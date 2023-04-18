Дроны оснастили особыми лазерными датчиками: теперь у них есть обоняние

Как утверждают исследователи, им удалось создать "святой Грааль" обнаружения любых утечек метана, что очень важно в промышленном секторе.

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Группа ученых из Принстонского университета разработала новый способ быстрого обнаружения и локализации утечек газа в канализационных и буровых сетях, сообщает Interesting Engineering. Они использовали специальные лазерные датчики, которые могут определить источник выбросов с точностью до одного метра и измерить интенсивность утечек, в том числе незначительных.

Существующие методы детектирования утечек часто основаны на ручных инфракрасных камерах, которые неэффективны и нечувствительны к малым утечкам, говорит Джерард Высоцки, доцент кафедры электротехники и компьютерных наук Принстонского университета. Они также требуют заранее подготовленной инфраструктуры для измерений.

Беспилотники можно оснащать различными датчиками для проверки на утечку газов. Фото: Princeton University

Но с помощью дрона можно свободно выбирать область датчиков, добавил он. Система также способна обнаруживать утечки в 25 раз меньше, чем те, которые обычно встречаются на природных газовых объектах, используя традиционные технологии.

Основой этой новой технологии является сочетание возможностей дистанционного зондирования лазеров и маневренности дронов, что позволяет легко находить утечки в труднодоступных местах, которые иначе оставались бы незамеченными.

Новый метод использует небольшой дрон, на который установлен только ретрорефлектор — вид зеркала, которое отражает падающий свет обратно к источнику, и базовую станцию с оборудованием для обнаружения газа, которое может следить за движениями дрона во время полета.

"Это настоящий святой Грааль детектирования утечек", — сказал Марк Зондло, соавтор исследования, профессор кафедры гражданского и экологического инжиниринга. Благодаря гибкости используемых датчиков можно обнаруживать утечки разу нескольких видов газа одновременно включая аммиак и углекислый газ.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые маскируют дроны при помощи мертвых птиц: зачем им это понадобилось.