"Мадам Паутина": битва женщины-паука с пауком-мужчиной вызывает много вопросов без ответов
На мировые экраны вышел супергеройский фильм "Мадам Паутина", но ему вряд ли удастся прервать цепь неудач лент, снятых по комиксам Marvel.
После миллиардных сборов фильмы по комиксам Marvel, начиная с 2020 года, все чаще проваливаются в прокате. И дело не в ковиде. Просто продюсеры решили поставить на поток супергеройские фильмы и забыли о качестве. Исключение — "Стражи Галактики-3" Джеймса Ганна, потому, что это — практически авторское кино. Но в конце прошлого года "Марвелы" спикировали с оглушающим реактивным воем.
Фокус объяснит, почему и новую "Мадам Паутину", скорее всего, ждет та же участь. А ведь, по иронии, ее героиня сама должна управлять судьбой.
Прорицательница Касси
Персонаж Дакоты Джонсон ("50 оттенков серого") – парамедик Кассандра Уэбб. Мадам Паутина, оригинальная героиня комиксов Marvel, впервые появилась в 1980 году – она мутантка с экстрасенсорными способностями, которая может видеть будущее и альтернативные реальности, связанные с так называемой Паутиной судьбы. Кассандрой она не зря зовется – в честь троянской царевны, наделенной даром пророчества и предвидевшей гибель Трои. В переносном значении Кассандра – предвестница несчастий. Авторы комиксов дерзко соединяют древние мифы с современностью, поэтому забавно, когда главную героиню фильма называют по-американски, ласкательно-уменьшительно: Касси. Геракл бы стал Герой, Одиссей – Оди, а Афродита – Афрой. Забавно. Но вернемся к героине картины.
В самом начале фильма (это есть в трейлере) Касси в автомобиле падает с моста в Гудзон. И вот под водой женщина оказывается в центре некоей серебряной Паутины судьбы, дергая за нити которой можно возвращаться во времени назад. Визуально эта метафизически-метафорическая картинка завораживала, предполагала некую глубину повествования, как, например, совсем непростые сюжетные перипетии в "Докторе Стрэндже — 1, 2". Но, как выяснилось, это не тот случай.
Кассандра спаслась и продолжает наблюдать фрагменты видений, где как бы пленка реальности отматывается назад. В большинстве вариантов такие случаи безобидны: одна и та же реплика пассажира в общественном транспорте, один и тот же фант, выпадающий на семейном празднике в гостях.
Так продолжается до того момента, пока Касси не оказывается в одном вагоне в метро с тремя девушками (Сидни Суини, Изабела Монер, Целеста О'Коннор): бело-, красно- и темнокожей – эдакий интернационал. Они вроде как юные, но не по годам мудрые и быстро ориентирующиеся в чрезвычайных ситуациях. А именно такое ЧП с ними сейчас и произойдет.
Повторяющая дуэль
Явится главный антагонист картины – черный человек-паук Иезекиль Симс (Тахар Рахим). И попытается угрохать трех девиц разом. Зачем? Потому, что ему много раз снилось, что они его в будущем сами хлопнут. Но какой у них мотив его убивать – первая неразрешимая загадка ленты.
Нам просто дают понять: Иезекиль Симс – плохой. А девушки и Касси – хорошие.
По фильму выясняется, что и Симс, и мать Кассандры Уэбб были в одном экзотическом месте, где получили свои сверхспособности от тамошних пауков и местных жителей, обожествляющих членистоногих. Но следующий вопрос снова без ответа: почему одни и те же пауки дали Иезекилю способности лазить по стенам и прыгать на двадцать метров, а Касси – управлять временем? Хотя в ролике говорится, что Симс, де, тоже что-то там может творить с минутами, но никаких его удач в этом направлении мы не видим. Так же как и умения Кассандры носиться по вертикальным поверхностям. Укусы одного и того же вида паука вызывают такие разные мутации? Ладно. До сих пор в принципе вся эта вводная экспозиция была любопытна.
Но дальше в фильме пойдет череда бесконечных повторений: Симс нападет на барышень, а Уэбб, перекраивая реальность, защитит их. Раз, два, три. Сюжет начинает напоминать заевшую пластинку. По сути, повторяется одно и же действие: дуэль женщины-паука и паука-мужчины.
Можно было придумать, например, как девицы помогают Касси отражать атаки черного паука-Симса. Каждая что-то такое сделает в силу своего характера. Но в битвах Иезекиля с Кассандрой девицы — только жертвы нападения, которые оказываются в неправильном месте и в неправильном времени. А опекунша Уэбб, произведя те или иные манипуляции, хватает их в охапку и сматывается куда подальше, чтобы потом снова все повторилось.
По поводу "опекунши". Тетя Касси постоянно пыталась "соскочить" со своей спасательной миссии, расспрашивая девиц: "У вас папа, мама есть? Родственники, которые вас защитят? Или, на худой конец, друзья?" Но тут выяснялось, что все три девушки – без родительского присмотра. То их родители разведены, то депортированы из страны. И никому сиротинушки не нужны: прямо социально-проблемная Америка.
Минусы фильма "Мадам Паутина". Усыпляющая однотипность действия и отсутствие внятных мотивов поступков у некоторых главных героев.
Плюсы. Персонаж Дакоты Джонсон вызывает симпатии, а ее актерская игра вполне органична. Зрителю нравится, что для девушек-сироток нашлась такая вот добрая тетя-паучиха Уэбб, которая из девиц сколотит женскую "паучью" команду, о победах которой уже нарисованы комикс-приключения. Но будет ли кинопродолжение "Мадам Паутины" – берут сомнения: картина интересна в первой четверти, а затем идет конвейерное повторение одного и того же действия. Зря сценаристы не проявили изобретательности.
Одна надежда на минимальный для супергеройского кино бюджет: вместо обычных $200 млн+ тут заявлено всего лишь 80. Авось отобьются!