Безпілотник для стратосфери запустили прямо з джипа: які функції він виконуватиме (відео)

Це перший у світі великий дрон на сонячних батареях, здатний літати у стратосфері.

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Компанія Kea Aerospace із Нової Зеландії провела запуск свого безпілотного літака Kea Atmos Mk1, призначеного для випробувань у стратосфері, повідомляє Interesting Engineering. Особливістю цього запуску було те, що як тяговий засіб використовувався електричний автомобіль Audi e-tron Sportback.

Як майданчик для запуску був використаний Audi e-tron Sportback. Фото: Скріншот

Безпілотник має розмах крил 12,5 метра, важить менше ніж 40 кілограмів і може підійматися на висоту понад 15 тисяч метрів, перевищуючи висоту польоту пасажирських літаків. БПЛА оснащений сонячними панелями та батареями, які дозволяють йому літати до 16 години без дозаправлення. Вчені збираються використовувати дрон для тестування технології польотів у стратосфері, де він виконуватиме різноманітні завдання зі збирання аерофотознімків для моніторингу навколишнього середовища, сільського господарства та спостереження за морським простором.

Генеральний директор компанії Марк Рокет заявив, що вже показав свою розробку представникам NASA та сподівається на співпрацю зі світовими космічними агентствами. Він також додав, що Kea Atmos Mk1 є ідеальним інструментом дослідження кліматичних змін. Компанія бачить свій "зелений" безпілотник як спосіб отримати повну картину необхідну для моніторингу землі, водних шляхів та узбережжя для моніторингу екологічної ситуації.

Запуск Kea Atmos Mk1 за допомогою Audi e-tron.

Раніше Фокус писав, що вчені розробили концепт підводного човна, який працює на водні і збирає пластик. Він зможе занурюватися до п'ятдесяти метрів і плавати по мілководдю, що не доступно іншим підводним човнам.