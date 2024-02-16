"Мадам Паутина": битва женщины-паука с пауком-мужчиной вызывает много вопросов без ответов

На мировые экраны вышел супергеройский фильм "Мадам Паутина", но ему вряд ли удастся прервать цепь неудач лент, снятых по комиксам Marvel.

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После миллиардных сборов фильмы по комиксам Marvel, начиная с 2020 года, все чаще проваливаются в прокате. И дело не в ковиде. Просто продюсеры решили поставить на поток супергеройские фильмы и забыли о качестве. Исключение — "Стражи Галактики-3" Джеймса Ганна, потому, что это — практически авторское кино. Но в конце прошлого года "Марвелы" спикировали с оглушающим реактивным воем.

Фокус объяснит, почему и новую "Мадам Паутину", скорее всего, ждет та же участь. А ведь, по иронии, ее героиня сама должна управлять судьбой.

Прорицательница Касси

Персонаж Дакоты Джонсон ("50 оттенков серого") – парамедик Кассандра Уэбб. Мадам Паутина, оригинальная героиня комиксов Marvel, впервые появилась в 1980 году – она мутантка с экстрасенсорными способностями, которая может видеть будущее и альтернативные реальности, связанные с так называемой Паутиной судьбы. Кассандрой она не зря зовется – в честь троянской царевны, наделенной даром пророчества и предвидевшей гибель Трои. В переносном значении Кассандра – предвестница несчастий. Авторы комиксов дерзко соединяют древние мифы с современностью, поэтому забавно, когда главную героиню фильма называют по-американски, ласкательно-уменьшительно: Касси. Геракл бы стал Герой, Одиссей – Оди, а Афродита – Афрой. Забавно. Но вернемся к героине картины.

Касси Уэбб (Дакота Джонсон) — парамедик по профессии

В самом начале фильма (это есть в трейлере) Касси в автомобиле падает с моста в Гудзон. И вот под водой женщина оказывается в центре некоей серебряной Паутины судьбы, дергая за нити которой можно возвращаться во времени назад. Визуально эта метафизически-метафорическая картинка завораживала, предполагала некую глубину повествования, как, например, совсем непростые сюжетные перипетии в "Докторе Стрэндже — 1, 2". Но, как выяснилось, это не тот случай.

Кассандра спаслась и продолжает наблюдать фрагменты видений, где как бы пленка реальности отматывается назад. В большинстве вариантов такие случаи безобидны: одна и та же реплика пассажира в общественном транспорте, один и тот же фант, выпадающий на семейном празднике в гостях.

Так продолжается до того момента, пока Касси не оказывается в одном вагоне в метро с тремя девушками (Сидни Суини, Изабела Монер, Целеста О'Коннор): бело-, красно- и темнокожей – эдакий интернационал. Они вроде как юные, но не по годам мудрые и быстро ориентирующиеся в чрезвычайных ситуациях. А именно такое ЧП с ними сейчас и произойдет.

Кассандра и ее подопечные

Повторяющая дуэль

Явится главный антагонист картины – черный человек-паук Иезекиль Симс (Тахар Рахим). И попытается угрохать трех девиц разом. Зачем? Потому, что ему много раз снилось, что они его в будущем сами хлопнут. Но какой у них мотив его убивать – первая неразрешимая загадка ленты.

Нам просто дают понять: Иезекиль Симс – плохой. А девушки и Касси – хорошие.

По фильму выясняется, что и Симс, и мать Кассандры Уэбб были в одном экзотическом месте, где получили свои сверхспособности от тамошних пауков и местных жителей, обожествляющих членистоногих. Но следующий вопрос снова без ответа: почему одни и те же пауки дали Иезекилю способности лазить по стенам и прыгать на двадцать метров, а Касси – управлять временем? Хотя в ролике говорится, что Симс, де, тоже что-то там может творить с минутами, но никаких его удач в этом направлении мы не видим. Так же как и умения Кассандры носиться по вертикальным поверхностям. Укусы одного и того же вида паука вызывают такие разные мутации? Ладно. До сих пор в принципе вся эта вводная экспозиция была любопытна.

Но дальше в фильме пойдет череда бесконечных повторений: Симс нападет на барышень, а Уэбб, перекраивая реальность, защитит их. Раз, два, три. Сюжет начинает напоминать заевшую пластинку. По сути, повторяется одно и же действие: дуэль женщины-паука и паука-мужчины.

Черный человек-паук Иезекиль Симс (Тахар Рахим).

Можно было придумать, например, как девицы помогают Касси отражать атаки черного паука-Симса. Каждая что-то такое сделает в силу своего характера. Но в битвах Иезекиля с Кассандрой девицы — только жертвы нападения, которые оказываются в неправильном месте и в неправильном времени. А опекунша Уэбб, произведя те или иные манипуляции, хватает их в охапку и сматывается куда подальше, чтобы потом снова все повторилось.

По поводу "опекунши". Тетя Касси постоянно пыталась "соскочить" со своей спасательной миссии, расспрашивая девиц: "У вас папа, мама есть? Родственники, которые вас защитят? Или, на худой конец, друзья?" Но тут выяснялось, что все три девушки – без родительского присмотра. То их родители разведены, то депортированы из страны. И никому сиротинушки не нужны: прямо социально-проблемная Америка.

Минусы фильма "Мадам Паутина". Усыпляющая однотипность действия и отсутствие внятных мотивов поступков у некоторых главных героев.

Плюсы. Персонаж Дакоты Джонсон вызывает симпатии, а ее актерская игра вполне органична. Зрителю нравится, что для девушек-сироток нашлась такая вот добрая тетя-паучиха Уэбб, которая из девиц сколотит женскую "паучью" команду, о победах которой уже нарисованы комикс-приключения. Но будет ли кинопродолжение "Мадам Паутины" – берут сомнения: картина интересна в первой четверти, а затем идет конвейерное повторение одного и того же действия. Зря сценаристы не проявили изобретательности.

Одна надежда на минимальный для супергеройского кино бюджет: вместо обычных $200 млн+ тут заявлено всего лишь 80. Авось отобьются!