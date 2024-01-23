"Ричер-2". Почему боевик с высоким рейтингом неожиданно "просел" в финале

Завершился показ второго сезона успешного боевика о военном копе в отставке Джеке Ричере: удачи и промахи проекта.

Рейтинг второго сезона "Ричера" с Аланом Ритчсоном на агрегаторе Rotten Tomatoes после первых серий был 100% от критиков и 84% – от зрителей, а сейчас, после завершения сезона, упал на пару-тройку процентов (98% — пресса, 79% — публика), но все равно остался высоким. В чем фишка проекта? Почему он слегка просел? Хотя ясно, что третьему сезону быть.

Фокус объяснит, почему боевик в стиле 1980-1990-х вдруг так зашел сетевой аудитории в 2022-2023.

Напомним сюжет. К майору военной полиции в отставке Джеку Ричеру — гиганту и аскету (Алан Ритчсон), обращается за помощью Фрэнсис Нигли (Мария Стен). Она — частный детектив, а в прошлом его подчиненная и член легендарного 110-го следственного спецподразделения. Оказывается, одного из девяти их коллег зверски убили, еще трое – пропали без вести. Ричер, собрав остальных бойцов из своего отряда, начинает следствие. Как он заметил позднее одному из преступников, замешанных в этом кровавом деле: "Не надо было трогать друзей такого опасного парня, как я".

Умный громила — Джек Ричер

А он и вправду опасен: рост 193 см, вес 100 кг, владеет всеми видами единоборств и любыми видами оружия. А еще у Ричера наблюдательность и проницательность, как у Шерлока Холмса: исходя из одной важной мелочи, он может воссоздать картину убийства.

В сериале "Ричер" удачное сочетание боевика с детективом: тут запоминающиеся драки и логичное, постепенное продвижение следствия, где нужно разгадывать "ребусы" из собранных доказательств. Например, по характеру нанесенных увечий и анализу состава крови Джек Ричер сразу описывает, каким образом был убит его товарищ: его били ржавой арматурой и сбросили с вертолета.

В сериале актер Алан Ритчсон играет громилу с уникальным интеллектом

Ричер в органичном исполнении актера Алана Ритчсона доминирует как главный герой, но не заносится: во втором сезоне мы видим качественную командную работу. И отличные флешбэки, где показывается, как он закалял своих ребят из отряда, начиная с драки в пивной и заканчивая раскрытием схемы по поставке наркотиков при помощи военных самолетов. Все это сделано виртуозно, с нужной щепоткой душевности, такой понятной украинским зрителям. Например, все спецподразделение, в синяках и ссадинах, отправляется в лес: отметить победу в потасовке горячительными напитками и пением под гитару. Это по-нашему: красота!

Сам Ричер, как и в 27 книгах, которые написал про него британский писатель Ли Чайлд, бессребреник и аскет, он путешествует по Штатам только с зубной щеткой, у него одна банковская карточка и даже нет в наличии мобильника. Ричер живет на военную пенсию, а если ему вдруг понадобится пистолет – отбирает оружие у наркоторговцев. Он бывает жесток с преступниками, но и они показаны запредельными палачами – такими, чтобы у зрителя не возникло и тени сочувствия, когда Джек начнет их уничтожать.

Летающие мангалы

Отсюда и первоначальный 100% рейтинг у критиков. В ленте зашкаливающая жестокость со стороны преступников, но она не лишена изощренной изобретательности. В ответ и Ричер поражает ответными жесткими ходами, не лишенными фантазии. Например, броском уличного мангала метров на тридцать, который точно падает на лобовое стекло автомобиля, пытающегося скрыться. Или закатыванием киллеров в полужидкий цемент, поскольку нападение произошло на стройке. А после помощница Ричера с ностальгической интонацией вспоминает, что в детстве на таком цементе на стройках она с мальчиками и девочками со своего двора любила оставлять отпечатки ладоней. Или Ричер заявляет агрессивным пьяным военным офицерам в кабаке: "Вы еще можете уйти, я обещал маме, что буду давать шанс тупицам вроде вас". Причем мы в курсе, кто такая его мама, благодаря флешбекам в детство Ричера, и понимаем, что это – не просто красивые слова.

Джек Ричер закалял свое 110 подразделение в разных передрягах

Такими деталями сообщается, что наши главные герои – нормальные люди, что они вынуждены быть беспощадными потому, что часто имеют дело с гражданами, пытающимися их "расщепить на атомы". И плевать, кто это: бывшие копы или банда байкеров. Масса таких подробностей делает вроде бы старомодный боевик-детектив художественно глубже, чем подобные фильмы со Сталлоне и Шварценеггером в 1980-1990-е.

"Ричер-2" — что не так с концовкой

Но почему сериал к финалу несколько "просел"? Просто в последних сериях авторам отказало чувство меры и фантазия.

По поводу первого. Ричер одним пистолетом напугал боевой вертолет, с двумя пулеметами по бокам, который, спасаясь от разъяренного главного героя, резко растворился в ночном небе. Даже не знаем, что сказать: индийские фильмы завистливо плачут в стороне.

По поводу второго. Ко всем преступникам у зрителей накопилось чувство мести: садисты, подонки, пособники террористов, циничные убийцы – весь набор. Око за око — так око за око. Но все негодяи в первой части фильма, повторимся, весьма неординарно отправляли на тот свет порядочных людей. Логично было бы, чтобы оставшиеся в живых порядочные люди, ответили неординарно. Вспоминается, допустим, культовый боевик "Кобра" (1986) с Сильвестром Сталлоне. Его ругали за отсутствие вкуса, но с фантазией у авторов все было ок. Взять хотя бы заключительный поединок Кобры-Сталлоне с убийцей-террористом на металлургическом предприятии. Уж, конечно, вроде бы стандартно бились-бились, но финальный бросок Кобры, так что людоед зацепился за конвейерный крюк и отправился "на переплавку" – не мог не запомнится.

А здесь разборки местами свелись к расстрелу: зачитать приговор, привести в исполнение.

Но в целом успех второго сезона "Ричера" очевиден. Ждем третьего.