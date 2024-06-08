Кракен і кайдзю: топ-5 морських чудовиськ у кіно — особливості, розміри та звички

До Дня світового океану Фокус підібрав п'ять найнебезпечніших істот морських глибин, які справно збирають у кіно великі каси.

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8 червня — День світового океану. Людину завжди приваблював і лякав світ океану: що там водиться в його недоступних, похмурих глибинах? Традицію в літературі, коли морський мешканець — у вигляді білого кита — помстився китобоям, потопивши їхній корабель з екіпажем, заклав у романі "Мобі Дік" (1851) американський письменник Герман Мелвілл. З 1926 року роман півтора десятка разів екранізували або знімали щось за мотивами книги.

"Мобі Дік" породив цілий горор-напрямок, де страшні мешканці морських глибин розправляються з людьми. Від цілком (або майже) реальних — до фантастичних. Люди люблять лякатися в кіно, тому цей жанр процвітає, а фільми стають дедалі дорожчими. Фокус розставив найвидатніших представників вищих водних хижаків у кінематографі за ступенем кошмарності та габаритами. Ми зробили рейтинг підводних кіномонстрів, згідно з їхніми габаритами та руйнівною силою.

5. Велика біла акула

Акула з фільму "Щелепи" (1975)

Велика біла акула — головний монстр-людожер із серії фільмів "Щелепи" (1975 — 1987). Перший блокбастер 1975 року зняв Стівен Спілберг за однойменним романом Пітера Бенчлі.

Особлива фішка цієї акули — вона могла підплисти знизу і перекусити жертву навпіл, саме так гине купальниця напідпитку в першому оригінальному фільмі. З кожною новою серією фантастичність акулячих атак зростала: вона вже спокійно розправлялася з вертольотом. У першій стрічці акула гине від вибуху балона, який вона затиснула щелепами: у нього вистрілив шеф поліції. У книзі її загарпунили, але в передсмертній агонії акула встигла вистрибнути з води і, схопивши за руку мисливця, потягти його з собою на глибину. Мабуть, найдраматичніший епізод у фільмі — коли акула розриває щелепами прути залізної клітки, де ховався аквалангіст.

Найбільша біла акула в картині — 7,62 м завдовжки, а довжина найбільшої білої акули з коли-небудь спійманих становить 6 м. Вважається, що в середньому п'ять осіб на рік стають жертвами нападу акул біля узбережжя США. Загалом по всьому світу фіксується близько 75 нападів. Середньорічна кількість потонулих у США становить 3306 осіб, а загиблих від акул — 1. Агресивність акули в цьому фільмі щодо людини гіперболізована.

Драматичний епізод фільму "Щелепи" (1975), де акула розриває підводну клітку

4. Мегалодон

Мегалодон — доісторична акула з фільмів із Джейсоном Стейтемом

Мегалодон — це доісторична акула, яка стала персонажем двох фільмів із Джейсоном Стейтемом: "Мегалодон: монстр глибини" (2018) і "Мег 2: Безодня" (2023). Реальні мегалодони жили на Землі понад 2 млн років тому.

Той екземпляр, що у фільмі — приблизно 30 метрів у довжину. Ця акула перегризає все на світі — від катерів до підводних човнів. У неї тільки один "неприродний" ворог, який їй може дати відсіч — це Джейсон Стейтем. У фільмі "Мег"-2 він зумів увіткнути у ворожу щелепу лопать гвинта вертольота.

Джейсон Стейтем вбиває акулу-мегалодона лопаттю гвинта вертольота

Трейлер фільму "Мег-2"

3. Крокодилиця Ліззі

Крокодилиця Ліззі — це монстр із фільму "Ремпейдж" (2018), вона мутувала під впливом загадкового мутагена. Фільм — екранізація однойменної аркадної гри 80-х. Усі монстри в стрічці — результати неправильних генетичних експериментів.

Ліззі руйнувала мости, збивала хвостом вертольоти. Основа Ліззі — це мутований гривастий крокодил, який мутував і по кілька місяців може перебувати в морі. Ліззі запливла в місто з озера Мічиган.

Дуейн "Скеля" Джонсон під час вирішальної битви з мутантом неабияк попотів, щоб до цієї крокодилиці — з її гострими шипами по всьому тілу і гігантським хвостом у вигляді булави — підібратися ближче. Величезний шматок заліза, вбитий у голову монстра, вирішив справу.

Крокодилиця Ліззі запливає в місто. Уривок із фільму "Ремпейдж" (2018)

2. Кракен

Кракен атакує піратський корабель у "Піратах Карибського моря"

Кракен — кальмароподібна або восьминогоподібна міфологічна істота. Довжина — до 100 метрів. Морський монстр Кракен, легенди про напади якого наводили страх на моряків з незапам'ятних часів, зображується або як гігантський кальмар (10 кінцівок), або як восьминіг (8 кінцівок).

Найбільш вдале втілення цієї міфічної істоти представлено в пригодницькому екшні "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" (2006). Довжина його разом зі щупальцями — 100 метрів. Кракен розправляється з "Чорною перлиною". Але потрібен йому тільки капітан Джек Горобець. Чому? Дивіться фільм!

Кракен нападає на "Чорну перлину"

1. Кайдзю: від 1 до 5 категорії

Кайдзю 5-ї категорії з "Тихоокеанського рубежу"

Годзілла або Кайдзю — це доісторичний ящір-монстр, який дрімав на дні океану, але його розбудили люди своїми ядерними випробуваннями. Уперше він з'явився понад півстоліття тому в японській картині "Годзілла".

В американських фільмах "Тихоокеанський рубіж" (2013) і "Тихоокеанський рубіж-2" (2018) представлено найбільш "креативні" монстри цього виду. Їм навіть дали категорії — від першої до п'ятої. П'ята — це найбільші монстри. Їхній зріст сягає 180 метрів.

У версії "Тихоокеанський рубіж" кайдзю — це не доісторичні гіганти, а монстри позаземного походження, штучно вирощені інопланетною расою як бойові тварини, чиєю метою був напад на держави Тихоокеанського кільця для поневолення людства.

Проти них людство придумало, як засіб знищення, таких самих величезних роботів під назвою Єгері, якими керують цілі команди людей. Ось битва Єгерів проти Громили. Громила — це мікс горили та динозавра. Битва — масштабна! Перемога буде за людьми!