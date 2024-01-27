"Голда". Как фильм о Войне Судного дня учит не терять самообладания во время вражеского вторжения

На экраны Украины вышел фильм "Голда", где показаны умелые действия премьера Израиля Голды Меир во время Войны Судного дня.

Фильм о премьер-министре Израиля Голде Меир (1898—1978) поражает не только художественным качеством, но и неожиданными совпадениями. В картине показана Война Судного дня, которая началась с атаки на Израиль Египта и Сирии 6 октября 1973 года. Лента "Голда" вышла в мировой прокат в конце лета – начале осени, а 7 октября 2023 боевики ХАМАСа напали на Израиль. Израиль не ожидал вторжения, но примерно так же, судя по фильму, произошло и в начале Войны Судного дня 30 лет назад.

Военные реалии заставляют украинских зрителей остро воспринимать происходящее на экране. А образ Голды Меир, созданный Хелен Миррен, показывает ее той самой железной леди Израиля, благодаря которой Израиль вышел из давней войны победителем, хоть и с большими потерями.

Британке Хелен Миррен удалось великолепно сыграть легендарную израильскую премьершу (которая, как известно, родилась в Киеве, где жила до восьми лет). Вероятно, Миррен пригодился опыт исполнения ролей правительниц, вроде создания образа королевы Елизаветы II в ленте "Королева" (2006) — эта работа актрисы была отмечена "Оскаром".

Только здесь премьер-министр не носит пышных нарядов, напротив, Голда одета скромно, что не отменяет ощущения величия персонажа. Несмотря на возраст и онкологическое заболевание, поражают ее остроумие и фантастически быстрая реакция.

Доктор настаивает на процедурах, премьер не соглашается.

Врач:

— Вы мне докучаете.

— А вы мне.

Разговор Голды Меир с помощником на фоне увеличения напряженности в арабо-израильских отношениях.

— Что говорит ваша интуиция?

— Не ваше дело (пауза). Но что-то грядет.

В картине говорится, что неподготовленность Израиля к нападению была связана с тем, что "прослушка", которую внедрили у противника, себя не оправдала. Показана истерика военного руководства, того же министра обороны Израиля Моше Даяна. Но в этом событийном вихре беспрерывно курящая Голда сохраняет спартанское спокойствие. Хотя израильский режиссер Гай Наттив демонстрирует, насколько непросто было ей сохранять эту твердость духа. И даже шутить. После первой воздушной тревоги Голда Меир сообщила министрам во время заседания: "Не волнуйтесь — я остаюсь под крышей. А вы расходитесь по министерствам и действуйте согласно полученным инструкциям".

А вот, например, разговор с тем же Моше Даяном о текущей военной ситуации.

Голда:

— Могло быть и хуже.

— Куда уже хуже.

— Тебе бы мы мои ноги.

Моше смеется, а камера показывает крупный план располневших ног Голды, у которой "агрессивная лимфома". И при этом Меир не уменьшила количество чашек кофе и сигарет. В ленте впечатляет красивая метафора: клубы дыма сигареты Голды постепенно становятся дымом на поле боя.

Она даже пошутила на прямых переговорах со своими главным противником — президентом Египта Анваром Садатом: "Вы можете называть меня старушкой, но еще хочу дожить до того дня, когда между представителями наших стран будет официально заключен мир". И Садат не выдержал, засмеялся реплике "про старушку". То есть в самой напряженной остановке Голда Меир оказывается внутренне свободнее своих оппонентов.

От рабочего кабинета — до ванной

В картине есть почти мистический эпизод, благодаря которому не произошло падения Израиля. Военный офицер докладывает Голде: "Египетские танки прорвали укрепления, а потом почему-то остановились и не пошли дальше. Бензин кончился или не было приказа? Но, получив передышку, мы собрались с силами". Что произошло, мы так и не узнали, но на войне все решают часы.

Премьер показана и как опытный политический тактик и стратег, но при этом мы ее видим буквально в интимной обстановке, например, как в ванной ее купает помощница. И величия у премьера от таких сцен не убывает. Напротив, зритель по максимуму сливается с главной героиней — мы даже ощущаем, как она тяжело ходит, каждый ее шаг.

Причем некоторые решения Голда принимает как женщина, сердцем. 400 солдат попало в окружение. Она настаивала на том, чтобы их вытащить, несмотря на огромные военные риски: "Надо спасти мальчишек". Это оказалось не самым удачным решением: героиня долго умывала лицо в туалете, и на ее лице читалась настоящая скорбь.

Борщ для Киссинджера

Украинскими зрителями, живущими в условиях российско-украинской войны, происходящее на экране воспринимается особенно остро. В фигуре Голды Меир в ленте воедино слит человек и политик: главная героиня умело задевает разные струны души у своих оппонентов.

Один из "спасительных" для Израиля эпизодов показан без всяких мистических чудес: израильтяне совершили удар по арабской танковой группировке при помощи "фантомов", полученных от США. А Египту, по фильму, помогал СССР. "Фантомы" Израиль получил по протекции Госсекретаря Генри Киссинджера. Аргумент Голды, качнувший чашу весов в сторону немедленной военной американской помощи, был таким: "Если арабы победят нас советским оружием, как это воспримет Запад?".

Но когда положение начнет меняться в пользу Израиля и Киссинджер станет требовать прекращения огня, Меир снова проявит свой характер, дабы заключать мир на гораздо более выгодных условиях.

Голда Меир (Хелен Миррен) и Генри Киссенджер (Лев Шрайбер)

А одним из "аргументов" с ее стороны было угощение Киссинджера на кухне борщом перед важным разговором: все у Голды схвачено. Тем более тогда, в 1973 году, Генри не был желанным гостем в разных странах, куда он ездил, чтобы замять последствия уотергейтского скандала, который привел к отставке его шефа — президента Ричарда Никсона в 1974: в фильме Киссинджер упоминает этот скандал с горечью. Так что "борщевое хлебосольство" Голды, конечно, было воспринято с благодарностью.

"Голда" — великолепная картина о военных событиях с потрясающей в своей простоте и убедительности игрой Хелен Миррен. Дополнительный бонус: тонкий и драматический байопик сделан в стремительной динамике боевика, что фильму пошло на пользу.