"Должен быть в каждой роте": инженеры сделают тысячи дронов Sirko для ВСУ (видео)

По словам разработчиков, Sirko стоит почти как беспилотники DJI Mavic, но превосходит их по летным характеристикам и защите от средств РЭБ.

Команда украинских инженеров из Харькова разработала беспилотники Sirko, которые уже используют военные. Глава наблюдательного совета компании Skyassist Игорь Крынычко рассказал подробности "Суспільному".

Sirko — это беспилотник типа "летающее крыло", который предназначен для ведения разведки. Он оснащен электродвигателем, аккумулятором и отсеком с легкосъемной крышкой для полезной нагрузки — туда военные могут установить оборудование для воздушной съемки, шифрования связи или другую электронику, необходимую для выполнения миссий.

Одно из главных преимуществ "Сирко" — незаметность во время полета. В этом ему помогает "радиопрозрачны" материал, невидимый для радаров, и небольшие размеры — размах крыла составляет всего 93 см. Как объяснил Игорь Крынычко, дрон может лететь в режиме радиомолчания, отключив все приборы, излучающие сигналы, которые может заметить враг. Он двигается по запрограммированному маршруту, снимая происходящее на земле, а после возвращения военные изучают кадры.

Разработчики также уверяют, что Sirko надежно защищен от средств радиоэлектронной борьбы, то есть может работать под воздействием различных "глушилок", есть также системы защиты от "спуфинга" — технологии подмены сигналов. Еще дрон оснащен инерциальной системой, позволяющей "достаточно точно" летать в зонах, где подавляется спутниковая навигация.

"Мы считаем, что Украина с помощью нашего самолетика, так же как и атаман Сирко, не проиграет ни одной битвы", — отметил Игорь Крынычко. — "За счет массовости мы достигаем стоимости не выше, чем у знаменитых "Мавиков". Мы ведем к тому, чтобы солдат не боялся потерять этот самолет, чтобы всегда была возможность его заменить. Что бы вы ни делали — это расходный материал, поэтому возможность восстановления очень важна.

Украинская армия уже получила от волонтеров 50 беспилотников "Сірко" и активно применяет их на фронте. Игорь Крынычко поделился, что дрон уже прошел испытания Министерства обороны, военные попросили кое-что изменить, после чего команда планирует подписать государственный контракт на массовое производство.

Как добавил полковник запаса Юрий Калгушкин, консультирующий разработчиков, Sirko по характеристикам превосходит гражданские коптеры типа DJI Mavic и очень необходим украинским военным. Он выделил достаточно хорошую дальность полета аппарата — до 25 км, и продолжительность работы — до 1,5 часов.

"Мы говорим, что такой дрон должен быть в каждом батальоне, а я скажу, что такой дрон должен быть в каждом отделении и роте. Это тактический и оперативно-тактический уровень", — подчеркнул военный.

Корреспондент "24 канала" из Харькова Анна Черненко сообщила, что разработчики Sirko могут производить до 1000 беспилотников в месяц при наличии всех необходимых комплектующих. К примеру, они могут каждый день штамповать до 200 корпусов, которые еще нужно оснастить двигателем и электроникой.

В апреле представители Skyassist сообщили о получении матрицы, необходимой для массового производства дронов Sirko. До конца лета они планируют изготовить 2000 единиц.