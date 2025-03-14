Домой не возвращаются: почему украинцы массово выбирают работу в Польше

В Польше растут зарплаты, это делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов.

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По результатам недавнего опроса, 85% украинцев, проживающих в Польше, довольны уровнем своей заработной платы. Кроме того, 70% респондентов отметили, что им удается ежемесячно откладывать деньги. Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно результатам опроса, проведенного методом анкетирования с января по февраль 2025 года среди 1085 украинцев разного социального статуса, 85% респондентов довольны уровнем своей заработной платы, а 70% заявили, что могут ежемесячно откладывать деньги.

Также выяснилось, что 23% опрошенных дважды меняли работу — это самый высокий показатель. Еще 22% сменили место работы трижды, 17% — один раз, а 9% — четыре раза. При этом 18% участников опроса не меняли работу вовсе, что может свидетельствовать об их стабильности и удовлетворенности условиями труда.

Аналогичный опрос центра в августе 2023 года показал, что 50% респондентов ни разу не меняли работу, 25% сменили место работы один раз, 18% — дважды, 8% — трижды, а 4% — четыре и больше раз.

"Анализ динамики рынка труда демонстрирует растущую мобильность украинских работников в Польше. Если в 2023 году большинство респондентов оставались на первом месте работы, то в 2025 году все больше трудовых мигрантов меняют работодателей в поисках лучших условий", — объясняет представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко.

По его словам, это может быть связано как с повышением средней заработной платы, так и с развитием конкурентной среды на рынке труда, что стимулирует работников к карьерному росту и поиску более выгодных предложений.

В Польше продолжается рост заработных плат, что делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. С января 2024 года минимальная зарплата после налогообложения (20%) составляет 3 701 злотый (около 34 000 гривен), а с июля увеличится до 3 860 злотых нетто (примерно 35 500 гривен). Средний уровень заработной платы в 2024 году после налогов составлял около 5 681 злотого (52 300 гривен), а в 2025 году прогнозируется рост до 6 938,40 злотого (74 780 гривен) в месяц.

В Украине средняя зарплата также растет третий месяц подряд. В феврале она составляла 23 500 грн, что в три раза меньше, чем в Польше.

Аналитики утверждают, что разница в доходах, может стать препятствием для возвращения украинцев после войны домой.

Напомним, что ранее сообщалось, что 88% поляков выступают за прекращение выплат украинцам в Польше.

Кроме того, Фокус поговорил с двумя украинками, которые после переезда в Польшу сменили специализацию и устроились на работу.