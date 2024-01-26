Прошло более полувека с тех пор, как был создан один из самых популярных неувядающих рок-хитов Smoke on the Water с легендарным гитарным риффом. Разбираем "Дым над водой" Deep Purple в рубрике "Анатомия шедевра".

Во многих музыкальных магазинах при покупке электрогитары запрещено играть знаменитый гитарный рифф из Smoke on the Water британской группы Deep Purple – потому, что уже задолбали. Но гитаристы-любители и профессионалы не могут никак успокоится: в Книге рекордов Гиннесса все время обновляются рекорды — в разных странах, с разных количеством гитаристов-фанатов (от 1200 до 6000), сыгравших этот трек одновременно. В 1971-м году соло-гитарист коллектива Ричи Блэкмор придумал тот самый рифф, а название песни приснилось в ночном кошмаре басисту Роджеру Гловеру. Почему в кошмаре? Потому, что на написание этого трека музыкантов вдохновило реальное бедствие — пожар. Фокус расскажет обстоятельства появления рок-шедевра группы Deep Purple.

В чем фишка стиля группы, которую слушают с 1968? В музыке "темно-пурпурных" всегда присутствует тема наступления некой беспощадной, тотальной силы. Зажигательность их музыке придает гитара Ричи Блэкмора, а мистичность и мрачную величественность — синтезатор Джона Лорда, который в юности играл в церкви на органе. Кстати, вокалист Ян Гиллан помимо участия в этом рок-коллективе прославился еще и исполнением партии Иисуса в классической рок-опере "Иисус Христос — суперзвезда" (1971 год).

Во многих композициях Deep Purple сквозной нитью идет тема огня, бури, апокалипсиса. "Красное небо… Люди говорят, что эта женщина проклята, она зажигает пламя взмахом руки" ("Гори!", Burn). "Прокатись на радуге, расколи небо. Несется буревестник — время умирать…" ("Буревестник", Stormbringer). "Ты горишь в вышине над всем…." ("Комета", Fireball). И на обложках альбомов у них — то рассыпающая искры комета, то огненный Пегас в центре смерча, то горящие свечи… на головах участников. В общем, они такие – огнепоклонники и буревестники.

Именно в ряду таких песен композиций и стоит легендарный хит Smoke On The Water ("Дым над водой"). Причем самая известная песня Deep Purple была написана под впечатлением от реального бедствия – пожара.

Smoke On The Water — Хит, рожденный пожаром

В 1971 году группа поехала в Швейцарию записывать новый альбом. Deep Purple договорились с Rolling Stones об использовании их передвижной студии Mobile, которую собрались установить возле концертного зала "Казино". А там во время концерта Фрэнка Заппы случился пожар, вызванный ракетницей, из которой выстрелил в потолок один из зрителей. "Перплы" смотрели, словно завороженные, на клубы дыма, струящиеся по Женевскому озеру. Солист Ян Гиллан тут же набросал на салфетке текст.

А Роджеру Гловеру под впечатлением от пожара приснился кошмарный сон. Он так описал его: "Я был один в кровати. В то мистическое время между глубоким сном и пробуждением я услышал собственный голос: "Дым над водой, огонь в небе…" Я проснулся и спросил себя, действительно ли я это произнес, и решил, что так и было. Я хорошенько обдумал эти слова и осознал, что это может быть потенциальным названием для песни". Знаменитый музыкальный проигрыш придумал гитарист Ричи Блэкмор уже на репетиции — и шедевр был готов.

Deep Purple играют с огоньком

Но эти огнепоклонники и сами устраивали пожары. В начале 70-х на фестивале в США Deep Purple должны были завершать концертную программу — это всегда почетно. Но рок-группа Yes, которая должна была петь перед ними, опоздала. Гитарист Ричи Блэкмор увидел в этом происки конкурентов. Когда он заметил, что Yes собрались петь после их выступления, потребовал у организаторов две канистры бензина, облил колонки и поджег. Взрывная волна чуть не сбила музыкантов с ног.

А Ричи продолжал играть на гитаре, бормоча: "Мы будем выступать последними". Deep Purple в итоге заплатила штраф, равный гонорару, но зато видео с огненным финалом побило рекорды продаж.

Буйный Ричи почти то же самое сделал во время американского тура в 1973 году: его взбесил телеоператор, который стал вплотную снимать его электрогитару: сначала Блэкмор разбил инструментом камеру, а потом традиционно поджег колонки…

В музыке Deep Purple есть какая-то загадка. Все участники то уходили из группы, то приходили, то ругались, то мирились. Но каждый из них в иных коллективах, в том числе и своих, играл совершенно другую музыку — лишенную этой мрачной апокалипсичности. В том числе и самый известный из таких проектов — группа Rainbow, созданная Блэкмором в 1975 году (что видно и по гораздо более фееричному названию — "Радуга"). Но как только после долгих лет разлуки участники собирались вместе, они тут же выдавали нечто сильное и зловещее, как будто послание грозного божества.

Так и случилось в 1984 году: Гиллан, Лорд, Пейс, Гловер и Блэкмор создали вместе успешнейший альбом Perfect Strangers. Цитируем сумрачную заглавную песню "Perfect Strangers": "Появляются призраки. Вся твоя жизнь — тени другого дня… Голоса эпох в твоей голове ноют глубокой ночью". Несмотря на мрачность, "призраки" на YouTube набрали 124 млн просмотров, а гитарный рифф из этой композиции — второй по узнаваемости у группы после "Дыма…"

В одном из интервью Роджер Гловер намекал, что речь идет о реинкарнации: мы не помним своих воплощений, движимые фатумом-роком. "Нить серебра, протянувшаяся с неба, касается всего, что ты видишь. Голос веков в нашей памяти посыпает пеплом умерших в ночи".

Клип Deep Purple на композицию Perfect Strangers

Тот же фатум действует в их раннем шедевре Child In Time 1969 года ("Дитя времени"): "Видишь, как слепец расстреливает мир. Его пули не знают промаха. Если ты грешил, а сдается мне, так и есть, то тебя не заденет, тебя не заденет летящий свинец. Так что, закрой глаза, склони голову и жди шальной пули".

Формула Deep Purple: огненный фатум – испытание человека – принятие судьбы.

Ушел с блондинкой

Блэкмор в 90-е устал буянить, влюбившись в красивую блондинку Кэндис Найт. Он создал с ней фолк-группу Blackmore's Night, где больше играл на акустике, а его проигрыши напоминали не апокалиптические завывания, а серенады. И видно, что мужик сейчас вполне счастлив. Да и оставшиеся члены коллектива стали играть более интеллектуальную и спокойную музыку, без надрыва. Такая она и на их 20-м их альбоме InFinite ("Бесконечность") 2017 года. На обложке уже заснеженный океан, лед которого разбивает кораблик с участниками Deep Purple. За последние годы с группой произошла трансформация: из монстров харда, эдакой "группы мистического ужаса", они переместились в диапазон прог-рока или даже фьюжн — не мощно-грозовых, а интеллигентно изломанных пассажей.

Deep Purple в 2013 году: бывалые рок-кумиры

Свой, как говорят, крайний альбом – 22й – Deep Purple выпустили в 2021 году. Пластинка полностью состоит из кавер-версий, но записанных в их бесподобном стиле. Рок-старики-разбойники продолжают с успехом гастролировать и, кстати, несколько раз бывали в Украине. Надо ли говорить, что ни один их концерт не обходится без Smoke on the Water. Я не раз его слышал его в их исполнении – в концертной версии он спокойнее и гораздо длиннее — это уже такая медитация на заданную тему, она уже больше не столько зловещая, как просто красивая. В своей рок-буре Deep Purple явно обрели покой.