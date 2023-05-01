ШІ "замінить" топменеджерів, але "пощадить" простих працівників: як нейромережі впливають на ринок праці

Згідно з дослідженням ВЕФ, чверть висококласних фахівців можуть бути замінені штучним інтелектом.

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Технологічні інновації та розвиток штучного інтелекту призводять до суттєвих змін у характері роботи майже чверті всіх працівників у розвинених країнах, повідомляє Bloomberg. Це означає, що мільйони людей повинні встигнути адаптуватися до нових вимог і навичок, щоб зберегти свою зайнятість і доходи, інакше ШІ просто їх замінить.

Згідно зі звітом, опублікованим Всесвітнім економічним форумом у Женеві, до якого увійшли дані про 200 млн працівників із 29 країн за останні 7 років, ступінь впливу технологій на різні професії сильно зріс. Дослідники поділили працівників на 3 групи працівників:

ті, чия робота сильно змінилася через технології,

ті, чия робота трохи змінилася,

ті, на чию діяльність технології не вплинули зовсім.

Цікаво, що близько 75% опитаних компаній заявили, що планують запровадити ШІ-технології протягом наступних 5 років, це, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робітників.

Яким професіям загрожує ШІ

За результатами дослідження, близько 23% працівників у розвинених країнах належать до першої групи — до тих, чия робота сильно змінилася через технології. Це в основному фахівці високого рівня кваліфікації, такі як юристи, інженери, вчителі та менеджери. Вони стикаються зі зростанням конкуренції від ШІ й інших цифрових інструментів, які можуть виконувати деякі завдання швидше й дешевше. Однак вони також отримують можливість використовувати ці технології для підвищення своєї продуктивності і якості роботи, якщо зможуть адаптуватися.

Близько 55% працівників у розвинених країнах належать до другої групи — тих, чия робота трохи змінилася через технології. Це в основному робітники середнього рівня кваліфікації, такі як продавці, офісні працівники, медичні працівники та будівельники. Вони також використовують технології для спрощення завдань, але не стикаються з великим тиском від ШІ й інших цифрових інструментів. Однак вони також можуть бути вразливими в майбутньому, але не зараз.

Близько 22% працівників у розвинених країнах належать до третьої групи — тих, чия робота не змінилася через технології. Це в основному робітники низького рівня кваліфікації, такі як офіціанти, прибиральники, садівники та няні. Вони виконують завдання, які важко автоматизувати або які потребують людського контакту. Однак вони також мають низький рівень доходу й соціального захисту.

Прогнози про кількість нових вакансій на найближчі 4 роки не найоптимістичніші Фото: Скріншот

Як "переграти" ШІ

Дослідження показало, що зміни в характері роботи через технології мають різні наслідки для різних груп працівників. Ті, чия робота сильно змінилася, мають вищий рівень доходу й освіти, але також вищий рівень стресу та незадоволеності роботою. Ті, чия робота трохи змінилася, мають середній рівень доходу й освіти, але також середній рівень стресу та незадоволеності роботою. Ті, чия робота не змінилася, мають низький рівень доходу й освіти, але також низький рівень стресу та високий рівень задоволеності роботою.

Дослідження також виявило низку факторів, які впливають на те, як технології змінюють роботу. До них належать:

ступінь конкуренції над ринком праці;

ступінь регулювання трудових відносин;

ступінь доступності освіти й перепідготовки;

ступінь розвитку інфраструктури та цифрового доступу;

ступінь соціального захисту й підтримки для працівників.

Дослідники закликають уряди й роботодавців вжити заходів для пом'якшення негативних наслідків технологічних змін для людей і для використання можливостей, які вони створюють.

До таких заходів належать:

підвищення якості й доступності освіти і перепідготовки;

створення гнучких і адаптивних форм працевлаштування;

розширення соціального захисту й підтримки для працівників;

стимулювання інновацій і підприємництва;

сприяння співпраці між людьми та ШІ.

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