Додому не повертаються: чому українці масово обирають роботу в Польщі

У Польщі зростають зарплати, це робить країну ще більш привабливою для трудових мігрантів.

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За результатами нещодавнього опитування, 85% українців, які проживають у Польщі, задоволені рівнем своєї заробітної плати. Крім того, 70% респондентів зазначили, що їм вдається щомісяця відкладати гроші. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Згідно з результатами опитування, проведеного методом анкетування з січня по лютий 2025 року серед 1085 українців різного соціального статусу, 85% респондентів задоволені рівнем своєї заробітної плати, а 70% заявили, що можуть щомісяця відкладати гроші.

Також з'ясувалося, що 23% опитаних двічі змінювали роботу — це найвищий показник. Ще 22% змінили місце роботи тричі, 17% — один раз, а 9% — чотири рази. При цьому 18% учасників опитування не змінювали роботу зовсім, що може свідчити про їхню стабільність і задоволеність умовами праці.

Аналогічне опитування центру в серпні 2023 року засвідчило, що 50% респондентів жодного разу не міняли роботу, 25% змінили місце роботи один раз, 18% — двічі, 8% — тричі, а 4% — чотири і більше разів.

"Аналіз динаміки ринку праці демонструє зростаючу мобільність українських працівників у Польщі. Якщо у 2023 році більшість респондентів залишалися на першому місці роботи, то у 2025 році дедалі більше трудових мігрантів змінюють роботодавців у пошуках кращих умов", — пояснює представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

За його словами, це може бути пов'язано як із підвищенням середньої заробітної плати, так і з розвитком конкурентного середовища на ринку праці, що стимулює працівників до кар'єрного зростання та пошуку вигідніших пропозицій.

У Польщі триває зростання заробітних плат, що робить країну ще більш привабливою для трудових мігрантів. З січня 2024 року мінімальна зарплата після оподаткування (20%) становить 3 701 злотий (близько 34 000 гривень), а з липня збільшиться до 3 860 злотих нетто (приблизно 35 500 гривень). Середній рівень заробітної плати у 2024 році після податків становив близько 5 681 злотого (52 300 гривень), а у 2025 році прогнозується зростання до 6 938,40 злотого (74 780 гривень) на місяць.

В Україні середня зарплата також зростає третій місяць поспіль. У лютому вона становила 23 500 грн, що втричі менше, ніж у Польщі.

Аналітики стверджують, що різниця в доходах може стати перешкодою для повернення українців після війни додому.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 88% поляків виступають за припинення виплат українцям у Польщі.

Крім того, Фокус поговорив із двома українками, які після переїзду до Польщі змінили спеціалізацію і влаштувалися на роботу.