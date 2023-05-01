ИИ "заменит" топменеджеров, но "пощадит" работяг: как нейросети влияют на рынок труда

Согласно исследованию ВЭФ, четверть высококлассных специалистов могут быть заменены искусственным интеллектом.

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Технологические инновации и развитие искусственного интеллекта приводят к существенным изменениям в характере работы почти четверти всех работников в развитых странах, сообщает Bloomberg. Это означает, что миллионы людей должны успеть адаптироваться к новым требованиям и навыкам, чтобы сохранить свою занятость и доходы иначе ИИ попросту их заменит.

Согласно отчету, опубликованному Всемирным экономическим форумом в Женеве, в который вошли данные о 200 млн работников из 29 стран за последние 7 лет, степень воздействия технологий на различные профессии сильно возросла. Исследователи поделили работников на 3 группы работников:

те, чья работа сильно изменилась из-за технологий,

те, чья работа незначительно изменилась,

те, на чью деятельность технологии не повлияли вовсе.

Любопытно, что около 75% опрошенных компаний заявили, что планируют внедрить ИИ-технологии в течение следующих 5 лет, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 млн рабочих.

Каким профессиям угрожает ИИ

По результатам исследования, около 23% работников в развитых странах относятся к первой группе – к тем, чья работа сильно изменилась из-за технологий. Это в основном специалисты высокого уровня квалификации, такие как юристы, инженеры, учителя и менеджеры. Они сталкиваются с ростом конкуренции от ИИ и других цифровых инструментов, которые могут выполнять некоторые задачи быстрее и дешевле. Однако они также получают возможность использовать эти технологии для повышения своей продуктивности и качества работы, если смогут адаптироваться.

Около 55% работников в развитых странах относятся ко второй группе – тем, чья работа незначительно изменилась из-за технологий. Это в основном рабочие среднего уровня квалификации, такие как продавцы, офисные работники, медицинские работники и строители. Они также используют технологии для упрощения задач, но не сталкиваются с большим давлением от ИИ и других цифровых инструментов. Однако они также могут быть уязвимы в будущем, но не сейчас.

Около 22% работников в развитых странах относятся к третьей группе – тем, чья работа не изменилась из-за технологий. Это в основном рабочие низкого уровня квалификации, такие как официанты, уборщики, садовники и няни. Они выполняют задачи, которые трудно автоматизировать или которые требуют человеческого контакта. Однако они также имеют низкий уровень дохода и социальной защиты.

Прогнозы о количестве новых вакансий на ближайшие 4 года не самые оптимистичные. Фото: Скриншот

Как "переиграть" ИИ

Исследование показало, что изменения в характере работы из-за технологий имеют различные последствия для разных групп работников. Те, чья работа сильно изменилась, имеют более высокий уровень дохода и образования, но также более высокий уровень стресса и неудовлетворенности работой. Те, чья работа незначительно изменилась, имеют средний уровень дохода и образования, но также средний уровень стресса и неудовлетворенности работой. Те, чья работа не изменилась, имеют низкий уровень дохода и образования, но также низкий уровень стресса и высокий уровень удовлетворенности работой.

Исследование также выявило ряд факторов, которые влияют на то, как технологии меняют работу. К ним относятся:

степень конкуренции на рынке труда;

степень регулирования трудовых отношений;

степень доступности образования и переподготовки;

степень развития инфраструктуры и цифрового доступа;

степень социальной защиты и поддержки для работников.

Исследователи призывают правительства и работодателей принять меры для смягчения негативных последствий технологических изменений для людей и для использования возможностей, которые они создают.

К таким мерам относятся:

повышение качества и доступности образования и переподготовки;

создание гибких и адаптивных форм трудоустройства;

расширение социальной защиты и поддержки для работников;

стимулирование инноваций и предпринимательства;

содействие сотрудничеству между людьми и ИИ.

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