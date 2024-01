Два скандала и два сильных конкурента. Лидеры Нацотбора "Евровидения-2024" — их плюсы и минусы

Прослушав с десяток участников Нацотбора "Евровидения-2024", Фокус выбрал лидирующих артистов, из которых два — наиболее вероятные претенденты на победу.

Уже все участники всеукраинского Нацотбора загрузили свои треки на YouTube платформы "Євробачення Україна" — по первым просмотрам можно выделить лидеров. Пока очевидно, что главными конкурентами стали два участника: дуэт alyona alyona & Jerry Heil и YAKTAK.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria — 760 тыс. просмотров

На первом месте с немалым отрывом идет песня Teresa & Maria в исполнении дуэта alyona alyona & Jerry Heil, что не удивляет: они известны и неплохо спелись — у девушек несколько совместных треков.

Jerry Heil и alyona alyona после начала российско-украинской войны эмигрировали в Германию, где наши звезды стали активно сотрудничать все успешнее. Jerry Heil (Яна Шемаева) — нежная, застенчивая, если не сказать робкая. Но Яна — отличный композитор. Рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) — полная противоположность по характеру Яне, она — властная, волевая, резкая. В треках вроде "Пушки" она как раз и позиционировала свой сильный характер. И когда артистки начали сотрудничать, получился практически идеальный поп-дуэт — на стыке двух полярностей.

Что можно сказать о новом треке, который Jerry Heil и alyona alyona представили на Нацотбор "Евровидения-2024"?

Это добротный фолк-электропоп с текстом религиозного содержания, где грамотно перемежаются украинский и английский языки.

Хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду

Не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою

Ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів

Добра й любові замість

Але в небі є святі..

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human being

Плюсы — профессионально сделано все и сыграно. Посыл: мы не сломаемся — нам святые помогают.

Минусы — в стиле электрофолк работает украинская группа Go_A, которая триумфально выступила на "Евровидении-2021". Хоть они и заняли 5-е место, однако стали европейскими звездами и породили моду на этот стиль в Украине. Однако это звучание уже стало поднадоедать: Go_A на нашей эстраде сегодня подражает каждый второй артист.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

YAKTAK — Lalala — 420 тыс. просмотров

YAKTAK — это молодой исполнитель Ярослав Карпук (род. в 2005). Его стиль – поп и хип-хоп. Хотя YAKTAK выступает с этим псевдонимом с февраля 2022 года, его трек "Погляд" уже занимал 1-е место в "Топ песен Украины" в Apple Music. Он выпустил несколько дуэтных композиций: с Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko. Песня "Порічка", спетая в дуэте с KOLA, в 2023 году стала хитом — 32 млн просмотров: в ней отлично передается летняя атмосфера. В прошлом году YAKTAK выпустил сольный дворовой хип-хоп "Уночі" ("Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні…"): девчонки были в восторге — 17 млн просмотров на YouTube. Парень растет!

Итак, что сказать о треке, который YAKTAK представил на "Евровидение"? Этот очень заводная хип-хоп композиция с крутейшим инструментальным хуком — цепляет сразу, и все вместе звучит свежо. У парня немало шансов на победу, вопрос только в опыте: сможет ли Ярослав достойно выступить вживую.

YAKTAK — Lalala

Mеlovin — Dreamer — 255 тыс. просмотров

Замыкает тройку по просмотрам Mеlovin (Константин Бочаров), который уже выступал на "Евровидении-2018", где занял 17-е место. И вот он снова пробует свои силы на этом конкурсе. Зачем? Шведка Лорин, победительница прошлого года, дважды занимала первое место. Ясно, что ее творчество рифмуется с форматом этого конкурса, а у Mеlovin, при всей его артистической неординарности, не очень.

Что можно сказать о треке Mеlovin Dreamer? Качественный поп-трек. Медленное вступление, ускорение ритма, в середине Mеlovin поет почти фальцетом. Претензий никаких. Но сам формат композиции а ля диско несколько устарел.

Mеlovin — Dreamer

Первые скандалы Нацотбора на "Евровидение-2024"

Было много восторгов относительно лидирующей песни Нацотобра Teresa & Maria, но появились и хейтеры – их, собственно, не устроило, что в тексте упоминается святая мать Тереза (святая Тереза Калькуттская), что ее образ противоречив.

Не будем углубляться в тему, но на Западе действительно уже после смерти причисленной к лику святых миссионерки матери Терезы (1910—1997) появились публикации и документальные фильмы об этих противоречиях. Тем не менее, ее фигура популярна в христианском мире, и у многих слушателей в целом конкурсный трек alyona alyona & Jerry Heil вызвал, как они пишут в комментах, "мурашки по телу".

Второй скандал связан с треком группы-участницы Нацобора Nahaba — Glasss. Комментаторы заподозрили их в плагиате песни российской группы ТАТУ "Нас не догонят". Слушатели пишут: "Почему-то вспомнилось "Нас не догонят. Но эмоции понятны"; "Очень похоже на "Тату"; "Я один здесь слышу группу "Тату?".

Послушаем и мы внимательно.

NAHABA – GLASSS набрал 205 тыс. просмотров

NAHABA – GLASSS

Что-то в звучании слышится от "Нас не догонят" ТАТУ. Но не везде, а местами, особенно где звучит женский вокал.

Группа на эти обвинения ответила: мол, они сожалеют, что в голове украинских слушателей "так много российского контента". Музыкальный продюсер Нацотбора "Евровидения"-2024 Дмитрий Шуров прокомментировал обвинения группы Nahaba в плагиате, воспроизведя почти тот же аргумент: "Для меня Nahaba — продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, с собственной энергетикой и видением, которые слушатель либо любит, либо нет. А вообще я удивлен такой бешеной популярностью среди украинцев дуэта ТАТУ, пик которых был в 2001 году".

Но что делать, если трек Not gonna get us ("Нас не догонят") был мировым хитом. В других треках Nahaba такого сходства нет, но они вообще звучат пестро: это пока смесь разных стилей. Явно поиск своего лица у группы продолжается.

В качестве бонуса приведем еще одного артиста: это рок-певец Drevo (Максим Деревянчук). Его трек Endless chain звучит драйвово, и пока никаких обвинений в плагиате не появилось.

Drevo — Endless chain — 122 тыс. просмоторов