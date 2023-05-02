Никола Тесла порадовался бы: в Пентагоне хотят создать сеть беспроводной передачи энергии

Планируется, что глобальная сеть будет функционировать за счет использования лазерных лучей и сделает армию США более автономной.

Агентство DARPA, которое занимается разработкой новых технологий для армии США, работает над созданием глобальной сети беспроводной передачи энергии с помощью лазерных лучей, пишет Interesting Engineering. Эта технология, названная POWER ("Постоянная оптическая беспроводная энергетическая ретрансляция"), позволит обеспечить почти непрерывное электроснабжение американским военным во всем мире.

Безграничная передача электричества по всему миру была не осуществившейся мечтой Николы Теслы более 100 лет назад, и если эту идею удастся реализовать, то она позволит "отвязать" американскую армию от жидкого топлива или уязвимых линий электропередач.

Еще 100 лет назад Никола Тесла мечтал о беспроводной передачи энергии по всему миру. Фото: Соцсети

Армия США действует по всему миру, например, на аванпостах в Южно-Китайском море или в иракской пустыне. Многие подразделения используют радары, микроволновые ружья против дронов или другое энергоемкое оборудование, а простого способа обеспечить бойцов энергией пока нет, говорят в Пентагоне.

С другой стороны, ученые добились значительных успехов в области высокоэнергетических лазеров, измерения фронта волн, адаптивной оптики, высотных электрических воздушных платформ, систем безопасности и узкополосных высокоэффективных фотоэлементов, что приближает инженеров к такого рода всепланетарной передачи электричества.

Для проекта POWER распространяющаяся волна — это лазер, который обеспечивает дальнобойность и высокую пропускную способность при передаче на больших высотах. Ретрансляторы перенаправляют лазерную энергию без преобразования, а затем конечный пользователь преобразует эту лазерную энергию обратно в электричество с помощью узкополосных настроенных монохроматических фотоэлементов.

Однако специалистам из DARPA предстоит еще разработать надежные ретрансляторы. Они должны будут образовать устойчивую, адаптивную беспроводную энергетическую сеть.

В DARPA хотят передавать лазерную энергию с помощью дронов или спутников. Фото: darpa

Ретрансляторы в виде автономных дронов и спутников будут играть важную роль в будущем. Эти дроны, парящие на больших высотах, будут передавать лазерную энергию друг другу на большие расстояния, прежде чем доставлять ее на американскую военную базу.

В Пентагоне надеются, что их работа будет стимулировать дальнейшие исследования в этой области и способствовать развитию систем беспроводной передачи энергии.

Ранее Фокус писал, что наконец-то появилось оружие будущего: Rafael официально выпустила лазерное ПВО.