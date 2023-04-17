Ученые маскируют дроны при помощи мертвых птиц: зачем им это понадобилось (видео)

Исследователи опасаются, что их идею смогут перенять военные, правоохранители и папарацци, чтобы незаметно вести видеонаблюдение с воздуха.

Related video

В США проходит необычный проект по мониторингу дикой природы с помощью чучел птиц, которые ученые превращают в беспилотники, сообщает Euronews. Профессор механического инженерного факультета института в Нью-Мексико доктор Мостафа Хассаналиан и его команда "разбирают" чучела пернатых и оснащают их механическими и электронными компонентами дронов, превращая их в управляемые летающие аппараты.

Профессор Хассаналиан утверждает, что современные дроны не могут обеспечивать наивысшую эффективность по сравнению с настоящими птицами, поэтому такой гибрид позволит улучшить разработки беспилотников в будущем.

Пока что ученые тестируют свои дроны в специальной клетке. Фото: Euronews

Команда ученого анализировали вес, частоту махания и угол полета птиц, чтобы воспроизвести их с помощью гибридного дрона. Пока что исследователи проверяют свои разработки внутри специально построенной клетки. Причем используется множество механизированных чучел, чтобы как можно точнее сымитировать полет стаи птиц.

"Если мы узнаем, как эти птицы распределяют энергию между собой, мы можем применить эти знания в будущей авиационной промышленности" — говорит Хассаналиан. Кроме того, такие дроны можно использовать для отпугивания пернатых от аэродромов.

Однако исследователи опасаются, что их разработки могут вдохновить военных, правоохранителей или папарацци, которые начнут маскировать свои беспилотники под обычных птиц, не столь привлекающих внимание людей.

Конечно, ученые не против, чтобы их наработками воспользовались военные для разведывательных целей на поле боя, но в гражданской среде они не должны применяться.

Проект по превращению чучел птиц в дроны продлится еще два года, и следующий шаг будет заключаться в том, чтобы заставить эти БПЛА летать дольше, так как текущие прототипы могут летать только 10-20 минут.

Вот как из чучел птиц делают беспилотники.

Ранее Фокус сообщал, что беспилотник для стратосферы запустили прямо с джипа: какие функции он будет выполнять.