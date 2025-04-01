"Майже нездійсненне" завдання у перший же день: як у Snapchat випробовують нових працівників

Гендиректор компанії зізнався, що свідомо доручає новим членам команди надскладні завдання. Він робить це одразу не просто так.

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Деталі повідомили у CNBC з посиланням на зізнання співзасновника Snapchat Евана Шпігеля у подкасті "Щоденник генерального директора".

Шпігель розуміє, що іноді перший день на новому місці задає тон усієї роботи. Однак він обрав несподівану тактику — одразу давати новеньким "майже нездійсненні" завдання. Задум полягає у тому, щоб працівник одразу зазнав невдачі й почувався впевненішим.

"Ми проводимо критику дизайну раз на тиждень протягом кількох годин. Першого ж дня ви повинні щось представити… Звичайно, у свій перший день, коли у вас немає контексту для того, над чим працює компанія… Як на землі ви можете придумати хорошу ідею? Я маю на увазі, це майже неможливо", — підкреслив гендиректор, описуючи свій підхід до набору нових дизайнерів.

Така поведінка з боку керівника може здатися несправедливою. Однак вона закладає основу для креативу й критичного мислення, необхідних для успіху в Snapchat. Окрім того, це допомагає швидко подолати страх перед невдачею.

"Ваш найгірший страх справдився, що ми сидимо всі разом і розглядаємо ідею, яка не дуже чудова. Я маю на увазі, іноді вони досить хороші, але в кінцевому підсумку не такі чудов. І я думаю, що це відкриває двері для творчості, тому що це вже сталося. Ви вже зазнали невдачі", — пояснив Шпігель.

З його слів, така тактика зміцнює у нових членах команди впевненість і стресостійкість. Окрім того, це зближує людину з колективом. Подолати страх невдачі може виявитись дуже складним кроком, але це може порушити певний шаблон у мозку. Керівник Snapchat запевнив, що навіть невдала на 99% ідея може дати корисний досвід.

"Найкращий спосіб мати гарну ідею — це мати багато ідей. Тож команда просто постійно генерує низку ідей, продуктів і функцій… Наша робота полягає в тому, щоб спробувати з’ясувати, які з них чудові", — додав він.

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