Россияне на фестивале во Франции выдали за свой украинский фильм "Тени забытых предков"

Посольство Украины уже обратилось к организаторам мероприятия разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

На фестивале российского кино в Париже и в городе Таверна фильм "Тени забытых предков", снятый режиссером Сергеем Параджановым, покажут в рамках программы как произведение "русской культуры". Об этом идет речь в материале "Укринформа".

Учитывая такую ситуацию, посольство Украины во Франции призвало представителей компетентных органов принять соответствующие меры, которые бы помогли восстановить справедливость.

Украинские дипломаты отметили, что культуру продолжают цинично использовать как элемент узаконивания агрессии России. Не секрет, что много лет этот фестиваль "российского фильма" поддерживала российская власть. Таким образом, утверждают в посольстве, несмотря на якобы формальную смену организаторами акцентов, значительная часть их методов остается без изменений.

Отметим, что культовая кинолента Сергея Параджанова стала частью программы Фестиваля российского кино, который организовала ассоциация "Другая Россия". Речь идет об уже десятом мероприятии подобного типа, и в этом году его посвятили памяти оппозиционера Алексея Навального.

В тексте приглашений россиян на фестиваль сказано, что, по их мнению, несмотря на все насилие со стороны действующего политического руководства, нужно направлять все усилия для защиты и продвижения русской культуры, в том числе в сфере кинематографа.

Отметим, что съемки фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" состоялись на киностудии имени Александра Довженко в 1964 году. Лента стала популярной на ряде международных кинофестивалей. К тому же из-за протестов против арестов украинских интеллектуалов фильм начали считать одним из главных символов движения диссидентов и борьбы украинцев с советским режимом.

В ночь на 11 марта стало известно, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" стал обладателем кинопремии "Оскар" как лучший документальный фильм года.