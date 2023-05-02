Украинец разработал боевой дрон за $4000: как он может уничтожать россиян (видео)

Михаил Дронов уже создал сам беспилотник, но нужно еще доделать станцию управления для операторов.

Украинский инженер Михаил Дронов разработал в Кривом Роге свой дрон-камикадзе SkyNetUa, который планирует представить Министерству обороны Украины. Он рассказал о своем проекте телеканалу "Первый криворожский".

SkyNetUa — это многофункциональный беспилотный самолет, который может применяться как для разведки, так и для нанесения ударов. Изначально Михаил Дронов задумывал его как "камикадзе", но затем добавил механизм сброса боеприпасов, чтобы сделать БПЛА многоразовым бомбардировщиком. Во время последних испытаний беспилотник смог поднять полезную нагрузку весом 3,5 кг. По словам разработчика, высота сброса зависит от условий и дальности обзора оператора, но с 200 м дрон может попасть в цель.

"Он довольно маневренный. Не такой, как квадрокоптер, но все равно может работать по движущимся целям и за счет функции ретрансляции сигнала может снижаться довольно низко, чтобы работат на небольшой высоте", — поделился создатель модели.

Беспилотник может сбрасывать кумулятивные, фугасные (82-мм мина), термобарические или штатные боеприпасы, например, заряды для гранатомета РПГ-7. Для обзора и прицеливания на нем установлена камера с десятикратным оптическим и восьмикратным цифровым приближением.

БПЛА Михаила Дронова оснащен электрическим двигателем, который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Продолжительность полета SkyNetUa составляет примерно два часа, за это время он может преодолеть 120-150 км.

Дрон передает видео оператору в режиме реального времени на расстоянии до 25 км, но его можно увеличить до 50 км, если использовать второй дрон в качестве ретранслятора. Канал связи хорошо защищен от средств радиоэлектронной борьбы, которые активно используют россияне.

По словам Михаила Дронова, он уже завершил разработку беспилотников, но необходимо еще доделать наземную станцию управления. Готовая стоит сейчас около $6000, инженер собирает ее самостоятельно, но ему все равно необходимо потратить $2000 на детали. Себестоимость одного дрона составляет $4000.

Большую часть работы Михаил выполняет самостоятельно, но кое-что помогают делать друзья, которые предоставляют свое оборудование и помещение. Проекту сейчас не хватает специалиста по электронике и программиста для создания ПО. Когда комплекс будет полностью готов, разработчик намерен пройти испытания Министерства обороны и подписать контракт на серийное производство.

"Я могу вам дать самолет, инструкцию, и первый вы, может быть, сделаете не очень хорошо, но второй уже сделаете идеально, – говорит разработчик Михаил Дронов. – Недавно я отправил расчет на изготовление тысячи самолетов в месяц. Много ли это? Скажем да, это больше, чем все производители могут производить сейчас".

Ранее писали, что украинский дрон SkyNetUa прошел испытания с РЭБ. В начале апреля Михаил Дронов протестировал свой беспилотник вместе с командой военных в Харькове и убедился, что он выдерживает воздействие разных типов "глушилок", продолжая работать.