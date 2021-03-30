"Годзилла против Конга". Как в боевике о мегамонстрах отразились Фрейд, Ницше и история ХХ века

Годзилла и Кинг Конг снова сошлись в эффектной схватке. Фокус предлагает рецензию на самый кассовый боевик киносезона 2020/2021.

Премьера американо-японского фильма "Годзилла против Конга" во всем мире состоялась 24 марта (в Киеве кинотеатры закрыты до 9 апреля, но как Фокусу рассказали в сети "Планета Кино", в других украинских городах, например, Харькове и Днепре – премьера состоялась по плану).

Картина показала рекордные стартовые сборы за период 2020-2021, заработав за уикенд $121, 8 миллиона. В Китае фильм собрал $70,3 миллиона, побив рекорд "Довода" (2020) Кристофера Нолана в $53 миллиона (его сборы в целом не оправдали ожиданий киноиндустрии). Фокус посмотрел ленту, вызвавшую такой зрительский ажиотаж.

[ + – ] "Годзилла против Конга" - трейлер

В этой картине удачное сочетание детектива, научной фантастики и фильмов о монстрах. Фильм является двенадцатым из серии про Кинг Конга и тридцать шестым в серии Годзиллы – только в Японии вышло более тридцати картин о радиоактивном ящере. Сейчас Кинг Конг и Годзилла вступают в схватку во второй раз в истории – первая их битва состоялась почти 60 лет назад – в американо-японской ленте 1962 года, которая так и называлась "Кинг Конг против Годзиллы".

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"Годзилла против Конга": бэкграунд

Конг — порождение Запада. Первый фильм о нем вышел в 1933 году в США. Эта новая мифология являлась не только олицетворением страха перед неизведанными природными явлениями, но в ней воплощался восторг и поклонение перед Сверхобезьяной – культ, явно родившийся из эволюционной теории Дарвина, где обезьяна – предок человека. Сюжет, к слову, и не без влияния Фрейда, особенно популярного в Америке, поскольку Конг в канонической версии влюбляется в женщину.

Кстати, в 1933 году на исторической арене происходили события, полностью подтверждающие теорию Ницше о сверхчеловеке, который по мнению философа будет править в XX веке. В том же году такие "сверхлюди" пришли к власти: в Германии — Гитлер, в СССР — Сталин, в США — Рузвельт. Поэтому не удивительно, что появился блокбастер, славящий животное начало в человеке в духе дарвиновской теории. Но и напоминающий о разрушительной силе такого начала.

[ + – ] В новой ленте Кинг Конг выступает спасителем человечества. Вся надежда на монстра и маленькую девочку Фото: Скриншот

Годзилла — это восточное порождение, она впервые появилась 1954 году в одноименном японском фильме. Это доисторический динозавр, мутировавший под воздействием американских испытаний водородной бомбы – в нем воплотился страх Японии перед атомными бомбардировками и ядерной войной.

Конг как известно, влюбился в девушку Энн и отчасти его приключения в Нью-Йорке были обусловлены этим "романом". Годзилла – гад и менее сентиментален, его дело — разрушать города, регулярно испуская "атомные" лучи из пасти.

[ + – ] Годзилла против Конга: остаться должен только один Фото: Скриншот

Бой на троих: в игру вступает Мехагодзилла

(Обращаем внимание читателя, что ниже раскрываются некоторые подробности сюжета!)

Итак, в начале фильма "Годзилла против Конга" мы видим Конга, который внешне уже и не особенно напоминает гориллу, а большой похож на австралопитека – у него осмысленный, очень "мужской" взгляд, он "носит" нечто напоминающее рыжую бороду и имеет вполне вальяжную походку.

На Острове Черепа Конг живет под присмотром ученых. Главный эмоциональный контакт у него с девочкой Джиа – глухонемой приемной дочкой ученой Илен Эндрюс, которая общается с гигантом при помощи языка жестов.

Здесь авторы снижают сексуальный подтекст, который был в связке Конг — красотка Энн (Дуэн в версии 1976 года). Тут Конг скорее добрый папаша, поскольку Джиа – сирота.

Подводный монстр Годзилла долго не дремлет и нападает на секретную военную базу с заводом, полностью их разрушая – позднее станет ясна причина его агрессии.

Илен и Джиа удается убедить Конга отправиться в морское путешествие, чтобы спасти человечество от новых атак Годзиллы. При чем Илен постоянно превозносит его боевые качества: "Конг никогда и никому не уступит".

[ + – ] Годзилла против Конга: эпичная схватка под водой Фото: Скриншот

Зрителей ждет зрелищная гладиаторская схватка между двумя монстрами-гигантами в океане, где фоном – целый флот. Будет масса находок, в том числе боксерские навыки Сверхобезьяны, что делает Конга особенно близким гомо сапиенсу.

Сюжет пойдет более непредсказуемо, когда в игру вступит третий игрок – Мехагодзилла – робот а ля Годзилла. Вот это порождение человеческой гордыни и глупости окажется менее управляемым и гораздо более опасным, чем два первых монстра.

Невольно напрашивается на подсознательном уровне сравнение Мехагодзиллы с коронавирусом, поскольку упорно муссировались сведения о его искусственном происхождении.

И публика во всей этой смертельной монструозной схватке ясно может увидеть метафору сегодняшней ситуации, связанной с пандемией. И, конечно, будет надеяться на счастливую развязку в финале.