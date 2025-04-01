"Боже мій": жінка вперше за 6 років випрала ковдру й не повірила своїм очам (фото)

Хлоя Вендлінг, студентка з американського Мічигану, вперше за шість років вирішила випрати свою улюблену ковдру. Вона вирішила впоратись вручну, побоюючись, що пральна і сушильна машини можуть пошкодити матеріал. Це рішення й призвело до приголомшливого відкриття.

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У відео, опублікованому в TikTok, дівчина продемонструвала першу спробу випрати ковдру. На кадрах можна побачити, як бруд, накопичений за роки, забарвлює воду у виразно темний колір.

Дівчина каже, що вирішила поділитися цим досвідом у соціальних мережах, щоб допомогти іншим. "Я була шокована кольором води після першого прання", — стверджує вона.

Причиною того, що Вендлінг так довго не прала ковдру, була її незамінність у повсякденному житті. "Я сплю з нею щоночі. Вона допомагає мені впоратися з тривогою!" — пояснює студентка.

За її словами, цей виклик виявився складнішим, ніж здавалося спочатку: "Найважчою частиною процесу було перевертати її у ванні та спроби вичавити всю воду".

Колір води шокував дівчину Фото: TikTok

Відео Вендлінг переглянули понад шість мільйонів разів з моменту публікації. Втім, не всі коментарі були позитивними. Один з глядачів написав: "О Боже мій, твоя ковдра, здається ще бачила динозаврів".

"Я знала, що отримаю негативні відгуки, але не думала, що їх буде так багато. Це майже 90 відсотків коментарів", — зізнається вона.

Ні про що не шкодує

Попри критику, дівчина не шкодує про публікацію відео, зазначивши, що воно насправді допомогло деяким людям, які, можливо, не усвідомлювали необхідність регулярного прання подібних речей.

Весь процес прання зайняв майже цілий день — від 11 ранку до 10 вечора. "Я студентка коледжу і працюю 16 годин на тиждень, тому регулярне прання великих речей — це складно", — пояснює вона.

Звертаючись до своїх критиків, Хлоя додала: "Я сподіваюся, що люди розуміють, що ситуація не у всіх однакова, і не варто ображати когось, про кого ви нічого не знаєте".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відома американська блогерка Мінді МакНайт поділилася з підписниками цікавим відкриттям — вона знайшла приховану кнопку на панелі своєї пральної машини.

Тим часом 22-річна студентка Каліфорнійського університету Меган Норріс, яка вже три роки мешкає разом із сусідкою по кімнаті, почала помічати загадкові зникнення своїх речей. Найчастіше пропадали шкарпетки та спідня білизна. Днями дівчина нарешті з'ясувала несподівану причину цих зникнень.