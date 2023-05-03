Зможе керувати роєм дронів та роботів: Anduril працює над спеціальним ПЗ (відео)

Компанія вже отримала контракт від Пентагону на інтеграцію систем протидії дронам та єдиним програмним забезпеченням для управління БПЛА.

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Компанія Anduril Industries представила програмне забезпечення, яке спрощує керування великою кількістю безпілотників і роботів. ПЗ має звільнити людські ресурси для інших завдань та допомогти чіткіше та повноцінніше координувати військові операції, повідомляє Defense News. ПЗ, що отримало назву Lattice for Mission Autonomy, є результатом не менше чотирьох років роботи компанії.

Anduril вже отримала контракт на $1 млрд від Командування спеціальних операцій США минулого року для керівництва роботами з інтеграції систем протидії дронам. Зі свого боку, Lattice for Mission Autonomy надає "мізки та клей, що пов'язує все воєдино, щоб змусити всі ці системи бути ефективними", — заявив генеральний директор Anduril Браян Шімпф.

У Пентагоні хочуть отримати бойові рої дронів, які слугуватимуть підтримкою для бойових літаків під час проведення військових операцій та роботів, які мають допомагати у розмінуванні та доставці боєприпасів. Всім цим потрібно буде керувати із єдиного центру.

В цей час компанія працює над тим, щоб зв'язати в єдиний центр управління безпілотники та роботів різних виробників. Це спростить завдання координації безпілотних одиниць на великих відстанях у мінливих умовах бою. Реалізація системи єдиного контролю допоможе оперативно організовувати та планувати бойові місії, а також синхронізувати дії між армійськими підрозділами.

Можливості системи Lattice for Mission Autonomy.

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