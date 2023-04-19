Українські хакери розкрили офіцерів ЗС РФ, причетних до атаки Маріуполя, — InformNapalm

До списку потрапили 74 російські офіцери, включаючи командира частини Сергія Атрощенка, але провину кожного з них ще доведеться довести.

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Українські хакери з організації "Кібер Опір" зламали робочу пошту та встановили особи військовослужбовців 960 штурмового авіаційного полку, що базується на аеродромі Приморсько-Шахтарськ. Ці дані вони передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Хактивісти зламали пошту з адресою [email protected], яку вів лейтенант медичної служби ЗС РФ Святослав Філатов. Вона використовувалася для відправки медичних довідок, виданих російським військовим із військової частини 75387. Пошту вдалося знайти завдяки листуванню командира цієї частини полковника Сергія Атрощенка, якого вдалося зламати раніше. 28 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що саме з аеродрому Приморсько-Охтарська злітали російські літаки, які бомбили місто, а накази віддавав саме Сергій Атрощенко.

Вивчивши листи та документи, дослідники ідентифікували понад 150 військовослужбовців, включаючи 74 офіцерів, отримали їхні імена, дати народження, посади, номери телефонів та інші дані. Наприклад, їм удалося знайти фотографії начальника медслужби Святослава Філатова. З'ясувалося також, що за відсутності Сергія Атрощенка його обов'язки виконує полковник Василь Глушак.

Начальник медичної служби Святослав Філатов Фото: InformNapalm

InformNapalm наводить таблицю з іменами, датами народження та званнями офіцерів 960 штурмового авіацонного полку, до неї не включили рядових, сержантів та старшин. Дослідники наголосили, що потрібно ще встановити причетність кожного з них до скоєння військових злочинів на території України.

10 квітня писали про злом російського підполковника Сергія Моргачова, який займався хакерською групою APT 18. Вона підпорядковується Головному розвідувальному управлінню РФ і робить кібератаки на різні об'єкти інших країнах.