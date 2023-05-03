Появился автопилот для дронов VOXL 2 Mini: меньше печенья по размеру, но цена "кусается"

Этот самый маленький в мире чип для автопилотирования можно установить на любой тип беспилотников.

Компания ModalAI, которая занимается разработкой дронов и роботов, объявила о создании самого маленького и современного автопилота в мире, сообщает DroneDJ. Модуль VOXL 2 Mini весит всего 11 г, что на 5 г меньше, чем популярный "старший брат" – автопилот VOXL 2.

Эта миниатюрная версия специально предназначена для дронов, которые могут летать без GPS и избегать препятствий. VOXL 2 Mini оснащен мощным процессором Qualcomm QRB5165 с 8 ядрами с частотой до 3,091 ГГц, четырьмя входами для датчиков изображения MIPI-CSI, предварительно настроенными аксессуарами для WiFi и 4G/5G.

Кроме того, новый автопилот использует те же датчики изображения, что и VOXL 2, что обеспечивает обход препятствий, обнаружение препятствий и навигацию без GPS для любого дрона.

Стоит отметить, что VOXL 2 Mini оснащен стандартным для отрасли креплением на раме размером 30,5 мм x 30,5 мм, что позволяет легко модернизировать даже самые маленькие модели дронов. Кроме того, его открытое программное обеспечение совместимо со всеми основными инструментами разработки, такими как PX4, ROS 2, Open CV, Open CL и TensorFlow Lite.

Автопилот VOXL 2 Mini уже доступен для покупки, но не каждому он будет по карману. Цена на него начинается от $1170.

Возможности предыдущей версии автопилота VOXL 2.

Ранее Фокус писал, что компания Anduril Industries представила программное обеспечение, которое упрощает управление большим количеством беспилотников и роботов.