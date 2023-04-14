Беспилотник для стратосферы запустили прямо с джипа: какие функции он будет выполнять (видео)

Это первый в мире большой дрон на солнечных батареях, способный летать в стратосфере.

Related video

Компания Kea Aerospace из Новой Зеландии провела запуск своего беспилотного самолета Kea Atmos Mk1, предназначенного для испытаний в стратосфере, сообщает Interesting Engineering. Особенностью этого запуска было то, что в качестве тягового средства использовался электрический автомобиль Audi e-tron Sportback.

В качестве площадки для запуска был использован Audi e-tron Sportback. Фото: Скриншот

Беспилотник имеет размах крыльев 12,5 метра, весит менее 40 килограммов и может подниматься на высоту более 15 тысяч метров, превышая высоту полета пассажирских самолетов. Самолет оснащен солнечными панелями и батареями, которые позволяют ему летать до 16 часов без дозаправки. Ученые собираются использовать дрон для тестирования технологии полетов в стратосфере, где он будет выполнять различные задачи по сбору аэрофотоснимков для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и наблюдения за морским пространством.

Генеральный директор компании Марк Рокет заявил, что уже показал свою разработку представителям NASA и надеется на сотрудничество с мировыми космическими агентствами. Он также добавил, что Kea Atmos Mk1 является идеальным инструментом для исследования климатических изменений. Компания видит свой "зеленый" беспилотник как способ получить полную картину необходимую для мониторинга земли, водных путей и побережья для мониторинга экологической обстановки.

Запуск Kea Atmos Mk1 с помощью Audi e-tron.

Ранее Фокус писал, что ученые разработали концепт подлодки, которая работает на водороде и собирает пластик. Она сможет погружаться до пятидесяти метров и плавать по мелководью, что не доступно другим подводным лодкам.