Жить танцуя: топ-5 лучших фильмов Джона Траволты и один худший

Джону Траволте — 70 лет. Фокус раскроет на примерах секрет легендарной голливудской звезды: почему в одних ролях он неубедителен, а в других — точное попадание в десятку.

18 февраля Джону Траволте исполняется семьдесят. Что объединяет многие его лучшие роли? Танец. Даже в культовом фильме "Криминальное чтиво" знаковая сцена с участием его гангстера Винсента Веги — это танец с героиней Умы Турман.

Траволта бесконечно пластичен и обворожителен в движении. Потому ему не хватает внутренней жесткости в ролях силовиков или мафиози, получаются у него только преступники-неудачники. А если его персонаж — криминальный авторитет в законе, то Траволта в этой роли крайне неубедителен, как, например, в фильме "Кодекс Готти", который получил на сайте Rotten Tomatoes рейтинг 0%. А там, где Траволта — полупародийный киллер-пижон, как в "Криминальном чтиве", рейтинг — 92%.

Наиболее удачные роли Джона Траволты — это когда герой прикидывается серой мышью, а потом вдруг бац — роскошный котяра! Фокус подобрал пять лучших фильмов с участием голливудской звезды и как бонус — худший, где даже танцы не спасли картину — хотя там интересна причина провала.

"Лихорадка субботнего вечера" (1977), Траволта — из грязи в князи

В чем загадка бешенного успеха этой картины (при бюджете $3 млн сборы — $237 млн)? В том, что ей удалось почти невозможное: соединить в себе социальный фильм с музыкальным. Это очень редкое сочетание, из такого рода картин можно вспомнить разве что "Грязные танцы" (1987).

Персонаж 23-летнего Траволты — рабочий парень Тони Манеро, который вкалывает ради того, чтобы вечером оказаться на танцполе и оторваться там по полной.

Подробно показано окружение Тони: родители, друзья – каждый со своим набором проблем, причем все это без всякой лакировки. Фишка в том, что серенькая рабочая мышь Тони Монеро каждым субботним вечерним внезапно становится дэнс-королем с кошачьей пластикой.

Это почти история Золушки, только мужской вариант. Кстати, кое-какие движения, что видно по ролику, у Траволты позднее позаимствует будущий поп-король Майкл Джексон.

Трейлер фильма "Лихорадка субботнего вечера"

"Бриолин" (1978), Траволта — сверхпижон

Следующую после "Лихорадки субботнего вечера" картину "Бриолин" о стилягах конца 1950-х ждал еще больший коммерческий успех (хотя лично мне она нравится меньше). В ней значительно усилена музыкально-танцевальная составляющая и упрощен сюжет, но на выходе при 6-миллионном бюджете – рекордные сборы в $395 млн.

"Бриолин" – киноадаптация одноименного мюзикла 1971 года. Кожаная куртка и прическа а ля Пресли – все те же, что и у Тони Манеро. Этот образ Джон Траволта буквально перенес из "Лихорадки", продюсеры не стали возражать.

Исчез и пакет социальным проблем: главный герой – наглый, вполне уверенный в себе брюнетистый юнец по имени Дэнни Зуко – сынок небедных родителей, а не рабочих, как было в мюзикле. Кино, конечно, про любовь, поэтому местами Джон умеет быть и застенчивым, что еще больше в него влюбляет женскую аудиторию.

В "Бриолине" Траволта еще и балуется вокалом. Образ поющего пижона, стиль и атмосфера фильма были настолько заразительны, что по всем Штатам тогда стали открываться фан-клубы под названием "Бриолин".

Трейлер фильма "Бриолин"

"Криминальное чтиво" (1994), Траволта — танцующий киллер

Роль киллера Винсента Веги сделала Траволту вновь популярным после большой череды провалов. В этой роли есть удивительный перевертыш: при всей своей внешней браваде и крутизне Вега как профессиональный киллер – фантастический лох. Между внешним его миром и внутренним – пропасть, которую не сразу замечаешь.

Внешне герой Траволты Винсент Вега агрессивен и презентабелен. Здесь он, собственно, тоже пижон, что при его опасном занятии, выглядит необычно. На деле – Вега делает массу непростительных ошибок для человека его профессии: случайно стреляет в голову своему подельнику в авто, не сняв оружие с предохранителя; находясь в засаде, забывает автомат на плите, разглядывая в туалете комикс – что и стало уже роковой ошибкой в его жизни. Он делает миллион нелепостей. Внутренне Винсент Вега и есть инфантильный пижонистый подросток, что видно даже по его "подпрыгивающей" походке.

Но его танец с Мией, супругой мафиози и неудавшейся актрисой, которую сыграла Ума Турман – совершенство. Кошачья грация Траволты компенсирует профессиональные промахи его персонажа: неспроста культовый статус танца Винсента и Мии существует несколько отдельно от культа самой картины. Киноман Тарантино не мог не задействовать танцевальный потенциал Траволты, сделав это очень органично.

Культовый танец Джона Траволты и Умы Турман в "Криминальном чтиве"

"Без лица" (1997), Траволта и Кейдж — хамелеоны

Спецагенту, которого играет Траволта, пересаживают лицо террориста (Николас Кейдж) для внедрения в организацию преступников. Но очнувшийся от комы преступник заставляет пластического хирурга сделать ему лицо своего врага – агента. Двое непримиримых противников поменялись лицами.

У Траволты и Кейджа нет какого-то твердого внутреннего стержня, именно поэтому они блестяще справились с такой непростой актерской задачей как копирование и как бы "перетекание" одного в другого. Чтобы более натуралистично сыграть свои роли, актеры две недели до съемок провели вместе, следили за манерами, жестами и речью друг друга. А ведь на их место продюсерами поначалу планировались Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Но у этих двоих пластичность, примерно как у железнодорожных рельс. Так что хорошо, что все случилось, как случилось.

Трейлер фильма "Без лица"

"Лак для волос" / Hairspray (2007): мамочка зажигает

Это фильм, где Траволта по-настоящему удивил зрителей, сыграв… полную мамочку главной героини – пухлой ученицы средней школы Трейси. Последняя целый день скучала на уроках, а оживлялась только когда смотрела по ТВ свое любимое "Шоу Корни Коллинза". Она не хотела, как ее мама Эдна (Траволта то бишь), горбатиться прачкой и уже 10 лет не покидать дома, стесняясь избыточного веса.

Однажды девчушку замечает один из танцоров данного шоу. Через него она попадает в проект, где благодаря своему обаянию становится любимицей публики, однако злобная директор телеканала Велма ее ненавидит и пытается выгнать. На помощь девочке приходит и ее закомплексованная мамаша Эдна в лице Джона, которая, не смотря на габариты, выдает такой зажигательный танец, что отпадают все сомнения в том, что даже не худенькие граждане способны взобраться на верхушку эстрадного Олимпа – был бы талант и вера в себя.

Танец мамочки в исполнении Джона Траволты

"Остаться в живых" (1983): Рэмбо на дискотеке

Этот музыкальный фильм с Джоном Траволтой в главной роли взялся режиссировать Сильвестр Сталлоне. Картина является продолжением "Лихорадки субботнего вечера". С тех событий прошло пять лет. Бывший танцор-любитель Тони Манеро теперь амбициозно желает покорить Бродвей, что ему и удается. Картина фантастически пролетела и мимо кассы, и мимо одобрения прессы. Но, чтобы разобраться в причинах эпичного провала, нужно рассказать предысторию создания этого фильма.

Одним из претендентов на роль ветерана вьетнамской войны в фильме "Рэмбо. Первая кровь", помимо Слая, был Джон Траволта. Как и Сталлоне, он итальянского происхождения, тоже – идеально сложен. То, что у Траволты внутри сидит "мягкий" кот – это ведь сразу не заметно. Однако Траволта не числился в сценаристах, как Сталлоне. И последний сделал все, чтобы Джон выбыл из игры. И даже, когда в "Рэмбо-2" был запланирован герою напарник-военнопленный – им тоже стал не Траволта: Сталлоне не хотел с ним делить лавры супергероя.

Сталлоне, который уже подвизался в амплуа режиссера, сняв второго и третьего "Рокки", вдруг решил создать сиквел "Лихорадки субботнего вечера", обожая музыку Bee Gees. И в качестве как бы компенсации за Рэмбо Слай приглашает Траволту на главную роль в свою музыкальную ленту "Остаться в живых" (по названию хита Bee Gees). Вообще и здесь не слишком креативная идея – музыка в этом фильме почти та же, что и в "Лихорадке субботнего вечера".

Сильвестр крайне любопытно готовил Траволту к роли танцора. По мнению Сталлоне, Джон был слишком изнеженным и физически не развитым. И вот Траволта пять (!) месяцев под чутким руководством Сильвестра качался в тренажерном зале. Сам Траволта, рассказывая о том периоде, говорил, что реально "еле остался в живых", а то время называл "адом".

Фильм получился дико скучным: под чудесную диско-музыку Bee Gees Траволта ходит с деревянным выражением лица (примерно какое обычно у Сталлоне) по разным антрепренерским компаниям, а они его посылают. На десятом витке кто-то соглашается, и вот – отличное финальное дэнс-выступление на Бродвее.

"Остаться в живых" заслуженно провалился в прокате и получил несколько "Золотых малин". Почему? Посмотрите в ролике на кадры с танцевальной репетиции героя Траволты: Сталлоне из него сделал… Рэмбо на дискотеке — те же длинные волосы, повязка на лбу, голый мускулистый торс. Только вот незадача: Рэмбо в дэнс-клубе никого не мочит, а скачет как оголтелый по светящимся квадратикам под визги братьев Гибб. Эффект примерно как у медведя на льду: немного не по себе, но главное – задрать некого. В этой истории поражает мифологическая сила образа Рэмбо – она настолько всепроникающая, что Слай его из своей башки подсознательно проецировал на Траволту, сам того не замечая.

Хотя, может, и не зря Слай тренировал Траволту – ведь через несколько лет тот снимется в роли гангстера в "Криминальном чтиве" и там его физическая форма будет безупречной. Однако и у киллера без дискотеки, как вы знаете, не обошлось. Джон Траволта и в бандитской роли обречен отплясывать буги-вуги, но, к счастью, его хореографом на этот раз был не Слай.