Сможет управлять роем дронов и роботов: Anduril работает над специальным ПО (видео)

Компания уже получила контракт от Пентагона на интеграцию систем противодействия дронам и единым ПО для управления БПЛА.

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Компания Anduril Industries представила программное обеспечение, которое упрощает управление большим количеством беспилотников и роботов. Устройства должны освободить человеческие ресурсы для других задач и помочь более четко и полноценно координировать военные операции, сообщает Defense News. ПО, получившее название Lattice for Mission Autonomy, является результатом не менее четырех лет работы компании.

Anduril уже получила контракт на $1 млрд от Командования специальных операций США в прошлом году для руководства работами по интеграции систем противодействия дронам. В свою очередь Lattice for Mission Autonomy предоставляет "мозги и клей, связывающий все воедино, чтобы заставить все эти системы быть эффективными", — заявил генеральный директор Anduril Брайан Шимпф.

В Пентагоне хотят получить боевые рои дронов, которые будут служить поддержкой боевым самолетам при проведении военных операций и роботов, которые должны помогать в разминировании и доставке боеприпасов. Всем этим нужно будет управлять из единого центра.

В данный момент компания работает над тем, что бы связать в единый центр управления беспилотники и роботов различных производителей. Это упростит задачи координации беспилотных единиц на огромных расстояниях в постоянно меняющихся условиях боя. Реализация системы единого контроля поможет оперативно организовывать и планировать боевые миссии, а так же синхронизировать действия между армейскими подразделениями.

Возможности системы Lattice for Mission Autonomy.

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