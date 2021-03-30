"Ґодзілла проти Конга". Як у бойовику про мегамонстрів відбилися Фрейд, Ніцше й історія ХХ століття

Ґодзілла та Кінг Конг знову зійшлися в ефектній сутичці. Фокус пропонує рецензію на найкасовіший бойовик кіносезону 2020/2021.

Премʼєра американо-японського фільму "Ґодзілла проти Конга" в усьому світі відбулася 24 березня (у Києві кінотеатри закриті до 9 квітня, але як Фокусу розповіли в мережі "Планета Кіно", в інших українських містах, наприклад, Харкові та Дніпрі — премʼєра відбулася за планом).

Картина показала рекордні стартові збори за період 2020-2021, заробивши за вікенд $121,8 мільйонів. У Китаї фільм зібрав $70,3 мільйонів, побивши рекорд "Тенет" (2020) Крістофера Нолана в $53 мільйони (його збори в цілому не виправдали очікувань кіноіндустрії). Фокус подивився стрічку, що викликала такий глядацький ажіотаж.

[ + – ] "Ґодзілла проти Конга" — трейлер

У цій картині вдале поєднання детективу, наукової фантастики і фільмів про монстрів. Фільм є дванадцятим із серії про Кінг Конга і тридцять шостим у серії Ґодзілли — тільки в Японії вийшло понад тридцять картин про радіоактивного ящера. Зараз Кінг Конг і Ґодзілла вступають в сутичку вдруге в історії — перша їхня битва відбулася майже 60 років тому — в американо-японській стрічці 1962 року народження, яка так і називалася "Кінг Конг проти Ґодзілли".

[ + – ] "Кінг Конг": афіша фільму 1976, де "дівчину Конга" зіграла Джесіка Ланг [ + – ] Перша битва Ґодзілли і Кінг Конга відбулася в 1962-му [ + – ] "Ґодзілла проти Конга" — найуспішніший блокбастер сезону

"Ґодзілла проти Конга": бекграунд

Конг — породження Заходу. Перший фільм про нього вийшов у 1933 році в США. Ця нова міфологія була не тільки уособленням страху перед невідомими природними явищами, але в ній втілювався захват і поклоніння перед Надмавпою — культ, який очевидно народився з еволюційної теорії Дарвіна, де мавпа — предок людини. Сюжет, до речі, і не без впливу Фрейда, особливо популярного в Америці, оскільки Конг у канонічній версії закохується в жінку.

До речі, у 1933 році на історичній арені відбувалися події, що повністю підтвердили теорію Ніцше про надлюдину, яка на думку філософа правитиме в XX столітті. У тому ж році такі "надлюди" прийшли до влади: у Німеччині — Гітлер, у СРСР — Сталін, у США — Рузвельт. Тому не дивно, що зʼявився блокбастер, який славить тваринний початок у людині в дусі дарвінівської теорії. Але й нагадує про руйнівну силу такого початку.

[ + – ] У новій стрічці Кінг Конг виступає рятівником людства. Уся надія на монстра та маленьку дівчинку Фото: Скриншот

Ґодзілла — це східне породження, вона вперше зʼявилася 1954 році в однойменному японському фільмі. Це доісторичний динозавр, мутований під впливом американських випробувань водневої бомби — у ньому втілився страх Японії перед атомними бомбардуваннями та ядерною війною.

Конг як відомо, закохався в дівчину Енн і частково його пригоди в Нью-Йорку були обумовлені цим "романом". Ґодзілла — гад і менш сентиментальний, його справа — руйнувати міста, регулярно випускаючи "атомні" промені з пащі.

[ + – ] Ґодзілла проти Конга: залишитися повинен тільки один Фото: Скриншот

Бій на трьох: у гру вступає Мехаґодзілла

(Звертаємо увагу читача, що нижче розкриваються деякі подробиці сюжету!)

Отже, на початку фільму "Ґодзілла проти Конга" ми бачимо Конга, який зовні вже й не особливо нагадує горилу, а великий схожий на австралопітека — у нього осмислений, дуже "чоловічий" погляд, він "носить" щось, що нагадує руду бороду та має цілком вальяжну ходу.

На Острові Черепа Конг живе під наглядом науковців. Головний емоційний контакт у нього з дівчинкою Джіа — глухонімою прийомною донькою наукового Ілен Ендрюс, яка спілкується з гігантом за допомогою мови жестів.

Тут автори знижують сексуальний підтекст, який був у звʼязці Конг — красуня Енн (Дуена у версії 1976 року). Тут Конг швидше добрий татусь, оскільки Джіа — сирота.

Підводний монстр Ґодзілла довго не дрімає і нападає на секретну військову базу із заводом, повністю їх руйнуючи — пізніше стане зрозумілою причина його агресії.

Ілен і Джіа вдається переконати Конга відправитися в морську подорож, щоб врятувати людство від нових атак Ґодзілли. При чому Ілен постійно звеличує його бойові якості: "Конг ніколи і нікому не поступиться".

[ + – ] Ґодзілла проти Конга: епічність сутичка під водою Фото: Скриншот

На глядачів чекає видовищна гладіаторська сутичка між двома монстрами-гігантами в океані, де фоном — цілий флот. Буде маса знахідок, зокрема боксерські навички Надмавпи, що робить Конга особливо близьким до гомо сапієнса.

Сюжет піде більш непередбачувано, коли в гру вступить третій гравець — Мехаґодзілла — робот а ля Ґодзілла. Ось це породження людської гордині і дурості виявиться менш керованим і набагато небезпечнішим, ніж два перші монстри.

Мимоволі напрошується на підсвідомому рівні порівняння Мехаґодзілли з коронавірусом, оскільки наполегливо ходили відомості про його штучне походження.

І публіка у всій цій смертельній монструозній сутичці зрозуміло може побачити метафору сьогоднішньої ситуації, повʼязаної з пандемією. І, звичайно, буде сподіватися на щасливу розвʼязку у фіналі.