет всеми четырьмя стихиями.

Аватар – связующее звено между миром людей и миром духов. После смерти аватара, он рождается в новом человеческом теле, но уже в другой нации.

По сюжету, пожилой аватар умер, переродившись в мальчика Аанга, который был из племени воздуха. Но тот попал в переделку и вынужден был заморозить себя и своего летающего бизона Аппу, чтобы не погибнуть. Прошло 100 лет. За это время люди огня развязали страшную войну, пытаясь добиться мирового господства. Они уничтожили почти всех соплеменников Аанга, пытаясь его найти. Они частично оккупировали территории других народов, когда юного аватара случайно "разморозили" молодые люди, которые потом станут ему друзьями.

На ребенка упала огромная ответственность – овладеть всеми четырьмя стихиями, остановить оккупантов и восстановить мир. В мультсериале соблюден удивительный баланс между интригой, приключениями, военными действиями, личными переживаниями и философией за что он был награжден премиями "Энни", Genesis Awards и "Эмми".

Посмотрим, удастся ли создателям фильма повторить этот успех на новом технологическом витке.

Трейлер сериала "Аватар: Легенда об Аанге"

Звездные войны: Аколит / The Acolyte

США, 2024, фантастика, драма, боевик

Премьера: дата уточняется

Платформа: Disney+

В ролях: Дафни Кин, Амандла Стенберг, Джоди Тернер-Смит, Йонас Суотамо

Новый сериал из вселенной "Звездных войн" расскажет о событиях, которые происходили за 100 лет до событий первого эпизода саги — во время расцвета Республики. Это век до событий "Скрытой угрозы".

По сюжету Республику потрясает серия кровавых убийств, которая предположительно связана с ситхом Дартом Плэгасом. В центре истории юная джедайка, которая объединяется со своим бывшим мастером, чтобы расследовать серию убийств в Ордене, связанных с деяниями ситхов. Фишка в том, что в героику "Звездных войн" введены элементы детектива и политического триллера. По замыслу Хэдланд, сериал покажет, как Орден джедаев стал утрачивать влияние – власть развратила джедаев, а ситхи, напротив, постепенно стали обретать мощь.

Но при этом не убраны первоначальные фэнтезийные идеи Джорджа Лукаса (что сделали в сериале "Андор"): Хэдланд будет развивать тему Силы джедаев. Режиссер обещает, что новый сериал будет одновременно и сказочным и жестоким — зрители увидят много сцен сражений на световых мечах и даже вуки-джедая.

Трейлер сериала "Звездные войны: Аколит"

Режим / The Regime

США, Великобритания, 2024, драма, политический триллер

Премьера: 3 марта

Сезон: 1

Серий: 6

Платформа: Max

В ролях: Кейт Уинслет, Маттиас Шонартс, Андреа Райзборо, Хью Грант

Действие нового сериала происходит в вымышленной стране восточной или центральной Европы с авторитарным государственным устройством. По сюжету некий канцлер в исполнении Кейт Уинслет в течение года отчаянно борется за власть и пытается удержать свой режим. В помощники себе она берет некоего капрала, потому что он "никто" и с помощью его фанатичной исполнительности – правит железной рукой. Однако власть Железного Канцлера начинает постепенно приходить в упадок.

Сложно сказать, какой именно страной и лидером навеяна эта история. Вероятнее всего – это собирательный образ восточноевропейского правителя. Во всяком случае он такой, каким его видит Запад: лицемерие и сосредоточение власти в одних руках под маской заботы о народе.

Трейлер сериала "Режим"

Дисклеймер (Все совпадения случайны) / Disclaimer

США, Великобритания, 2024, драма, детектив, триллер

Премьера: дата уточняется

Сезон: 1

Серий: 7

Платформа: Apple TV+

В ролях: Кейт Бланшетт, Чон Хо-ен, Саша Барон Коэн, Кевин Клайн, Лесли Мэнвилл

Известная тележурналистка-документалистка Кэтрин Равенскрофт, состоящая в счастливом браке, переезжает вместе со своим мужем Робертом в новый дом. Разбирая вещи и обустраиваясь, она находит в спальне на прикроватном столике невесть откуда взявшуюся книжку, строки которой погружают ее в живой кошмар.

Дело в том, неизвестный ей автор воссоздает сокровенные подробности жизни одной женщины, в которой Кэтрин с ужасом узнает себя. Эта история проливает свет на одну темную тайну, которую, как ей казалось, знала только она. Точнее, описанные в книге события были известны только ей одной и еще одному человеку, который умер много лет назад.

Кадр с Кейт Бланшетт из сериала "Все совпадения случайны"

Сочувствующий / Sympathizer

США, 2024, драма, комедия, сатира

Премьера: весна 2024

Платформа: HBO Max

В ролях: Роберт Дауни мл., Скотт Ли, Тоан Ле, Хоа Сюанндьэ, Том Данг

Известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой") снял шпионскую комедию "Сочувствующий". Это экранизация дебютного романа американского автора вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена. Книга была признана бестселлером 2015 года журналом The New York Times и удостоена Пулитцеровской премии в 2016. Пулитцеровский комитет назвал роман "многослойной иммигрантской историей", рассказанной "человеком, знающим ментальные модели двух стран: Вьетнама и США".

Книга повествует о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году, и последующих событиях, развернувшихся уже в Калифорнии.

Главный герой, отслужив в армии Южного Вьетнама в начале военных 50-х, решил сбежать в США. В Америке он становится агентом под прикрытием. Поднатореть в мастерстве шпионажа ему помогает герой Роберта Дауни-младшего.

Трейлер обещает сатиру – на стыке западного и восточного менталитета, что не может не вызывать интерес.

Трейлер сериала "Сочувствующий"

"Дом Дракона" / House of the Dragon

США, 2022 – 2024, фэнтези, драма, боевик

Сезон: 2

Серий: 8

Премьера: лето 2024 года

В главных ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс

Продолжение истории о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Приквел "Игры престолов" рассказывает о событиях, которые разворачивались в Вестеросе примерно за 200 лет до событий основного сериала.

Экспозиция такова. После смерти короля Визериса (Пэдди Консидайн) на трон претендует молодая принцесса Рейнира (Эмма Д'Арси) и ее муж Деймон (Мэтт Смит), который является братом покойного короля. Их соперники в борьбе за престол — Эйгон Таргариен (Том Глинн-Карни) и его мать, вдовствующая королева Алисента Хайтауэр (Оливия Кук). Если первый сезон "Дома Дракона" раскрывал предысторию персонажей, то в новом сезоне между Таргариенами развернется настоящая гражданская война, которая называется Пляска Дракона.

Авторы обещают, что второй сезон будет более кровавым. Да и первый-то, честно говоря, был достаточно жесток, но понятно, что сюжет о междоусобной войне даст больше поводов для кровопролития.