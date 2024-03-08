Топ-фильмы марта. Новый "Конг" и "Охотники за привидениями", байопик о Кузьме и комедия с Витовской

На экраны Украины выйдет долгожданный байопик о Кузьме Скрябине "Я, "Победа" и Берлин" и парочка высокобюджетных блокбастеров.

В марте состоится немало национальных премьер — накопилось. Одна военная драма снята уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также запланирован выход блокбастеров известных франшиз — про битву Конга и Годзиллы, а так же про новые приключения охотников за привидениями. И там, и там в названии обыгрывается слово "империя", да еще, по последним данным, оба фильма выходят в один день, так что мы станем свидетелями битвы Конга и Ко с охотниками за привидениями. Главное, чтобы зритель оказался в выигрыше: выбор небольшой, но есть.

"Вкус свободы"

Украина, 2023, комедия, семейный, фэнтези

Премьера: 7 марта

В ролях: Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Томаш Собчак, Татьяна Малкова, Римма Зюбина, Дмитрий Суржиков, Павел Ли

Искристая история современной украинской Золушки — о том, как добиться своей цели, несмотря на то, что в тебя никто не верит. Но зато – есть талант. В данном случае – кулинарный.

Милая девушка-повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе: дальнобойщикам сложно объяснить, что такое "пашот".

Энергичная барышня сбегает из дома в город в поисках реализации. В съемной квартире она находит книгу полузабытой легенды украинской кухни Ольги Франко. И это находка для нее становится судьбоносной.

У популярной украинской актрисы Ирмы Витовской — премьера за премьерой. Здесь она в роли феи-наставницы Ольги Франко, магически помогающей будущему шеф-повару.

В ближайшее время выйдет рецензия Фокуса на первую украинскую историю успеха.

Трейлер фильма "Вкус свободы"

"Я, "Победа" и Берлин"

Украина, 2024, комедия, приключения, роуд-муви

Премьера: 14 марта

В ролях: Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева

В Украине впервые сняли полнометражный фильм об ушедшей рок-звезде — о погибшем в 2015 году в автокатастрофе Кузьме Скрябине (Андрее Кузьменко), лидере группы "Скрябін". В картине "Я, "Победа" и Берлин" прозвучит двенадцать песен группы "Скрябін" в исполнении ведущих артистов Украины: Дмитрия Монатика, группы "Без обмежень", Алины Паш, группы "Антитіла".

Лента снята по иронической одноименной повести Кузьмы Скрябина 2006 года, которая стала бестселлером: ее несколько раз переиздавали. Ее главный герой — сам 23-летний Кузьма.

По сюжету на дворе — безумные 90-е. За три дня до запланированного концерта начинающий рок-музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять ветхую советскую машину на иномарку. Парни везут еще несколько манекенов.

Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы — успеть на выступление. Однако все пойдет не по плану: ребята нарвутся даже на пытки и угрозы.

Играет рок-звезду ивано-франковский актер Иван Блиндар ("Когда падают деревья", "Путь мертвеца"). А любимую девушку Кузьмы Барбару на экране воплотила актриса и певица Мария Стопник ("Серафима").

Трейлер фильма "Я, "Победа" и Берлин"

"Годзилла и Конг: Новая империя" / Godzilla x Kong: The New Empire

США, 2024, фантастика, экшн

Премьера: 28 марта

В ролях: Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Брайан Тайри Генри, Кэйли Хоттл

Как мы помним, кассовый успех "Годзиллы против Конга" во время пандемии COVID-19 спас мировой кинематограф. Поэтому, конечно, продюсеры не дадут заржаветь этой франшизе.

Однако, судя по трейлеру, креатив пошел в данном случае в сторону увеличения количества монстров. Мы все тут на планете Земля жили и не знали, что, оказывается, где-то в ее недрах обитает немалое количество огромных обезьян и динозавров.

У нашего Конга, то бишь, который за человечество, появится какой-то обезьяний соперник – таких же габаритов. Ну и свежая Годзилла, дышащая, как водится, радиацией.

Перейдет ли все это количество новых монстров в качество в премьерном киноаттракционе, экран покажет.

Трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

"Охотники за привидениями: Ледяная империя" / Ghostbusters: Frozen Empire

США, 2024, фантастика, приключения, комедия

Премьера: 28 марта

В ролях: Керри Кун, Пол Радд, Маккенна Грейс, Билл Мюррей

Продолжение фантастических приключений из вселенной "Охотников за привидениями". Предыдущие "Охотники за привидениями: Наследники" (2021) на удивление оказались удачными: при бюджете в $75 млн картина собрала $204 млн.

По сюжету семья Спенглеров возвращается туда, откуда все началось, — в культовую пожарную часть Нью-Йорка, чтобы объединиться с оригинальными охотниками за привидениями. Они стремятся вернуть всех призрачных гостей обратно, в параллельную вселенную. Но один древний артефакт освобождает сверхзло, связанное с холодом. Новые и старые охотники за привидениями должны объединить усилия, чтобы защитить свой дом и спасти мир от второго Ледникового периода.

Трейлер сделан на уровне: эффектно летние пляжи превращаются в снежную пустыню с торчащими из нее кристаллами льда.

Борцы с привидениями пытается растопить это безобразие. Отрадно видеть и 73-летнего Билла Мюррея, участвующего в этом благородном деле по возвращению тепла.

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

"Оставайся онлайн"

Украина, 2024, драма, военный триллер

Премьера: 28 марта

В ролях: Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Александр Ярема, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень

"Оставайся онлайн" — один из первых украинских фильмов в жанре скринлайф о полномасштабной войне с РФ (были в этом жанре только картины на тему пандемии ковида).

Время действия — начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главная героине Кате достается волонтерский ноутбук: компания отдала свои рабочие ноутбуки на благотворительность. Пользовался раньше им некий Андрей Фесенко.

Вдруг Кате на ноут позвонил мальчик, которого звать Савва. Он потерялся во время эвакуации из Бучи и ищет своего отца — Андрея. Катя пытается через социальные сети найти папу ребенка. Процесс поисков пытаются сорвать российские оккупанты.

Интересно, что в фильме в качестве персонажей выступают не только оккупанты, но так же и мать одного из них. Ее сыграла известная украинская актриса Екатерина Кистень ("Родственнички"). Свою роль она исполнила в режиме онлайн в Швеции, куда переехала после ракетных обстрелов украинской столицы.