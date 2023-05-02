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Диджитал

Наконец-то появилось оружие будущего: Rafael официально выпустила лазерное ПВО

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Фото: Rafael Advanced Defense Systems | Naval Iron Beam - настоящее лазерное ПВО, которое уже доступно для военных.

Израильские инженеры предлагают устанавливать на боевые корабли лазерную систему Naval Iron Beam.

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Компания Rafael Advanced Defense Systems представила на выставке IMDEX 2023 в Сингапуре свою новую лазерную систему ПВО для кораблей — Naval Iron Beam, сообщает Shephardmedia. Это морская версия наземной системы Iron Beam, которая успешно используется Израилем для перехвата ракет и беспилотников. Naval Iron Beam предназначена для защиты кораблей от различных воздушных угроз, таких как ракеты, беспилотники, снаряды и гранаты.

Лазерная система ПВО состоит из двух основных компонентов: лазерного модуля и оптико-электронного модуля. Лазерный модуль генерирует высокоэнергетический лазерный луч, который направляется на цель с помощью оптико-электронного модуля. Оптико-электронный модуль обеспечивает обнаружение, идентификацию, сопровождение и прицеливание целей с помощью камер и радаров. Naval Iron Beam может работать как автономно, так и в интеграции с другими системами ПВО на борту корабля.

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Naval Iron Beam может работать как автономно, так и в интеграции с другими системами ПВО на борту корабля.
Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Naval Iron Beam имеет ряд преимуществ перед традиционными системами ПВО, такими как ракеты или пушки. Во-первых, Naval Iron Beam имеет очень высокую точность и надежность, так как лазерный луч не подвержен воздействию атмосферных условий или помех. Во-вторых, Naval Iron Beam имеет очень низкую стоимость выстрела, так как не требует расходных материалов или топлива. В-третьих, Naval Iron Beam имеет очень высокую скорость реакции и поражения целей, так как лазерный луч достигает цели практически мгновенно.

С помощью Naval Iron Beam обеспечить защиту других объектов на море или на берегу от атак с воздуха. Лазерное ПВО также можно использовать для подавления или уничтожения техники противника на земле.

Ранее Фокус писал, что дроны оснастили особыми лазерными датчиками: теперь у них есть обоняние.