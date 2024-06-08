Кракен и кайдзю: топ-5 морских чудовищ в кино — особенности, размеры и повадки

Ко Дню мирового океана Фокус подобрал пять самых опасных существ морских глубин, которые исправно собирают в кино большие кассы.

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8 июня — День мирового океана. Человека всегда привлекал и пугал мир океана: что там водится в его недоступных, мрачных глубинах? Традицию в литературе, когда морской обитатель — в виде белого кита — отомстил китобоям, потопив их корабль с экипажем, заложил в романе "Моби Дик" (1851) американский писатель Герман Мелвилл. С 1926 года роман полтора десятка раз экранизировали или снимали нечто по мотивам книги.

"Моби Дик" породил целое хоррор-направление, где страшные обитатели морских глубин расправляются с людьми. От вполне (или почти) реальных – до фантастических. Люди любят пугаться в кино, поэтому этот жанр процветает, а фильмы становятся все дороже. Фокус расставил наиболее выдающихся представителей высших водных хищников в кинематографе по степени кошмарности и габаритам. Мы сделали рейтинг подводных киномонстров, согласно их габаритам и разрушительной силе.

5. Большая белая акула

Акула из фильма "Челюсти" (1975)

Большая белая акула – главный монстр-людоед из серии фильмов "Челюсти" (1975 – 1987). Первый блокбастер 1975 года снял Стивен Спилберг по одноименному роману Питера Бенчли.

Особая фишка этой акулы – она могла подплыть снизу и перекусить жертву пополам, именно так погибает подвыпившая купальщица в первом оригинальном фильме. С каждой новой серией фантастичность акульих атак росла: она уже спокойно расправлялась с вертолетом. В первой ленте акула погибает от взрыва баллона, который она зажала челюстями: в него выстрелил шеф полиции. В книге ее загарпунили, но в предсмертной агонии акула успела выпрыгнуть из воды и, схватив за руку охотника, утащить его с собой на глубину. Пожалуй, самый драматический эпизод в фильме — когда акула разрывает челюстями прутья железной клетки, где прятался аквалангист.

Большая белая акула в картине — 7,62 м длиной, а длина самой большой белой акулы из когда-либо пойманных составляет 6 м. Считается, что в среднем пять человек в год становятся жертвами нападения акул у побережья США. В целом по всему миру фиксируется около 75 нападений. Среднегодовое количество утонувших в США составляет 3306 человек, а погибших от акул — 1. Агрессивность акулы в этом фильме по отношению к человеку гиперболизирована.

Драматический эпизод фильма "Челюсти"(1975), где акула разрывает подводную клетку

4. Мегалодон

Мегалодон — доисторическая акула из фильмов с Джейсоном Стэйтемом

Мегалодон — это доисторическая акула, которая стала персонажем двух фильмов с Джейсоном Стэйтемом: "Мегалодон: монстр глубины" (2018) и "Мег 2: Бездна" (2023). Реальные мегалодоны жили на Земле более 2 млн лет назад.

Тот экземпляр, что в фильме – примерно 30 метров в длину. Эта акула перегрызает все на свете – от катеров до подводных лодок. У нее только один "неестественный" враг, который ей может дать отпор – это Джейсон Стэйтем. В фильме "Мег"-2 он сумел воткнуть во вражескую челюсть лопасть винта вертолета.

Джейсон Стэйтем убивает акулу-мегалодона лопастью винта вертолета

Трейлер фильма "Мег-2"

3. Крокодилица Лиззи

Крокодилица Лиззи — это монстр из фильма "Рэмпейдж" (2018 ), она мутировавала под воздействием загадочного мутагена. Фильм — экранизация одноименной аркадной игры 80-х. Все монстры в ленте — результаты неправильных генетических экспериментов.

Лиззи рушила мосты, сбивала хвостом вертолеты. Основа Лиззи — это мутировавший гривастый крокодил, который по несколько месяцев может находиться в море. Лиззи заплыла в город из озера Мичиган.

Дуэйн "Скала" Джонсон в ходе решающей битвы с мутантом изрядно попотел, чтобы к этой крокодилице — с ее острыми шипами по всему телу и гигантским хвостом в виде булавы — подобраться поближе. Огромный кусок железа, вбитый в голову монстра, решил дело.

Крокодилица Лиззи заплывает в город. Отрывок из фильма "Рэмпейдж" (2018)

2. Кракен

Кракен атакует пиратский корабль в "Пиратах Карибского моря"

Кракен – кальмароподобное или осьминогоподобное мифологическое существо. Длина – до 100 метров. Морской монстр Кракен, легенды о нападениях которого наводили страх на моряков с незапамятных времен, изображается или как гигантский кальмар (10 конечностей) или как осьминог (8 конечностей).

Наиболее удачное воплощение этого мифического существа представлено в приключенческом экшне "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006). Длина его вместе со щупальцами — 100 метров. Кракен расправляется с "Черной жемчужиной". Но нужен ему только капитан Джек Воробей. Почему? Смотрите фильм!

Кракен нападает на "Черную жемчужину"

1. Кайдзю: от 1 до 5 категории

Кайдзю 5-й категории из "Тихоокеанского рубежа"

Годзилла или Кайдзю – это доисторический ящер-монстр, который дремал на дне океана, но его разбудили люди своими ядерными испытаниями. Впервые он появился более полувека назад в японской картине "Годзилла".

В американских фильмах "Тихоокеанский рубеж" (2013) и "Тихоокеанский рубеж-2" (2018) представлены наиболее "креативные" монстры этого вида. Им даже дали категории – от первой по пятую. Пятая – это самые большие монстры. Их рост достигает 180 метров.

В версии "Тихоокеанский рубеж" кайдзю – это не доисторические гиганты, а монстры внеземного происхождения, искусственно выращенные инопланетной расой в качестве боевых животных, чьей целью было нападение на государства Тихоокеанского кольца для порабощения человечества.

Против них человечество придумало, как средство уничтожения, таких же огромных роботов под названием Егеря, которыми управляют целые команды людей. Вот битва Егерей против Громилы. Громила – это микс гориллы и динозавра. Битва — масштабная! Победа будет за людьми!