Отследит траекторию пули в любую погоду: снайперы получат новый инфракрасный прицел

Компания Leonardo DRS обещает создать супероптику для армии и спецназа.

Разработчик оружейных прицелов и устройств ночного/дневного наблюдения, компания Leonardo DRS, заключила крупный контракт на поставку тепловизионного прицела с ИК-датчиком, пишет militaryaerospace.com.

Известно, что устройство INOD Block III получит некоторые обновления, что позволит использовать его для нужд всех подразделений специального назначения. Известно, что им оснастят снайперское оружие армии США и служить оно будет для обнаружения и идентификации целей на большом расстоянии.

Компания подписала контракт с Командованием сухопутных войск США на сумму $94,8 млн, согласно которому семейство оружейных прицелов и снайперских устройств ночного/дневного наблюдения INOD Block III будет существенно доработано.

Винтовочный прицел от Leonardo DRS можно использовать как в светлое, так и в темное время суток. Он обеспечивает снайперу видимость даже несмотря на дым, туман, пасмурную погоду. ИК-датчик крепится перед дневным прицелом винтовки, превращая его в тепловизор ночью. При этом все характеристики дневного прицела остаются неизменными, пишет СМИ.

Прицел от Leonardo DRS обеспечит видимость в любую погоду

В INOD используется пассивный средневолновой инфракрасный датчик (MWIR) с микроохлаждением и ртутно-кадмиевым теллуридом, обеспечивающий качественное разрешение 640 х 480 пикселей, при этом дневной прицел может похвастать зумом, увеличивающим изображение от 5x до более чем 25x. По данным издания, прицелы типа INOD превосходят некоторые аналогичные системы других производителей.

Прицелы INOD можно установить на любое оружие, которое используется спецназом или снайперами армии США. Он хорош для обнаружения и идентификации целей на большом расстоянии, наблюдения за индикаторами окружающей среды, а также способен отслеживать траекторию пули. Кроме того, устройство обладает функцией горячей замены батареи, располагает внешним источником питания для постоянного наблюдения во время длительных миссий. Ручка фокусировки, обращенная назад, позволяет солдату работать одной рукой.

Технические характеристики прицела с ИК-датчиком INOD Block III:

габариты: 24,3 на 8,8 на 10,4 см;

вес 1,5 кг;

диапазон температур: от -20 до 50 градусов Цельсия;

фокусируется от 20 м до бесконечности с полем зрения 2,48 градуса;

функционирует более 5 ч от 6-ти 3-вольтовых литиевых батарей постоянного тока или от внешнего источника питания от 12 В до 32 В постоянного тока.

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