Вчені маскують дрони за допомогою мертвих птахів: навіщо їм це знадобилося (відео)

Дослідники побоюються, що їхню ідею зможуть перейняти військові, правоохоронці та папараці, щоб непомітно вести відеоспостереження з повітря.

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У США проходить незвичайний проєкт з моніторингу дикої природи за допомогою опудал птахів, які вчені перетворюють на безпілотники, повідомляє Euronews. Професор механічного інженерного факультету інституту в Нью-Мексико доктор Мостафа Хассаналіан та його команда "розбирають" опудала пернатих і оснащують їх механічними та електронними компонентами дронів, перетворюючи їх на керовані летючі апарати.

Професор Хассаналіан стверджує, що сучасні дрони не можуть забезпечувати найвищої ефективності порівняно зі справжніми птахами, тому такий гібрид дозволить поліпшити розробки безпілотників у майбутньому.

Поки що вчені тестують свої дрони у спеціальній клітці. Фото: Euronews

Команда вченого аналізувала вагу, частоту махання та кут польоту птахів, щоб відтворити їх за допомогою гібридного дрона. Поки що дослідники перевіряють свої розробки всередині спеціально збудованої клітини. До того ж використовується безліч механізованих опудал, щоб якнайточніше зімітувати політ зграї птахів.

"Якщо ми дізнаємося, як ці птахи розподіляють енергію між собою, ми можемо застосувати ці знання у майбутній авіаційній промисловості" — говорить Хассаналіан. Крім того, такі дрони можна використовувати для відлякування пернатих від аеродромів.

Проте дослідники побоюються, що їх розробки можуть надихнути військових, правоохоронців чи папараці, які маскуватимуть свої безпілотники під звичайних птахів, які не так привертають увагу людей.

Звичайно, вчені не проти, щоб їхніми напрацюваннями скористалися військові для розвідувальних цілей на полі бою, але в цивільному середовищі вони не повинні застосовуватись.

Проєкт із перетворення опудал птахів на дрони триватиме ще два роки, і наступний крок полягатиме в тому, щоб змусити ці БПЛА літати довше, оскільки поточні прототипи можуть літати лише 10-20 хвилин.

Ось як із опудал птахів роблять безпілотники.

Раніше Фокус повідомляв, що безпілотник для стратосфери запустили прямо з джипа: які функції він виконуватиме.