Украинские хакеры раскрыли офицеров ВС РФ, причастных к бомбежке Мариуполя, — InformNapalm

В список попали 74 российских офицера, включая командира части Сергея Атрощенко, но вину каждого из них еще предстоит доказать.

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Украинские хакеры из организации "Кибер Сопротивление" взломали рабочую почту и установили личности военнослужащих 960 штурмового авиационного полка, базирующегося на аэродроме Приморско-Шахтерск. Эти данные они передали международному разведывательному сообществу InformNapalm.

Хактивисты взломали почту с адресом [email protected], которую вел лейтенант медицинской службы ВС РФ Святослав Филатов. Она использовалась для отправки медицинских справок, выданных российским военным из воинской части 75387. Почту удалось найти благодаря переписке командира этой части полковника Сергея Атрощенко, которого удалось взломать ранее. 28 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что именно с аэродрома Приморско-Ахтарска взлетали российские самолеты, которые бомбили город, а приказы отдавал именно Сергей Атрощенко.

Изучив письма и документы, исследователи идентифицировали более 150 военнослужащих, включая 74 офицеров, получили их имена, даты рождения, должности, номера телефонов и другие данные. К примеру, им удалось найти фотографии начальника медслужбы Святослава Филатова. Выяснилось также, что во время отсутствия Сергея Атрощенко его обязанности выполняет полковник Василий Глушак.

Начальник медицинской службы Святослав Филатов Фото: InformNapalm

InformNapalm приводит таблицу с именами, датами рождения и званиями офицеров 960 штурмового авиацонного полка, в нее не включили рядовых, сержантов и старшин. Исследователи отметили, что нужно еще установить причастность каждого из них к совершению военных преступлению на территории Украины.

10 апреля писали о взломе российского подполковника Сергея Моргачева, который курировал хакерскую группу APT 18. Она подчиняется Главному разведывательному управлению РФ и совершает кибератаки на различные объекты в других странах.