"Почти невыполнимая" задача в первый же день: как в Snapchat испытывают новых сотрудников

Гендиректор компании признался, что сознательно поручает новым членам команды сверхсложные задачи. Он делает это сразу не просто так.

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Детали сообщили в CNBC со ссылкой на признание соучредителя Snapchat Эвана Шпигеля в подкасте "Дневник генерального директора".

Шпигель понимает, что иногда первый день на новом месте задает тон всей работы. Однако он выбрал неожиданную тактику — сразу давать новеньким "почти невыполнимые" задачи. Замысел заключается в том, чтобы работник сразу потерпел неудачу и чувствовал себя увереннее.

"Мы проводим критику дизайна раз в неделю в течение нескольких часов. В первый же день вы должны что-то представить... Конечно, в свой первый день, когда у вас нет контекста для того, над чем работает компания... Как на земле вы можете придумать хорошую идею? Я имею в виду, это почти невозможно", — подчеркнул гендиректор, описывая свой подход к набору новых дизайнеров.

Такое поведение со стороны руководителя может показаться несправедливым. Однако оно закладывает основу для креатива и критического мышления, необходимых для успеха в Snapchat. Кроме того, это помогает быстро преодолеть страх перед неудачей.

"Ваш худший страх сбылся, что мы сидим все вместе и рассматриваем идею, которая не очень хороша. Я имею в виду, иногда они довольно хорошие, но в конечном итоге не такие замечательные. И я думаю, что это открывает двери для творчества, потому что это уже произошло. Вы уже потерпели неудачу", — пояснил Шпигель.

По его словам, такая тактика укрепляет в новых членах команды уверенность и стрессоустойчивость. Кроме того, это сближает человека с коллективом. Преодолеть страх неудачи может оказаться очень сложным шагом, но это может нарушить определенный шаблон в мозге. Руководитель Snapchat заверил, что даже неудачная на 99% идея может дать полезный опыт.

"Лучший способ иметь хорошую идею — это иметь много идей. Поэтому команда просто постоянно генерирует ряд идей, продуктов и функций... Наша работа заключается в том, чтобы попытаться выяснить, какие из них замечательные", — добавил он.

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