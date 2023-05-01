Неизвестный хакер взломал кошельки спецслужб РФ и отправил деньги на помощь ВСУ

Хакеру удалось вычислить и взломать почти тысячу криптокошельков, которые используют ГРУ, СВР и ФСБ для своих тайных операций.

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Хактивист использовал инструменты блокчейн Биткоин в качестве оружия против российских спецслужб, разоблачив сотни кошельков, предположительно принадлежащих связанным с ними лицам, пишет CoinDesk. По данным компании Chainalysis, которая занимается криптоаналитикой, хакер использовал функцию документирования транзакций в блокчейне Биткойн для идентификации 986 кошельков спецслужб РФ. Об этом сам хакер оставлял сообщения при проведении транзакций.

Пока непонятно, насколько правдивы утверждения этого хакера, но специалисты утверждают, что этот неизвестный взял под контроль как минимум несколько кошельков которые принадлежат России. Эксперты Chainalysis подтвердили, что двое криптокошельков использовались при масштабной атаке на Solarwinds, а третий заплатил за серверы, использовавшиеся в предвыборной кампании по дезинформации в 2016 году.

После вторжения России в Украину неизвестный хакер перестал подписывать транзакции, но теперь он просто переводит связанные со спецслужбами РФ биткоины на кошельки фондов поддерживающих ВСУ.

Кибер эксперты до сих пор так и не выяснили, каким образом хакеру удалось получить доступ к кошелькам спецслужб России. Возможно, он каким-то образом с помощью приемов социального инжиниринга достал от кошельков закрытые ключи.

В любом случае, как говорят специалисты Chainalysis, теперь в российских ГРУ, СВР и ФСБ уверенность в безопасности собственных криптофинансах должна значительно уменьшиться.

Ранее Фокус писал, что украинские хакеры раскрыли офицеров ВС РФ, причастных к бомбежке Мариуполя.