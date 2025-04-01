"Боже мой": женщина впервые за 6 лет постирала одеяло и не поверила своим глазам (фото)

Хлоя Вендлинг, студентка из американского Мичигана, впервые за шесть лет решила постирать свое любимое одеяло. Она решила справиться вручную, опасаясь, что стиральная и сушильная машины могут повредить материал. Это решение и привело к потрясающему открытию.

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На видео, опубликованном в TikTok, девушка продемонстрировала первую попытку постирать одеяло. На кадрах можно увидеть, как грязь, накопленная за годы, окрашивает воду в отчетливо темный цвет.

Девушка говорит, что решила поделиться этим опытом в социальных сетях, чтобы помочь другим. "Я была шокирована цветом воды после первой стирки", — утверждает она.

Причиной того, что Вендлинг так долго не стирала одеяло, была его незаменимость в повседневной жизни. "Я сплю с ним каждую ночь. Оно помогает мне справиться с тревогой!" — объясняет студентка.

По ее словам, этот вызов оказался сложнее, чем казалось сначала: "Самой тяжелой частью процесса было переворачивать ее в ванне и попытки выжать всю воду".

Цвет воды шокировал девушку Фото: TikTok

Видео Вендлинг просмотрели более шести миллионов раз с момента публикации. Впрочем, не все комментарии были положительными. Один из зрителей написал: "О Боже мой, твое одеяло, кажется еще видело динозавров".

"Я знала, что получу негативные отзывы, но не думала, что их будет так много. Это почти 90 процентов комментариев", — признается она.

Ни о чем не жалеет

Несмотря на критику, девушка не жалеет о публикации видео, отметив, что оно на самом деле помогло некоторым людям, которые, возможно, не осознавали необходимость регулярной стирки подобных вещей.

Весь процесс стирки занял почти целый день — с 11 утра до 10 вечера. "Я студентка колледжа и работаю 16 часов в неделю, поэтому регулярная стирка больших вещей — это сложно", — объясняет она.

Обращаясь к своим критикам, Хлоя добавила: "Я надеюсь, что люди понимают, что ситуация не у всех одинаковая, и не стоит оскорблять кого-то, о ком вы ничего не знаете".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что известная американская блогерша Минди МакНайт поделилась с подписчиками интересным открытием — она нашла скрытую кнопку на панели своей стиральной машины.

Тем временем 22-летняя студентка Калифорнийского университета Меган Норрис, которая уже три года живет вместе с соседкой по комнате, начала замечать загадочные исчезновения своих вещей. Чаще всего пропадали носки и нижнее белье. На днях девушка наконец выяснила неожиданную причину этих исчезновений.