Стала известна дата премьеры фильма "Я, "Победа" и Берлин" о Кузьме Скрябине — он выйдет уже в марте этого года.

Сначала прокат фильма "Я, "Победа" и Берлин" был запланирован на осень 2021. Однако из-за ковидной лихорадки премьеру перенесли на 17 марта 2022-го. Но 24 февраля началась полномасштабная российско-украинская война. Сейчас вышел трейлер картины и намечена новая дата премьеры — 24 марта 2024. Фокус делится подробностями будущего фильма о Кузьме Скрябине, которых мы знаем немало. Итак,

10 фактов о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

1. В Украине впервые сняли полнометражный фильм об ушедшей рок-звезде — о погибшем в 2015 году в автокатастрофе Кузьме Скрябине (Андрее Кузьменко), лидере группы "Скрябін", хотя в мире часто снимают подобные ленты. Например, картина "Богемская рапсодия" (2018) о Фредди Меркьюри и группе Queen вообще является абсолютным чемпионом среди музыкальных фильмов, собрав почти $1 млрд.

2. В картине "Я, "Победа" и Берлин" прозвучит 12 песен группы "Скрябін" в исполнении ведущих артистов Украины. Уже презентовано шесть каверов: Дмитрий Монатик — "Старі фотографії", группа "Без обмежень" — "Мовчати", Алина Паш — "Чекаю ночі", Dzidzio — "То моє море", группа "Антитіла" — "Чорнобиль форева", Adam — "Говорили і курили". Трек "Старі фотографії "Дмитрия Монатика в стиле регги стал наиболее популярным, набрав 4,5 млн просмотров на YouTube. Этот кавер довольно часто крутится по ФМ-станциям.

Саундтрек фильма "Я, "Победа" и Берлин": "Старі фотографії" Дмитрия Монатика

3. Лента снята по иронической одноименной повести Кузьмы Скрябина 2006 года, которая стала бестселлером: ее несколько раз переиздавали. Ее главный герой — сам 23-летний Кузьма. По сюжету в начале 1990-х некий друг просит Кузьму отвезти на его старенькой "Победе" несколько манекенов в Берлин. В Германии с наваром можно продать раритетное советское авто и вместо него купить иномарку.

Повесть изобилует юмористическими репликами и метафорами: "Я никогда не искал легких путей в решении проблем, и даже когда все казалось элементарным — шел в обход"; "Скорость нашего движения была настолько умеренной, что, проезжая по польским селам, я успевал рассмотреть мебель в домах и лица всех жителей"; "На прощание женщина мило улыбнулась золотыми коронками, от которых я нахватался "зайчиков", как от сварочного аппарата". Но в повести не хватало действия для фильма. Поэтому, по словам режиссера фильма Ольги Ряшиной, в сценарий добавили ряд приключений — из воспоминаний о Кузьме его друзей, из его интервью. Сценарий писался два года.

4. На днях вышел трейлер фильма "Я, "Победа" и Берлин". Он довольно динамичный и видно, что в ленте будет немало криминала: главных героев, включая Кузьму, чуть не распилят некие бандиты. И с манекенами все не так просто.

Я, "Победа" и Берлин — трейлер фильма

5. Играет рок-звезду ивано-франковский актер Иван Блиндар ("Когда падают деревья", "Путь мертвеца"). Перед ним была поставлена непростая задача: с одной стороны, он должен изобразить еще такого беспечного, бесшабашного молодого Кузьму, с другой — ему нужно было придать образу черты уже зрелого Скрябина, чтобы певец был узнаваем. Фокусу Иван признался, что пересмотрел множество интервью с рок-звездой, в том числе и ранних, и скопировал очень характерную полукривую усмешку Кузьмы. Исполнителя на роль Кузьмы искали полгода. Режиссер Ольга Ряшина призналась Фокусу, что решающим фактором в выборе Блиндара было такое соображение: "Для меня основное — не внешняя схожесть с Кузьмой. Нам просто повезло, что актер Ваня Блиндар внешне напоминает Андрея, хотя куда важнее то, что он похож на него внутренне: его харизма, отношение к жизни, позитив, который он излучает".

6. Зрителей в картине ждет и концерт Кузьмы. "Мы через фан-клубы группы "Скрябін" пригласили в массовку желающих, — рассказала нам Ряшина. — В итоге собралось немаленькое количество зрителей, и финальные сцены концерта сняли замечательно. Это было трогательно. В конце, не сговариваясь, плакали все — главный герой, я, технические службы и массовка. Когда вы увидите эти кадры, поймете, о чем я. Люди не расходились. Песня "Мicця щасливих людей" — фаворит нашей ленты, ведь там конкретно речь идет о Берлине".

Иван Блиндар в образе Кузьмы на концерте

7. Один из героев фильма — автомобиль "Победа". Его нашли и купили в ужасном состоянии. Восстановили и покрасили в желтый цвет, чтобы машина стала броской.

Желтая "Победа" — один из героев фильма

8. Как одну из основных черт Кузьмы авторы выделили, что он по жизни — спасатель. Что, несмотря на свою жесткость и педантичность, Андрей часто выручал людей из трудных положений. В картине будет сцена, где он спасает девушку в берлинском клубе, когда чувствует, что ей грозит опасность. Причем, не при помощи драки — Кузьма умудряется комично выйти из ситуации.

9. В украинском блоке съемок было 50 локаций — во Львове и Киеве. В фильме тщательно воспроизводят европейскую субкультуру 1990-х: скинхеды, рейверы, панки, ЛГБТ.

10. Любимую девушку Кузьмы Барбару на экране воплотила актриса и певица Мария Стопник ("Серафима"). Она дважды участвовала в шоу "Х-Фактор" — в 2017 году и 2019. Один из ее номеров в этом проекте набрал 3,5 млн просмотров на на YouTube.

Мария Ступник в роли Барбары