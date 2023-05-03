В Пентагоне опасаются хакеров из России и Китая: что придумали военные

Руководители сетей главного военного ведомства США хотят автоматизировать все процессы безопасности к 2027 году.

Пентагон работает над тем, чтобы преобразовать свои сети и процессы в архитектуру "нулевого доверия", которые автоматизируют проверку того, что хакеры не получают доступ к секретным данным, сообщает Defense One. Цель проекта – установить "нулевой уровень доверия" уже к 2027 году.

Сегодня автоматизация помогает обнаруживать и реагировать на киберугрозы быстрее и эффективнее, чем человек. Она также может помочь управлять сложными сетями и системами, которые требуют большого количества ресурсов и времени.

"Мы должны быть способны быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке", — сказал журналистам генерал-лейтенант Мария Барретт. "Мы должны быть способны быстро принимать решения и действовать".

Барретт отметила, что Киберкомандование армии использует автоматизацию для управления своей сетью Joint Regional Security Stacks (JRSS), которая объединяет данные из разных источников для обеспечения безопасности. Автоматизация помогает морпехам быстрее получать информацию и принимать решения на поле боя.

Однако автоматизация не означает отказа от человеческого фактора. Военные службы подчеркивают, что автоматизация должна быть прозрачной и контролируемой человеком.

Барретт также отметила, что автоматизация требует обучения и культурных изменений в военных организациях. "Мы должны обучать наших людей тому, как использовать автоматизацию и как доверять ей", — сказала она.

Автоматизация также требует сотрудничества между военными службами и Пентагоном для создания единых стандартов и практик.

В конечном итоге автоматизация поможет Пентагону и военным службам повысить свою киберустойчивость и эффективность в условиях постоянно меняющихся киберугроз.

Ранее Фокус писал, что неизвестный хакер взломал кошельки спецслужб РФ и отправил деньги на помощь ВСУ.