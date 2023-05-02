ИИ научили читать мысли людей: на что способен "декодер мыслей" и зачем он нужен

С помощью особой программы, которая переводит образы в слова, ученым удалось узнать, о чем думают испытуемые.

Группа аспирантов факультета компьютерных наук Техасского университета в Остине смогла создать специальный декодер мыслей, который с помощью искусственного интеллекта может распознавать мысли человека, пишет Vice. Мозговая деятельность считывается с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), указано в опубликованной работе.

Как работает система декодирования мыслей

Исследователи испытали декодер с помощью трех добровольцев, каждый из которых провел 16 часов в аппарате фМРТ, слушая рассказы, которые нейросеть составила на основе автобиографических комментариев с форума Reddit. Это было нужно для того, чтобы связать семантические особенности записанных рассказов с нейронной активностью, зафиксированной в данных фМРТ. Таким образом, ученые смогли узнать, какие слова и фразы ассоциируются с определенными мозговыми шаблонами.

Затем исследователи проверили декодер на новых рассказах и даже на рассказах, которые участники придумывали в своем воображении. Они обнаружили, что декодер на основе ИИ может достаточно точно предсказывать слова и фразы из этих рассказов на основе мозговой активности участников. Конечно, декодер не был безупречен: он иногда ошибался в словах или грамматике или генерировал бессмысленные предложения. Но в целом он показал впечатляющие результаты.

С помощью добровольцев и фМРТ ученые помогли ИИ прочитать мысли людей. Фото: The University of Texas at Austin

Какие мысли лучше всего угадал ИИ

Декодер отлично показал себя на распознавании простых и коротких рассказов с ясной структурой и ограниченным словарем. Например, ИИ хорошо справился с рассказом о том, как человек пошел на прогулку со своей собакой и встретил друга. Но он плохо справился с историей о том, как человек попал в автомобильную аварию и пережил тяжелый стресс. Ученые это связывают с тем, что модель ИИ не имеет достаточного опыта или знаний о таких сложных или неприятных ситуациях.

Кроме того, декодер не может распознавать эмоции или интонацию голоса испытуемых. Он также не может различать разные языки или диалекты. Это означает, что он не подходит для работы с людьми, которые говорят на других языках кроме английского или имеют акцент.

Предсказания декодера на основе записей мозга, собранных во время прослушивания пользователем четырех историй. Фото: The University of Texas at Austin

Зачем ученым декодер мыслей

Исследователи утверждают, что их работа открывает новые возможности для развития технологий чтения мыслей. Они надеются улучшить свой декодер, используя более мощные модели ИИ и более качественные данные фМРТ. Они также хотят протестировать свой декодер на большем количестве людей с разными фоновыми характеристиками и способностями к речи.

Ученые надеются, что их работа будет полезна для развития новых приложений, которые могут помочь людям с нарушениями речи или другими неврологическими заболеваниями.

В конце концов, ученые считают, что их декодер языка — это мощный инструмент для изучения мозга и его связи с языком. Они хотят, что бы их работа стимулировала дальнейшие исследования в этой области и способствовала развитию более продвинутых интерфейсов "мозг-компьютер".

Чтение мыслей – опасное занятие

Конечно, аспиранты осознают, что их технология может иметь негативные последствия, если она попадет в неправильные руки. Поэтому они призывают к разработке этических принципов и правовых рамок для защиты психической приватности людей от возможного злоупотребления в будущем, в том числе и со стороны ИИ.

Ученые предупреждают об опасности использования в будущем систем чтения мыслей. Фото: Getty

Хотя эта технология еще находится в зачаточном состоянии, ученые предупреждают, что платформы для чтения мыслей могут в конечном итоге стать средством слежки для правительств и работодателей.

Хотя исследователи подчеркнули, что их декодер требует сотрудничества человеческих испытуемых для работы, они говорят, что в будущем интерфейсы "мозг-компьютер" должны уважать психическую приватность.

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