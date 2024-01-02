Найочікуваніші серіали 2024 року. "Зоряні війни: Аколіт", "Аватар: Останній захисник", "Дім Дракона"

Фокус підготував добірку найбільш значущих прем'єрних серіалів 2024 року: від політичної сатири на Центральну Європу — до фентезійної епопеї про війну.

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Серіальна індустрія перебуває на підйомі, але й тут, як і в кінематографі, дефіцит нових ідей. Великі прем'єри — це ремейки гучних повнометражних стрічок, як-от "Містер і місіс Сміт" або навіть мультсеріалів, як у випадку з "Аватаром: Останній захисник". Але буде в новому році і кілька оригінальних проєктів, що мають під собою добротну літературну основу.

Містер і місіс Сміт / Mr. & Mrs. Smith

США, Велика Британія, 2024, шпигунський трилер, комедія, романтика

Прем'єра: 2 лютого

Платформа: Amazon Prime Video

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Дональд Гловер, Майя Ерскін

Новий шпигунський комедійний бойовик "Містер і місіс Сміт" — це ремейк як оригінального серіалу 1996 року, так і повнометражного фільму з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі 2005 року. Однак, якщо судити з трейлеру, ця картина набагато жорсткіша і драматичніша.

Чоловік і дружина Джон і Джейн, виявляється, небагато знали один про одного, але їхній шлюб перейшов на новий рівень, коли вони погодилися разом попрацювати — як шпигуни на якусь таємничу організацію. Бойові навички кожного з подружжя їх будуть незмінно дивувати: такого один від одного вони не очікували.

Трейлер серіалу "Містер і місіс Сміт"

Аватар: Останній захисник / Avatar: The Last Airbender

США, 2024, бойовик, комедія, містика

Прем'єра: 22 лютого

Платформа: Netflix

Сезон:1

Серій: 8

У ролях: Деніел Дае Кім, Гордон Корм'є, Кен Люн

Кіноадаптація популярного мультсеріалу Nickelodeon 2005-2008 років "Аватар: Останній захисник" (3 сезони, 60 серій).

Дія серіалу розгортається у вигаданому світі, населеному людьми, фантастичними тваринами і духами. Людство розділене на чотири нації: плем'я води, землі, вогню і повітря. Частина представників кожної з націй здатні керувати стихією свого народу, виконуючи різні рухи, схожі на техніку ушу. Таких людей називають "магами". Рівновагу між племенами підтримує аватар (мультик був знятий за 4 роки до "Аватара" Джеймса Кемерона) — цей маг єдиний володіє всіма чотирма стихіями.

Аватар — сполучна ланка між світом людей і світом духів. Після смерті аватара, він народжується в новому людському тілі, але вже в іншій нації.

За сюжетом, літній аватар помер, переродившись у хлопчика Аанга, який був із племені повітря. Але той потрапив у халепу і змушений був заморозити себе і свого літаючого бізона Аппу, щоб не загинути. Минуло 100 років. За цей час люди вогню розв'язали страшну війну, намагаючись домогтися світового панування. Вони знищили майже всіх одноплемінників Аанга, намагаючись його знайти. Вони частково окупували території інших народів, коли юного аватара випадково "розморозили" молоді люди, які потім стануть йому друзями.

На дитину впала величезна відповідальність — оволодіти всіма чотирма стихіями, зупинити окупантів і відновити мир. У мультсеріалі дотримано дивовижного балансу між інтригою, пригодами, воєнними діями, особистими переживаннями та філософією, за що його було нагороджено преміями "Енні", Genesis Awards та "Еммі".

Подивимося, чи вдасться творцям фільму повторити цей успіх на новому технологічному витку.

Трейлер серіалу "Аватар: Легенда про Аанга"

Зоряні війни: Аколіт / The Acolyte

США, 2024, фантастика, драма, бойовик

Прем'єра: дата уточнюється

Платформа: Disney+

У ролях: Дафні Кін, Амандла Стенберг, Джоді Тернер-Сміт, Йонас Суотамо

Новий серіал зі всесвіту "Зоряних воєн" розповість про події, які відбувалися за 100 років до подій першого епізоду саги — під час розквіту Республіки. Це століття до подій "Прихованої загрози".

За сюжетом Республіку сколихнула серія кривавих убивств, яка, ймовірно, пов'язана з ситхом Дартом Плегасом. У центрі історії юна джедайка, яка об'єднується зі своїм колишнім майстром, щоб розслідувати серію вбивств в Ордені, пов'язаних з діяннями ситхів. Фішка в тому, що в героїку "Зоряних воєн" введено елементи детектива і політичного трилера. За задумом Гедланд, серіал покаже, як Орден джедаїв почав втрачати вплив — влада розбестила джедаїв, а ситхи, навпаки, поступово почали здобувати міць.

Але при цьому не прибрані початкові фентезійні ідеї Джорджа Лукаса (що зробили в серіалі "Андор"): Гедланд розвиватиме тему Сили джедаїв. Режисер обіцяє, що новий серіал буде одночасно і казковим, і жорстоким — глядачі побачать багато сцен битв на світлових мечах і навіть вукі-джедая.

Трейлер серіалу "Зоряні війни: Аколіт"

Режим / The Regime

США, Велика Британія, 2024, драма, політичний трилер

Прем'єра: 3 березня

Сезон: 1

Серій: 6

Платформа: Max

У ролях: Кейт Вінслет, Маттіас Шонартс, Андреа Райзборо, Г'ю Грант

Дія нового серіалу відбувається у вигаданій країні східної або центральної Європи з авторитарним державним устроєм. За сюжетом якась канцлерка у виконанні Кейт Вінслет протягом року відчайдушно бореться за владу і намагається втримати свій режим. У помічники собі вона бере такого собі капрала, бо він "ніхто" і за допомогою його фанатичної старанності — править залізною рукою. Однак влада Залізного Канцлера починає поступово занепадати.

Складно сказати, якою саме країною і лідером навіяна ця історія. Найімовірніше — це збірний образ східно-європейського правителя. У всякому разі він такий, яким його бачить Захід: лицемірство і зосередження влади в одних руках під маскою турботи про народ.

Трейлер серіалу "Режим"

Дисклеймер (Усі збіги випадкові) / Disclaimer

США, Велика Британія, 2024, драма, детектив, трилер

Прем'єра: дата уточнюється

Сезон: 1

Серій: 7

Платформа: Apple TV+

У ролях: Кейт Бланшетт, Чон Хо-ен, Саша Барон Коен, Кевін Клайн, Леслі Менвілл

Відома тележурналістка-документалістка Кетрін Равенскрофт, яка перебуває у щасливому шлюбі, переїжджає разом зі своїм чоловіком Робертом до нового будинку. Розбираючи речі й облаштовуючись, вона знаходить у спальні на приліжковому столику книжку, яка взялася казна-звідки, рядки якої занурюють її в живий кошмар.

Річ у тім, що невідома їй авторка відтворює потаємні подробиці життя однієї жінки, в якій Кетрін із жахом впізнає себе. Ця історія проливає світло на одну темну таємницю, яку, як їй здавалося, знала тільки вона. Точніше, описані в книжці події були відомі тільки їй одній і ще одній людині, яка померла багато років тому.

Кадр із Кейт Бланшетт із серіалу "Усі збіги випадкові"

Симпатик / Sympathizer

США, 2024, драма, комедія, сатира

Прем'єра: весна 2024 року

Платформа: HBO Max

У ролях: Роберт Дауні мол., Скотт Лі, Тоан Ле, Хоа Сюанндьє, Том Данг

Відомий південнокорейський режисер Пак Чхан Ук ("Олдбой") зняв шпигунську комедію "Симпатик". Це екранізація дебютного роману американського автора в'єтнамського походження В'єт Тхань Нгуєна. Книга була визнана бестселером 2015 року журналом The New York Times і удостоєна Пулітцерівської премії в 2016. Пулітцерівський комітет назвав роман "багатошаровою іммігрантською історією", розказаною "людиною, яка знає ментальні моделі двох країн: В'єтнаму і США".

Книга оповідає про падіння уряду Південного В'єтнаму 1975 року, і подальші події, що розгорнулися вже в Каліфорнії.

Головний герой, відслуживши в армії Південного В'єтнаму на початку військових 50-х, вирішив втекти до США. В Америці він стає агентом під прикриттям. Набити руку в майстерності шпигунства йому допомагає герой Роберта Дауні-молодшого.

Трейлер обіцяє сатиру — на стику західного і східного менталітету, що не може не викликати інтерес.

Трейлер серіалу "Симпатик"

"Дім Дракона" / House of the Dragon

США, 2022 — 2024, фентезі, драма, бойовик

Сезон: 2

Серій: 8

Прем'єра: літо 2024 року

У головних ролях: Педді Консідайн, Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Ріс Іванс

Продовження історії про боротьбу за владу між двома гілками дому Таргарієнів. Приквел "Гри престолів" розповідає про події, які розгорталися у Вестеросі приблизно за 200 років до подій основного серіалу.

Експозиція така. Після смерті короля Візеріса (Педді Консідайн) на трон претендує молода принцеса Рейніра (Емма Д'Арсі) та її чоловік Деймон (Метт Сміт), який є братом покійного короля. Їхні суперники в боротьбі за престол — Ейгон Таргарієн (Том Глінн-Карні) і його мати, королева-вдова Алісента Гайтхауер (Олівія Кук). Якщо перший сезон "Будинку Дракона" розкривав передісторію персонажів, то в новому сезоні між Таргарієнами розгорнеться справжня громадянська війна, що має назву Танець Дракона.

Автори обіцяють, що другий сезон буде більш кривавим. Та й перший, чесно кажучи, був досить жорстоким, але зрозуміло, що сюжет про міжусобну війну дасть більше приводів для кровопролиття.