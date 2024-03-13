"Я, "Победа" и Берлин": почему премьерный фильм о Кузьме Скрябине дает мощный заряд позитива

14 марта в прокат выходит комедия о молодом Кузьме Скрябине, которая сегодня весьма кстати.

Я побаивался разочароваться. Фокус немало писал о предстоящей премьере, но она постоянно переносилась. Когда дата, наконец, была утверждена – 17 марта 2022 года, то за три недели до нее началась полномасштабная война. И вот уже новая, несколько "перегретая" дата премьеры: 14 марта 2024. Однако все получилось: делимся впечатлениями с предпремьерного показа роуд-муви.

Многие журналисты знали Кузьму, я в том числе. Считается, что оптимистичны только дураки, но в лице Кузьмы – этот факт опровергался. Он был умным, располагающим к себе человеком и при этом – оптимистом. "Я не могу идти в отпуск, — говорил он мне в августе 2014 года, — война. Я волонтерю – помогаю нашим пацанам на фронте. А что касается повышения цен на бензин, то я гоняю в городе на своем смартике". В этом был весь Кузьма – в самые непростые времена он не терял оптимизма, предлагал какое-то решение и действовал.

Неравнодушный Кузьма

Авторы экранизации автобиографической повести Кузьмы воплотили его характер в полной мере. Исполнитель главной роли Иван Блиндар – передал вот эту открытость, неравнодушие Скрябина и его всегдашнюю готовность прийти на помощь. Помню случай из реальной жизни. В одном из телевизионных шоу, в котором участвовал Кузьма, какой-то молодой парень пожаловался, что хотел выиграть деньги на ноутбук, который у него украли. Кузьма сказал: "Чувак, я дарю тебе свой ноутбук". Во время программы он перекинул на флешку свою инфо и отдал этому парню компьютер. И в этом не было никакой "рисовки".

В фильме Кузьма абсолютно такой же. При чем его доверчивость с открытостью — залог того, что его регулярно подставляют – тот же ближайший друг Бард (Владимир Гева). Но все равно обстоятельства сложатся так, что Кузьма будет в выигрыше. И здесь работает не только везение: он не опускает руки даже в самых патовых ситуациях.

По сюжету не слишком в себе уверенный музыкант Кузьма готовится к концерту, который будет через три дня. Начинающий артист мандражирует и ищет повод, чтобы сорвать выступление группы. Параллельно он ввязывается в авантюру с покупкой старой желтой "Победы", чтобы поразить свою девушку Барбару (Мария Стопник). На одолженные триста долларов он приобретает это старое корыто, но быстро понимает, что лучшее, что он может с ним сделать – это его тут же продать.

Барбара - подруга Кузьмы (Мария Стопник)

Его друг Бард предлагает смотаться на авто в Берлин, куда тот возит на продажу манекены, покупая их здесь за бесценок. Бард говорит, что в столице Германии есть немецкий коллекционер, который может поменять раритетное советское авто на "Мерседес". И они отправляются навстречу приключениям, которых будет немало.

Веселые разборки

Много чего в ленте придумано – в сравнении с повестью – та же драка в берлинском клубе Trezor. Вообще столкновение с турецкой мафией Берлина – это основной конфликт в картине и он дан очень натурально и экзотично. Будут две роскошных драки. Конечно, первой скрипкой в этих битвах будет играть не Кузьма, но походу дела – зачинщик именно он. Потому, что ему – до всего есть дело. Обижают ли девушку в ночном клубе. Или поведение турецких соседей по двору слишком вызывающе.

Плюсы картины. Кузьма Ивана Блиндара получился настоящим: характер музыканта, его повадки, реакция, шутки – очень узнаваемы. Как говорила режиссер проекта Ольга Ряшина, что Ивана выбрали не столько из-за внешней схожести (хотя она есть), сколько из-за внутренней.

Прохождение таможни, типажи турецких бандитов и наших рэкетиров (Коля Кувадла – прекрасен), темп, передача атмосферы – все отлично. Красные колготки (писк моды 1990-х!), которые так стремился привезти из-за границы своей любимой главный герой – напомнили сюжет Гоголя, когда кузнец Вакула доставал красные черевички своей Гале.

Минусы. Кое-где динамика начинает проседать. Но тут ей на выручку приходит музыка: нужно отметить, что в фильме крутейший звук – это пара десятка каверов на песни группы "Скрябін".

Хиты Кузьмы в исполнении Дмитрия Монатика, группы "Без обмежень", Алины Паш, группы "Антитіла", Dzidzio — звучат великолепно. И в правильных местах. Музыка драйвово действует в кинотеатре, она — полноценный действующий герой фильма. Рекомендую насладиться картиной именно в кинотеатре: все-таки аппаратура имеет значение и в данном случае — аудиосистема.

В этом смысле ленту можно сравнить с комедией "Dzidzio Контрабас" (2017, первый национальный фильм, собравший в прокате более четырех своих бюджетов): там тоже главный герой – поп-рок-звезда, много забавных приключений, курьезы на украино-польской границе, связанные с таможней и музыка, отлично звучащая с экрана – она одна из составляющих успеха. Все это есть в ленте "Я, "Победа" и Берлин" и , надеемся, у нее будет такая же счастливая прокатная судьба.

И смех, и слезы

Сам персонаж Кузьмы Скрябина заряжает позитивом. А в финале – некоторые в зале даже пускали слезу — на собственном исполнении Кузьмы своего хита. Фильм красиво и плавно подобрался к этому сентиментальному моменту. И этот же эффект касается титров картины: вы увидите насколько креативно создатели подошли к этому решению, которое лишний раз говорит: Кузьма есть в каждом из нас. И он сейчас, в трудный момент для страны, нужен как никогда.

Команда фильма "Я, "Победа" и Берлин" Фото: Марина Брикимова

На встрече с журналистами продюсеры сказали, что фильм уже точно покажут в США, Канаде, Польше и Израиле. Думаю, везде, где будут наши люди картину примут на ура.