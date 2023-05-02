Telegram обвиняют в работе на спецслужбы РФ: чем опасен и кому следует удалить месенджер

В украинском обществе все чаще звучат мысли о том, что нужно минимизировать использование Telegram, в идеале совсем отказаться от него. Фокус спросил эксперта по кибербезопасности Виталия Якушева, действительно ли этот мессенджер опаснее других и как спецслужбы РФ получают личную информацию об украинцах.

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в феврале этого года свидетельствуют о том, что за год полномасштабной войны украинцы начали в четыре раза чаще получать новости из каналов в Telegram и Viber. Если в конце 2021 г. таких людей было всего 11%, то сейчас информацию в мессенджерах читает 41% украинцев.

На фоне безумного роста влияния Telegram на население страны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал к регулированию работы мессенджера в Украине.

"Telegram создал в себе сообщество, закрытое от общества, в то время, когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, который требует реально экспертного обсуждение", — прокомментировал чиновник.

Александр Ткаченко считает, что в Украине нужно экспертное обсуждение по регулированию Telegram Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Между тем специалисты обеспокоены не только тем, что украинцы могут получать информацию по анонимным каналам или читать российские пропагандистские СМИ. Под вопрос ставят и безопасность передачи информации с помощью мессенджера, созданного известным российским программистом и бизнесменом Павлом Дуровым.

Предприниматель и основатель компании Petcube Ярослав Ажнюк в своей колонке на Украинской правде пишет, что украинскому обществу следует сознательно воспринимать риски использования Telegram и пытаться найти ему альтернативу для повседневного использования.

"Нет, я не призываю немедленно его запретить, как когда-то это (совершенно правильно) сделали с VKontakte. Но нам пора по меньшей мере начать серьезно говорить о рисках Телеграма, особенно установленного на телефонах госслужащих и военных", — отмечает он.

Количество украинцев, получающих новости из Telegram и Viber, после вторжения увеличилось вчетверо Фото: Unsplash

"Все публичные мессенджеры опасны"

По словам эксперта по кибербезопасности, генерального директора 10Guards Виталия Якушева, использование любого публичного мессенджера – Viber, WhatsApp, Facebook, Signal или Telegram – нельзя считать полностью безопасным.

"Все публичные мессенджеры в мире подчиняются правилам той страны, где расположены серверы. И некоторые страны требуют установки серверов на своей территории специально для того, чтобы контролировать эти компании", — объясняет он.

Как минимум, мессенджеры могут предоставлять спецслужбам стран, где работают их серверы, метаданные (служебная информация о других данных. Например — в какое время было отправлено сообщение, какое сообщение было отправлено — текст, аудиофайл или видео), как максимум — содержание самих сообщений, комментирует эксперт.

Виталий Якушев уверен, что украинцы могут пользоваться Telegram, но это не касается военных

Несмотря на то что серверы Telegram не находятся на территории России, именно в работе на российские спецслужбы подозревают Павла Дурова.

Как пишет Ажнюк, до 2020 года Россия предпринимала несколько попыток заблокировать работу приложения на территории страны, но три года назад "Роскомнадзор" разблокировал Telegram, сообщив, что это стало возможным благодаря "договоренности с его основателем". Источник журналистов в силовых структурах РФ уточнял, что Дуров не предоставлял ключи шифрования к своему ресурсу, но согласился "сотрудничать" по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Чуть позже президент РФ Владимир Путин даже привел приложение в пример конструктивного сотрудничества властей с социальной сетью.

Павел Дуров уехал из РФ в 2014 году, но его продолжают подозревать в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Критики мессенджера видят в этом откровенный намек на слив информации и переписку пользователей феесбешникам.

Как информация из Telegram попадает в российские спецслужбы?

Якушев подчеркивает: проверенных данных о том, что Дуров, еще в 2014 году уехавший из РФ и купивший гражданство на Карибских островах, сотрудничает с российскими спецслужбами, и они получили доступ ко всей переписке в приложении, нет, есть только догадки и предположения по этому поводу, которые базируются на других фактах биографии программиста. Впрочем, полностью исключить вероятность того, что ФСБ свободно использует личные данные и сообщения пользователей Telegram, тоже невозможно, соглашается эксперт.

Информация в российские спецслужбы может попадать также другим путем. Например, если мы говорим об оккупированных территориях Украины, то жители неоднократно рассказывали журналистам о том, как после задержания силовики проверяли их мессенджеры и находили даже удаленную информацию. К сожалению, для этого существуют программы, и для защиты от них недостаточно просто "почистить" сообщения — нужно также использовать специальные приложения и не все это умеют делать.

Украинцам на оккупированных территориях следует тщательно удалять все нежелательные переписки с помощью специальных программ Фото: Unsplash

Из-за таких восстановленных чатов в том же Telegram россияне получают информацию и о других людях, от которых были сообщения. Это также создает иногда ошибочное представление, что у силовиков РФ есть полный доступ ко всем перепискам в приложении.

Можно ли использовать Telegram и дальше?

Якушев уверен, что украинцы по желанию могут продолжать пользоваться приложением, но это точно не касается военных или людей, передающих важную информацию, которая может быть интересна врагу. В этом случае эксперт советует не доверять ни одному публичному мессенджеру, а остановиться только на полностью защищенных каналах передачи данных.

Также нужно быть осторожными жителям оккупированных территорий и не забывать о том, что даже удаленные чаты могут быть восстановлены при задержании человека и физическом доступе к его мобильному телефону.

Для рядовых украинцев, не имеющих отношения к ВСУ и не общающихся с военными, угрозы от использования Telegram будет не больше, чем от других мессенджеров, считает эксперт. Особенно в том случае, если речь идет просто о новостной ленте от украинских СМИ, официальных госорганов, включая Офис президента или Генштаб, и переписок с родственниками или коллегами по бытовым вопросам.

Напомним, в декабре прошлого года эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в своей колонке писал, как с помощью мессенджера Telegram в интернет попадают все данные пользователей о переписке.