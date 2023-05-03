Ракети AIM-260 збиватимуть літаки РФ: з'явилися подробиці секретної розробки

Lockheed Martin розробляє AIM-260 з 2021 року і за кілька років планує запустити їх виробництво.

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ВПС США збираються отримати новий тип повітряних ракет класу "повітря-повітря", які будуть використовуватися для атак з безпілотників, пише The Drive. Ракети AIM-260 призначені для знищення винищувачів супротивника та інших цілей.

Ця секретна розробка, про яку стало відомо журналістам, є продовженням лінійки ракет AIM-120 AMRAAM, які є основним засобом знищення повітряних цілей на великих дистанціях. Однак ракети AIM-120 мають низку недоліків, таких як обмежений запас палива, уразливість для перешкод і перехоплення, а також низька ефективність проти маневрених цілей.

Ракети AIM-260 повинні усунути ці недоліки та забезпечити перевагу в повітрі над потенційними суперниками, такими як Китай та Росія. Ці боєприпаси мають компактніший розмір і масу, що дозволяє розміщувати їх усередині фюзеляжу літака або БПЛА, покращуючи аеродинаміку і прихованість. Крім того, ракети AIM-260 мають потужніший двигун і більш досконалу систему наведення, що збільшує дальність польоту та точність влучення.

Нова розробка дозволить безпілотникам боротися з будь-якими повітряними суднами противниками, не поступаючись за бойовими характеристиками пілотованим літакам. AIM-260 можна буде встановити навіть на гелікоптери та атакувати як наземні, так і морські цілі. Однією з основних функцій є можливість самознищення, щоб боєприпас не потрапив до рук ворога.

Розробка ракет AIM-260 повністю засекречена і ведеться під керівництвом компанії Lockheed Martin. Перші випробування ракет були проведені у 2021 на винищувачі F-22 Raptor. Планується, що ракети будуть готові до серійного виробництва та постачання у 2025 році.

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