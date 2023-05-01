"Есть кое-что хуже и опаснее ИИ": футуролог сделал прогнозы на 2033 и 2043 годы

Человечество столкнется с новой инфекционной болезнью или вирусом из Сибирской тундры, считает Ной Рафорд.

Футуролог Ной Рафорд, некогда работавший на правительство ОАЭ, в интервью подкасту Have a Nice Future рассказал, с какими вызовами столкнется человечество в ближайшие 10-20 лет.

По словам Рафорда, ИИ не является столь важной социальной проблемой, как, к примеру, парниковый эффект, ожирение или диабет, алкогольная или наркозависимость. Однако сегодня вокруг ИИ ведутся ожесточенные споры, потому что он вошел в жизнь каждого из нас.

"В следующем десятилетии наступит решающий момент, так как мы должны будем решать проблему климата, экономического краха, государственного коллапса, крупномасштабных популистских движений и даже потенциальной революции. Плюс ко всему будет "уничтожена" огромная часть рабочих мест за счет применения ИИ. Все это заставит нас коренным образом переоценить то, что мы значим как общество", — говорит эксперт.

Он полагает, что людьми будут заново переоценены такие понятия, как "экономика" и "общество".

"Какой мир мы на самом деле мы хотим построить? И этот разговор, вероятно, будет жестоким. В разных странах он будет иметь разные формы. Но это станет генезисом того, как будут выглядеть следующие несколько версий или итераций человеческого общества через десятилетие", — подчеркнул Ной Рафорд.

Уже сегодня футуролог видит признаки того, что система общего миропорядка "разваливается, появляются трещины". Однако отчаиваться не стоит, считает Рафорд, потому что "у нас есть под рукой необычайно генеративные инструменты, чтобы попытаться построить новый бизнес и создавать новые компании и общества, и новые способы ведения дел".

В интервью специалист сказал, что в ближайшие 2-3 года на основе искусственного интеллекта будет создано так много предприятий, инструментов, источников финансирования, что это должно дать людям надежду, служить источником вдохновения и вселять энтузиазм.

"Мы действительно можем сделать что-то, что определенно, если и не спасет мир, то точно изменит нашу жизнь", — сказал он.

Больше футуролог опасается не ИИ, а новой масштабной пандемии. Ссылаясь на свежее исследование Института развития, он заявил, что есть почти 25-процентная вероятность возникновения новой масштабной пандемии в течение следующих 10 лет или в течение следующих 20 лет (вероятность 50%). Рафорд говорит, что контролировать такие вещи, как Covid, мы не в состоянии.

"Много доказательств, которые я вижу, исходят из оттаивающей сибирской тундры, где "размораживаются" ранее "дремавшие" вирусы 15000-летней давности, и они будут выпущены на волю в ближайшие 10 или 20 лет", — поделился спикер. — "Человечество рано или поздно столкнется с какой-нибудь новой инфекционной болезнью или вирусом из тундры в Сибири, и мы понятия не имеем, что он из себя представляет. И все биологи, отчеты которых я читал, чертовски напуганы этим".