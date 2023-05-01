Система от DSIT Solutions защит корабль любых подводных атак: на что способна эта разработка

Новый комплекс израильских инженеров будет представлен на выставке IMDEX 2023, которая пройдет на днях в Сингапуре.

Компания DSIT Solutions, один из лидеров в области подводной обороны, выпустила целый комплекс противолодочной обороны (ПЛО) для надводных кораблей, сообщает Naval News. Как обещают в компании, их комплекс обеспечивает защиту от всех видов подводных угроз.

ASW Suite сочетает в себе корпусной гидролокатор и активный или пассивный буксируемый антенный массив, которые позволяют осуществлять поиск, обнаружение, сопровождение и классификацию подводных целей в параллельных режимах. Каждая система гидролокации включает методы машинного обучения для автоматизации алгоритмов, снижая нагрузку и необходимую квалификацию операторов. Комплекс ПЛО работает как в средних частотах, так и в низких частотах, и может быть установлен на различные типы кораблей.

Комплекс ПЛО включает в себя противоторпедную защиту RAFAEL в комбинации с возможностью запуска ложных целей Scutter Mk3. Так же комплекс включает в себя семейство систем гидролокации Shield, которое состоит из системы SeaShield для прибрежного осведомления о подводной обстановке, системы AquaShield – надежной стационарной системы обнаружения подводных угроз и системы PointShield – портативной системы обнаружения подводных угроз.

SeaShield обеспечивает подводное дальнобойное наблюдение в режиме реального времени, давая полное представление о подводной обстановке. AquaShield и PointShield помогут обнаружить подводные угрозы, которые могут быть развернуты для защиты важных объектов и территорий противника. Все системы Shield используют передовые технологии гидроакустики и обработки сигналов для обеспечения высокой точности и надежности.

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